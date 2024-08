Nga tiêu diệt 4 tướng, bắt sống 280 quân Ukraine trong 24 giờ

Chiến trường Nga-Ukraine vẫn diễn biến ác liệt; chỉ trong 24 giờ, Quân đội Nga đã đạt được kết quả đáng chú ý khi bắt sống 280 lính Ukraine và tiêu diệt 27 xe tăng, xe bọc thép, chặn đứng đà tiến công của quân Ukraine ở khu vực Kursk. Điều sốc hơn nữa là một cuộc tấn công “phẫu thuật” bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander vào một địa điểm ở khu vực Kharkov của Quân đội Nga, khiến 4 tướng cấp cao Ukraine đã bị thiệt mạng; trong đó có 3 phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine. Trang Topwar của Nga đưa tin, vào đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/8, Quân đội Nga đã sử dụng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M trong một cuộc tấn công, nhằm vào sở chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở làng Malinovka gần Kharkov, tiêu diệt 20 quân nhân Ukraine, trong đó có 4 tướng và nhiều sĩ quan cấp cao của Quân đội Ukraine. Chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk của Quân đội Ukraine từ ngày 6/8 đã hết tính bất ngờ, Quân đội Nga đã chặn đứng bước tiến của Ukraine bằng quân tăng viện và lợi thế về hỏa lực. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả vào quân Ukraine gần Dalino, Gogolevka, Melovoi, Nikolskoye và ở phía tây thị trấn Sudzha. Trong trận đánh gần Sudzha, Không quân Nga đã thể hiện khả năng hỗ trợ trên không mạnh mẽ, khi tiêu diệt 5 xe bọc thép chở quân Stryker của Mỹ. Cùng lúc đó, gần Martynovka, một đơn vị của Ukraine cũng hứng chịu đợt tấn công ác liệt của Quân đội Nga, trong đó có 1 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân và một xe bọc thép Kozak bị phá hủy. Điều đáng nói là Quân đội Nga còn tấn công vào vị trí dự bị của Quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy của Ukraine bằng bom lượn có điều khiển và tên lửa tầm xa. Những địa điểm này đã được Quân đội Ukraine sử dụng để làm vị trí xuất phát tiến công vào khu vực Kursk. Bằng các hành động chiến đấu quyết liệt, khẩn trương, liên tục, Quân đội Nga không chỉ làm suy yếu sức mạnh tấn công của Quân đội Ukraine, mà còn củng cố thêm vị thế phòng thủ của mình theo hướng Kursk. Đồng thời tạo thế để chuẩn bị đưa lực lượng dự bị vào tổng công kích. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Ukraine tổn thất nặng nề trong ngày qua. Ngoài 280 binh sĩ bị bắt, còn có 27 xe bọc thép bị phá hủy bao gồm 4 xe tăng, 5 xe bọc thép chở quân, 18 xe bọc thép, 6 xe cơ giới và nhiều khẩu pháo. Tổn thất như vậy chắc chắn là một đòn nặng đối với Quân đội Ukraine. Tại khu vực Zaporozhye, Lực lượng Dù của Quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công vào vị trí phòng ngự của Ukraine gần Verbovoye. Theo cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, họ đã tiêu diệt một trung đội Ukraine bằng hỏa lực pháo binh, làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine trên hướng này. Những quân nhân Ukraine còn sống sót buộc phải rút về phía sau. Trong một trận chiến khác cũng ở phía nam Ukraine, Quân đội Nga đổ bộ thành công vào mũi Kinburn Spit và đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng liên quân không quân và thủy quân lục chiến Ukraine, khi âm mưu đổ bộ lên khu vực này. Vụ việc liên quan đến 16 quân nhân Ukraine sử dụng hai tàu cao tốc, đang cố gắng tiến hành một cuộc tấn công dưới sự yểm trợ của một tàu hỗ trợ hỏa lực. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã dựa vào chiến thuật xuất sắc và lợi thế hỏa lực của mình để tiêu diệt thành công quân Ukraine khi đổ bộ lên bờ. Ngoài ra, trong một trận chiến khốc liệt, pháo binh Nga đã tiêu diệt một chiếc xe tăng Ukraine, mà trong tổ lái có cả lính đánh thuê từ Pháp. Mặc dù anh ta sống sót sau khi chiếc xe tăng bị phá hủy, nhưng khi quân Nga cố gắng sơ cứu cho anh ta đã phát hiện ra rằng anh ta đã bị trọng thương. Hiện tại, tình hình ở hướng Chasov Yar vẫn căng thẳng. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở phía tây làng Kalinina và khu vực ven kênh đào. Không quân Nga đang đóng vai trò quan trọng và Quân đội Ukraine đang sử dụng một số lượng lớn UAV FPV để trinh sát và tấn công. Đồng thời, tại Seversk và các vùng lân cận, Quân đội Ukraine đang tích cực chuẩn bị công sự và điều động bổ sung quân để tăng cường phòng thủ. Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 12/8 có bài viết, dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự cho rằng, các bước đi của Kiev ở khu vực biên giới Nga là vô nghĩa xét về mặt chiến thuật tác chiến, do Lực lượng Vũ trang Ukraine vừa không đủ mạnh trong cuộc tấn công xuyên biên giới, vừa tiếp tục thất bại ở các khu vực khác. Hậu quả nhãn tiền đối với Kiev là việc Lực lượng Vũ trang Nga đã chọc thủng “Phòng tuyến Poroshenko” ở tuyến phòng thủ New York-Toretsk. Một nhóm quân Ukraine đã bị quân Nga bao vây giữa thị trấn New York và thành phố Toretsk, và hỏa lực của Nga liên tục dội xuống đầu họ. Còn trên hướng Pokrovsk, Quân đội Ukraine đã phải rút khỏi các vị trí ở ngoại ô làng Grodovka và quân Nga cũng đang tiến gần thành phố Novogrodovka. Ngoài ra, gần làng Konstantinovka, Quân đội Nga đã bố trí tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường tiếp tế của nhóm quân Ukraine ở Ugledar. (Nguồn ảnh: ISW, Liveuamap, Topwar, CNN).

