Năm 2019, súng AK-74 vẫn đem lợi nhuận “khủng” cho nước Nga

Theo hãng thông tấn TASS, Azerbaijan đã thực hiện việc sản xuất hơn 100.000 khẩu súng trường tiến công AK-74 theo giấy phép mà Liên bang Nga cung cấp. Nguồn ảnh: Wikipedia "Hiện tại, Azerbaijan đã sản xuất hơn 100.000 khẩu AK-74M theo giấy phép từ Nga", nguồn tin tiết lộ với TASS. Theo ông này, việc sản xuất AK-74M tại nước này sẽ kéo dài tới năm 2021 với tổng số lượng khoảng 120.000 khẩu. Nguồn ảnh: Wikipedia Thỏa thuận cấp phép cho Azerbaijan sản xuất súng trường AK-74M được ký kết vào tháng 10/2010 giữa Bộ Quốc phòng Azerbaijan với Tập đoàn Rosoboronexport. Nhà thầu từ phía Nga là Izhmash (nay là Công ty Cổ phần Kalashnikov) cung cấp hầu hết các bộ phận từ Nga, Azerbaijan hầu như chỉ láp ráp lại với mức nội địa hóa tương đối thấp. Nguồn ảnh: Wikipedia Nhìn chung, hiện nay ngoại trừ khẩu AK-12 “đặc quyền” và một số khẩu AK mới nhất, đa phần các thế hệ AK-74, AK-100 series đã được Nga “thoải mái” cấp giấy phép cho nhiều quốc gia sản xuất, sử dụng thậm chí không ít nơi còn “lén” cải tiến chúng theo mẫu riêng. Dù không trực tiếp sản xuất, tuy vậy lợi nhuận của những hợp đồng này không phải là nhỏ. Nguồn ảnh: Wikipedia AK-74 là súng trường tiến công cải tiến ra đời vào đầu những năm 1970 nhằm thay thế mẫu AKM. Đây cũng là khẩu súng tiểu liên họ AK đầu tiên của Liên Xô cũ sử dụng cỡ đạn 5,45x39m thay cho cỡ 7,62x39mm. Nguồn ảnh: Wikipedia Mặc dù tổng số lượng AK-74 sản xuất tới nay chỉ hơn 5 triệu khẩu, nhưng đó cũng là thành công lớn trong làng súng trường tiến công thế giới hiện đại. Còn dĩ nhiên nếu đem so với "tượng đài" AK-47 thì hầu hết các khẩu súng khắp thế gian đều chào thua. Nguồn ảnh: Wikipedia Còn AK-74M mà Azerbaijan đang thực hiện sản xuất là phiên bản nâng cấp sâu của dòng AK-74 được Izhmash đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1991 cho các đơn vị Quân đội Nga và phục vụ xuất khẩu. Nguồn ảnh: Wikipedia Về cơ bản, so với AK-74, AK-74M được cải tiến ở một số chi tiết, củng cố bộ phận giảm giật, ngăn bụi và đặc biệt là sử dụng chất liệu plastic và sợi các-bon thay thế cho chất liệu gỗ và kim loại để làm súng bền hơn. Nguồn ảnh: Wikipedia AK-74M nặng khoảng 3,4kg (không hộp tiếp đạn), dài tổng thể 943mm, dùng cỡ đạn 5,45x39mm với hộp tiếp đạn 30 viên. Súng đạt tốc độ bắn 600 phát/phút, sơ tốc đạn 900m/s, tầm bắn hiệu quả 500-800m. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo giới phân tích, so sánh với tượng đài AK-47, AK-74 hay AK-74M dùng đạn cỡ nhỏ nên xạ thủ có thể mang được lượng đạn gấp 1,5 lần. Vì vậy, thời gian duy trì hỏa lực nhanh và mạnh hơn AK-47. Cũng do súng nhẹ nên binh sĩ sử dụng súng này dễ mang vác, xoay trở, cơ động hơn trên chiến trường hơn. Nguồn ảnh: Wikipedia Video mục sở thị tháo lắp súng trường tiến công AK-74. Nguồn: Youtube

