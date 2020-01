Mổ xẻ dàn chiến đấu cơ, tiêm kích "đáng mơ ước" của Không quân Iran

Đầu tiên là hai loại máy bay chiếm ưu thế trên không của Iran, trong đó có khoảng hơn một nửa là các chiến đấu cơ F-14 Tomcat do Mỹ sản xuất. Iran có được loại máy bay này từ trước khi tiến hành Cách mạng Hồi giáo. Tới nay trong kho của Iran vẫn còn khoảng 40 chiếc loại này. Nguồn ảnh: Pinterest. Kèm theo đó là 45 chiếc tiêm kích MiG-29 do Nga bán cho Iran vào năm 1991. Các loại chiến đấu cơ này hiện vẫn đang phục vụ tốt với vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không trong không quân Iran. Nguồn ảnh: Jetphotos. Iran còn có 6 loại chiến đấu cơ đa năng, trong đó đầu bảng với số lượng đông nhất lại là chiến đấu cơ đa năng của Mỹ loại F-4 Phantom II. Iran đã đặt mua các chiến đấu cơ loại này từ Mỹ vào năm 1968, tổng cộng trong kho của Iran đang có 64 chiếc. Nguồn ảnh: Flickr. Loại chiến đấu cơ đa năng nhiều thứ hai trong kho vũ khí của Iran cũng vẫn là loại tiêm kích được nước này mua từ Mỹ, đó là F-5 Tiger II với số lượng 60 chiếc. Nguồn ảnh: Airliners. Thậm chí từ phiên bản F-5 Tiger II, Iran còn nhái ra một loại máy bay nội địa của nước này đó là HESA Saeqeh. Loại chiến đấu cơ này bắt đầu được nhập biên chế Iran từ năm 2006 và tới nay đã có số lượng 30 chiếc. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài chiến đấu cơ Mỹ, kho máy bay của Iran thậm chí còn có cả chiến đấu cơ của Pháp loại Mirage F1. Loại chiến đấu cơ này bắt đầu được Iran mua từ Pháp vào năm 1991 và tới nay có số lượng khoảng 23 chiếc. Nguồn ảnh: Airplane. Iran cũng dùng chiến đấu cơ của Trung Quốc loại Chengdu J-7 với số lượng 24 chiếc. Nguồn ảnh: Airliners. Tiêm kích kiêm nhiệm vụ cường kích của Iran loại Su-22 cũng bắt đầu phục vụ trong biên chế lực lượng này từ năm 1991 và tới nay vẫn còn số lượng khoảng 20 chiếc hoạt động tốt. Nguồn ảnh: Airliners. Cùng với Su-22, trong biên chế của Không quân Iran còn có thêm 2 loại cường kích khác. Một trong số đó là Sukhoi Su-24. Loại cường kích này có số lượng khoảng 36 chiếc trong biên chế của Iran, tất cả đều được nước này mua từ Liên Xô và Nga vào đầu thập niên 90. Nguồn ảnh: Airliners. Tiếp theo đó là Su-25, loại cường kích cơ này cũng được Iran mua từ Nga và mượn từ Iraq với số lượng tổng cộng khoảng 14 chiếc. Tuy nhiên đã có 7 chiếc được Iran chuyển lại cho Iraq để Iraq chiến đấu chống IS. Nguồn ảnh: MEHR. Đặc biệt, Mỹ đã từng bán cho Iran loại máy bay tuần tra biển cảnh báo sớm P-3 Orion với số lượng 5 chiếc. Tới nay vẫn còn khoảng 3 chiếc phục vụ tốt trong biên chế của Không quân Iran. Nguồn ảnh: Airliners. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến đấu cơ do Iran tự sản xuất.

