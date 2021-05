Máy bay chiến lược Nga xuất hiện tại Syria đã chứng minh điều gì?

Nga đang mở rộng căn cứ không quân duy nhất của mình ở Trung Đông, đó là căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia của Syria nằm sát bờ biển Địa Trung Hải và đây cũng là lần đầu tiên Nga triển khai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M tới căn cứ này. Nga đã mở rộng hai đường băng sân bay của căn cứ rộng thêm khoảng 300 mét và vẫn giữ nguyên chiều trước đó của đường băng, với kích thước được mở rộng sân bay này có thể đáp ứng việc cất hạ cánh của hầu hết các loại máy bay chiến đấu Nga. Mục đích mở rộng sân bay của Nga nhằm tạo ra nhiều không gian hơn, để đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho việc triển khai máy bay máy bay ném bom cỡ lớn ở căn cứ này và loại máy bay ném bom được nhắc đến là Tu-22M. Tu-22M là một trong ba lớp máy bay ném bom của Nga đang được biên chế, cùng với hai loại máy bay ném bom liên lục địa hạng nặng hơn là Tu-95 và Tu-160. Tu-22 cũng có khả năng hoạt động liên lục địa nếu được tiếp nhiên liệu trên không với biến thể Tu-22M3M mới nhất. Tu-22M là một trong những máy bay ném bom linh hoạt nhất trên thế giới, có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân chiến lược. Máy bay được trang bị các loại vũ khí dẫn đường chính xác khiến các đối thủ phải e sợ, đặc biệt là tên lửa chống hạm siêu thanh Kh-32. Máy bay Tu-22M trước đây đã thực hiện một số hoạt động tại chiến trường Syria từ tháng 11/2015, những máy bay này được Nga triển khai trong kế hoạch hỗ trợ chính phủ Syria chống lại lực lượng khủng bố và được triển khai chủ yếu từ Căn cứ không quân Mozdok ở Bắc Ossetia, cực nam của Nga. Các máy bay ném bom Tu-22M cũng được triển khai cho các nhiệm vụ ở Syria từ căn cứ không quân Hamedan của Iran nhưng chỉ trong thời gian ngắn, vì ở Iran có những ý kiến trái chiều về việc cho phép các lực lượng nước ngoài sử dụng các cơ sở của họ đã ngăn cản việc này tiếp tục. Bản thân căn cứ không quân Khmeimim được thành lập vào cuối năm 2015 bằng cách củng cố lại Sân bay Khmeimim của Syria và kể từ đó sân bay này đã tiếp nhận hầu hết các loại máy bay chiến đấu của Nga trong biên chế, bao gồm cả máy bay cường kích Su-24M và Su-34. Để tiến hành phần lớn các các hoạt động chống lại lực lượng nổi dậy Hồi giáo tự xưng IS trong lãnh thổ Syria, Nga cũng đã sử dụng các máy bay phản lực đa năng như tiêm kích Su-30SM và MiG-29SMT. Đồng thời cũng có sự góp mặt của máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-35, Su-27SM3 và thậm chí cả máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo Su-57 nguyên mẫu cũng đã được triển khai nhiều lần cho mục đích thử nghiệm chiến đấu. Máy bay ném bom Tu-22M là một loại máy bay cao cấp, việc triển khai loại máy bay này đang chứng minh rằng tình hình an ninh ở Syria đã ổn định, vì các máy bay chiến lược tầm xa đắt tiền như Tu-22M hiếm khi được triển khai tới các căn cứ gần tiền tuyến nguy hiểm. Căn cứ không quân Khmeimim trước đây đã bị quân nổi dậy thánh chiến tấn công nhiều lần, dưới sự hỗ trợ rộng rãi của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên với những biện pháp quân sự mạnh mẽ của Nga thì khả năng tấn công của quân nổi dậy đã giảm đi đáng kể. Việc triển khai Tu-22M sẽ tăng gấp bội sức mạnh hỏa lực tại căn cứ không quân Khmeimim, đồng thời cung cấp cho Nga một vị trí lý tưởng để có thể tấn công các mục tiêu NATO từ sườn phía nam, nơi được bảo vệ kém hơn của châu Âu. Không quân Nga hiện đang triển khai hơn 60 máy bay ném bom Tu-22M và còn nhiều máy bay dự bị khác, đồng thời Nga cũng đã đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở ở Bắc Cực để đáp ứng khả năng hoạt động cho các máy bay này, với mục đích gia tăng áp lực lên NATO. Các chuyến bay thường xuyên hơn trên Địa Trung Hải của máy bay ném bom Nga, có thể kéo giãn các nguồn lực của NATO và buộc liên minh phương Tây phải chuyển hướng nhiều vũ khí trang bị hơn để bảo vệ mặt phía nam của châu Âu, điều này có thể mang lại lợi ích lớn cho tình hình an ninh của chính Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M Nga từng khiến phương Tây phải run sợ. Nguồn: YDex.

