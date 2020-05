Không quân Israel lùng sục tiêu diệt kho vũ khí Iran, bầu trời Syria rực lửa!

Theo thông tin từ tờ Thời báo Israel (The Times of Israel), vào đêm ngày 5/5, Không quân Israel bí mật, bất ngờ tiến hành một cuộc không kích xuyên biên giới; mục tiêu là kho vũ khí của Iran trên lãnh thổ Syria. Theo các nguồn tin, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Israel đã vượt qua lưới lửa đánh chặn của hệ thống phòng không tầm xa S-300 mà Syria đang sở hữu, và phóng một số lượng lớn tên lửa hành trình và bom có đường kính nhỏ vào kho vũ khí lớn của Iran ở phía đông tỉnh Aleppo ở miền bắc Syria. Vụ không kích của máy bay Israel đã gây ra những vụ nổ dữ dội, hàng trăm tấn vũ khí và thiết bị quân sự đã bị phá hủy hoàn toàn, trong số đó có rất nhiều tên lửa đạn đạo có tầm bắn phủ kín lãnh thổ Israel. Vụ nổ dữ dội đến nỗi sáng rực bầu trời đêm của Aleppo và gây ra các xung chấn dữ dội trên các đường phố xung quanh. Lực lượng Không quân Israel thường tiến hành các vụ không kích vào ban đêm để bảo đảm yếu tố bí mật, nhưng vào hôm 2/5, họ đã tiến hành không kích vào ban ngày, mục tiêu cũng là một kho vũ khí của Iran; vụ không kích đó cũng gây nhiều thiệt hại cho phía Iran và Syria. Việc căng thẳng giữa hai quốc gia Iran và Israel có thể bùng phát thành chiến tranh bất cứ lúc nào; và người Israel luôn tin rằng, Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào nước này; vì vậy họ đã ra tay trước, ngăn chặn việc Iran biến lãnh thổ Syria thành tiền đồn quân sự, đe dọa an ninh của Israel. Theo tin của Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, vào khoảng 22h32 (giờ địa phương) hôm 4/5, lực lượng phòng không Syria đã phát hiện ít nhất một máy bay địch tiếp cận Aleppo, thành phố lớn thứ hai của đất nước, và sau đó Trung tâm nghiên cứu và phát triển tên lửa Syria ở đông nam Aleppo đã bị tấn công dữ dội. Hiện vẫn chưa rõ những tổn thất cụ thể, nhưng đánh giá từ các vụ nổ dữ dội trên mặt đất, hoạt động không kích của Israel đã đạt được kết quả tuyệt vời. Các chuyên gia quân sự Israel tin rằng trung tâm nghiên cứu và phát triển tên lửa này, thực sự thuộc về sở hữu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hiện nay trên lãnh thổ Syria, một số lượng lớn tên lửa đạn đạo được triển khai; Iran đã bí mật vận chuyển một số lượng lớn các bộ phận tên lửa được sản xuất ở Iran đến Syria, sau đó lắp ráp tại các kho bí mật ở Syria, để chuẩn bị cho cuộc xung đột chống lại Israel. Quân đội chính phủ Syria thông báo rằng, vụ nổ ở Aleppo và các khu vực khác không phải do các cuộc không kích của Israel gây ra, mà là do "lỗi của con người", trong việc để mất an toàn gây cháy nổ vũ khí; nhưng nguồn tin này không đáng tin cậy, khi một số lượng lớn tên lửa, đạn pháo đã bị phá hủy, gây thiệt hại to lớn cho các cơ sở xung quanh. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Bennett cảnh báo rằng, Israel sẽ tiếp tục “chiến đấu trong lãnh thổ của kẻ thù”, cho đến khi tất cả các lực lượng Iran bị trục xuất khỏi Syria; và Iran sẽ không bao giờ được phép sử dụng lãnh thổ Syria làm bàn đạp, để đe dọa an ninh của Israel. Điều đáng chú ý rằng, đây cũng là cuộc không kích thứ sáu của Israel vào các mục tiêu của Iran ở Syria trong hai tuần qua; các cuộc không kích của Israel tiến hành trên khắp lãnh thổ Syria, từ thủ đô Damascus đến trung tâm công nghiệp Aleppo, và sau đó là vùng gần biên giới Israel. Khu vực biên giới phía nam Syria giáp Cao nguyên Golan (vùng lãnh thổ Syria bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967), đã bị các máy bay chiến đấu của Israel xâm phạm, trong đó có cả máy bay trực thăng vũ trang và máy bay không người lái. Mặc dù các lực lượng phòng không Syria đã đánh trả quyết liệt, nhưng với vũ khí vượt trội và chiến thuật tinh quái, Không quân Israel đã gây nhiều thiệt hại cho Syria và lực lượng phòng không Syria thực sự lực bất tòng tâm, không thể ngăn cản Israel đạt được mục tiêu chiến đấu. Và hệ thống phòng không S-300 được Nga viện trợ cũng chỉ là vật “làm cảnh”; và không có gì lạ, khi quân đội Syria gần đây cáo buộc, hệ thống phòng không S-300 của Nga “vô dụng”, khi các tổ hợp phòng không này hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Syria, khi chúng lại bị các loại máy bay của không quân Israel thường xuyên qua mặt. Video Israel nhận 12 F-35A, Ảnh hưởng gì đến Iran và Syria? - Nguồn: Tin Quân sự@Youtube

Theo thông tin từ tờ Thời báo Israel (The Times of Israel), vào đêm ngày 5/5, Không quân Israel bí mật, bất ngờ tiến hành một cuộc không kích xuyên biên giới; mục tiêu là kho vũ khí của Iran trên lãnh thổ Syria. Theo các nguồn tin, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Israel đã vượt qua lưới lửa đánh chặn của hệ thống phòng không tầm xa S-300 mà Syria đang sở hữu, và phóng một số lượng lớn tên lửa hành trình và bom có đường kính nhỏ vào kho vũ khí lớn của Iran ở phía đông tỉnh Aleppo ở miền bắc Syria. Vụ không kích của máy bay Israel đã gây ra những vụ nổ dữ dội, hàng trăm tấn vũ khí và thiết bị quân sự đã bị phá hủy hoàn toàn, trong số đó có rất nhiều tên lửa đạn đạo có tầm bắn phủ kín lãnh thổ Israel. Vụ nổ dữ dội đến nỗi sáng rực bầu trời đêm của Aleppo và gây ra các xung chấn dữ dội trên các đường phố xung quanh. Lực lượng Không quân Israel thường tiến hành các vụ không kích vào ban đêm để bảo đảm yếu tố bí mật, nhưng vào hôm 2/5, họ đã tiến hành không kích vào ban ngày, mục tiêu cũng là một kho vũ khí của Iran; vụ không kích đó cũng gây nhiều thiệt hại cho phía Iran và Syria. Việc căng thẳng giữa hai quốc gia Iran và Israel có thể bùng phát thành chiến tranh bất cứ lúc nào; và người Israel luôn tin rằng, Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào nước này; vì vậy họ đã ra tay trước, ngăn chặn việc Iran biến lãnh thổ Syria thành tiền đồn quân sự, đe dọa an ninh của Israel. Theo tin của Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, vào khoảng 22h32 (giờ địa phương) hôm 4/5, lực lượng phòng không Syria đã phát hiện ít nhất một máy bay địch tiếp cận Aleppo, thành phố lớn thứ hai của đất nước, và sau đó Trung tâm nghiên cứu và phát triển tên lửa Syria ở đông nam Aleppo đã bị tấn công dữ dội. Hiện vẫn chưa rõ những tổn thất cụ thể, nhưng đánh giá từ các vụ nổ dữ dội trên mặt đất, hoạt động không kích của Israel đã đạt được kết quả tuyệt vời. Các chuyên gia quân sự Israel tin rằng trung tâm nghiên cứu và phát triển tên lửa này, thực sự thuộc về sở hữu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hiện nay trên lãnh thổ Syria, một số lượng lớn tên lửa đạn đạo được triển khai; Iran đã bí mật vận chuyển một số lượng lớn các bộ phận tên lửa được sản xuất ở Iran đến Syria, sau đó lắp ráp tại các kho bí mật ở Syria, để chuẩn bị cho cuộc xung đột chống lại Israel. Quân đội chính phủ Syria thông báo rằng, vụ nổ ở Aleppo và các khu vực khác không phải do các cuộc không kích của Israel gây ra, mà là do "lỗi của con người", trong việc để mất an toàn gây cháy nổ vũ khí; nhưng nguồn tin này không đáng tin cậy, khi một số lượng lớn tên lửa, đạn pháo đã bị phá hủy, gây thiệt hại to lớn cho các cơ sở xung quanh. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Bennett cảnh báo rằng, Israel sẽ tiếp tục “chiến đấu trong lãnh thổ của kẻ thù”, cho đến khi tất cả các lực lượng Iran bị trục xuất khỏi Syria; và Iran sẽ không bao giờ được phép sử dụng lãnh thổ Syria làm bàn đạp, để đe dọa an ninh của Israel. Điều đáng chú ý rằng, đây cũng là cuộc không kích thứ sáu của Israel vào các mục tiêu của Iran ở Syria trong hai tuần qua; các cuộc không kích của Israel tiến hành trên khắp lãnh thổ Syria, từ thủ đô Damascus đến trung tâm công nghiệp Aleppo, và sau đó là vùng gần biên giới Israel. Khu vực biên giới phía nam Syria giáp Cao nguyên Golan (vùng lãnh thổ Syria bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967), đã bị các máy bay chiến đấu của Israel xâm phạm, trong đó có cả máy bay trực thăng vũ trang và máy bay không người lái. Mặc dù các lực lượng phòng không Syria đã đánh trả quyết liệt, nhưng với vũ khí vượt trội và chiến thuật tinh quái, Không quân Israel đã gây nhiều thiệt hại cho Syria và lực lượng phòng không Syria thực sự lực bất tòng tâm, không thể ngăn cản Israel đạt được mục tiêu chiến đấu. Và hệ thống phòng không S-300 được Nga viện trợ cũng chỉ là vật “làm cảnh”; và không có gì lạ, khi quân đội Syria gần đây cáo buộc, hệ thống phòng không S-300 của Nga “vô dụng”, khi các tổ hợp phòng không này hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Syria, khi chúng lại bị các loại máy bay của không quân Israel thường xuyên qua mặt. Video Israel nhận 12 F-35A, Ảnh hưởng gì đến Iran và Syria? - Nguồn: Tin Quân sự@Youtube