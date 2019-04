Iran duyệt binh quy mô kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo

Hôm 18/4 vừa qua, Quân đội Iran cùng các lực lượng vũ trang của quốc gia này đã có cuộc duyệt binh quy mô lớn, bất chấp bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Mỹ đang gia tăng. Nguồn ảnh: Farsnews. Cuộc duyệt binh lần này của Quân đội Iran cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của các máy bay nội địa do nước này độc lập phát triển. Nguồn ảnh: Farsnews. Các lực lượng đặc biệt của Iran với trang bị vũ khí và quân trang cũng đặc biệt không kém xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Farsnews. Việc đưa các loại vũ khí khí tài do Iran tự phát triển độc lập ra duyệt binh cho thấy sức mạnh nội tại của quốc gia này dù đã chịu lệnh cấm vận tròn 40 năm. Nguồn ảnh: Farsnews. Vừa mới đây, Mỹ cũng đã liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào tổ chức khủng bố. Nguồn ảnh: Farsnews. Tuy nhiên trong cuộc duyệt binh vừa rồi, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định quân đội Iran và các lực lượng vũ trang khác của nước này không phải mối đe doạ cho bất cứ quốc gia nào trong khu vực. Nguồn ảnh: Farsnews. Tổng thống Rouhani tuyên bố Iran chỉ "tìm kiếm sự ổn định và an ninh khu vực, chủ quyền quốc gia, chấm dứt chủ nghĩa khủng bố và hoạt động của chúng tại khu vực này". Nguồn ảnh: Farsnews. Việc Mỹ liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran vào danh sách khủng bố đã khiến quốc gia này dậy sóng. Iran cho rằng đây là hành động xúc phạm tất cả các lực lượng vũ trang của nước này. Nguồn ảnh: Farsnews. Thậm chí, hành động của Mỹ còn bị Tổng thống Rouhani lên án cho rằng đây là hành động xúc phạm cả quốc gia Iran vĩ đại. Nguồn ảnh: Farsnews. Cuộc duyệt binh vừa diễn ra hôm 18/4 tại Iran cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm của lực lượng này so với các quốc gia khác trong khu vực. Nguồn ảnh: Farsnews. Có thể nói trong số các quốc gia hồi giáo hiện tại, trình độ khoa học kỹ thuật đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng Iran đang là quốc gia đứng hàng đầu. Nguồn ảnh: Farsnews. Lực lượng đặc nhiệm dù của Iran trình diễn trong buổi lễ duyệt binh. Nguồn ảnh: Farsnews. Đặc nhiệm chống khủng bố của Iran sử dụng các loại tiểu liên MP5, khôn rõ bằng cách nào Iran dù đang chịu cấm vận vẫn có thể mua được loại tiểu liên này từ nước ngoài. Nguồn ảnh: Farsnews. Các loại tên lửa do Iran tự chế tạo xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Farsnews. Mời độc giả xem Video: Iran thử nghiệm tên lửa do nước này tự chế tạo.

Hôm 18/4 vừa qua, Quân đội Iran cùng các lực lượng vũ trang của quốc gia này đã có cuộc duyệt binh quy mô lớn, bất chấp bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Mỹ đang gia tăng. Nguồn ảnh: Farsnews. Cuộc duyệt binh lần này của Quân đội Iran cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của các máy bay nội địa do nước này độc lập phát triển. Nguồn ảnh: Farsnews. Các lực lượng đặc biệt của Iran với trang bị vũ khí và quân trang cũng đặc biệt không kém xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Farsnews. Việc đưa các loại vũ khí khí tài do Iran tự phát triển độc lập ra duyệt binh cho thấy sức mạnh nội tại của quốc gia này dù đã chịu lệnh cấm vận tròn 40 năm. Nguồn ảnh: Farsnews. Vừa mới đây, Mỹ cũng đã liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào tổ chức khủng bố. Nguồn ảnh: Farsnews. Tuy nhiên trong cuộc duyệt binh vừa rồi, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định quân đội Iran và các lực lượng vũ trang khác của nước này không phải mối đe doạ cho bất cứ quốc gia nào trong khu vực. Nguồn ảnh: Farsnews. Tổng thống Rouhani tuyên bố Iran chỉ "tìm kiếm sự ổn định và an ninh khu vực, chủ quyền quốc gia, chấm dứt chủ nghĩa khủng bố và hoạt động của chúng tại khu vực này". Nguồn ảnh: Farsnews. Việc Mỹ liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran vào danh sách khủng bố đã khiến quốc gia này dậy sóng. Iran cho rằng đây là hành động xúc phạm tất cả các lực lượng vũ trang của nước này. Nguồn ảnh: Farsnews. Thậm chí, hành động của Mỹ còn bị Tổng thống Rouhani lên án cho rằng đây là hành động xúc phạm cả quốc gia Iran vĩ đại. Nguồn ảnh: Farsnews. Cuộc duyệt binh vừa diễn ra hôm 18/4 tại Iran cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm của lực lượng này so với các quốc gia khác trong khu vực. Nguồn ảnh: Farsnews. Có thể nói trong số các quốc gia hồi giáo hiện tại, trình độ khoa học kỹ thuật đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng Iran đang là quốc gia đứng hàng đầu. Nguồn ảnh: Farsnews. Lực lượng đặc nhiệm dù của Iran trình diễn trong buổi lễ duyệt binh. Nguồn ảnh: Farsnews. Đặc nhiệm chống khủng bố của Iran sử dụng các loại tiểu liên MP5, khôn rõ bằng cách nào Iran dù đang chịu cấm vận vẫn có thể mua được loại tiểu liên này từ nước ngoài. Nguồn ảnh: Farsnews. Các loại tên lửa do Iran tự chế tạo xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Farsnews. Mời độc giả xem Video: Iran thử nghiệm tên lửa do nước này tự chế tạo.