Hoàng tráng sinh nhật 80 tuổi nhà máy chế tạo trực thăng cho Việt Nam

Theo Baikalmediakonsulting, từ ngày 30/8 đến 1/9/2019, Công ty Cổ phần Máy bay trực thăng Ulan-Ude (Cộng hòa Buryatia, Liên bang Nga) đã diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập doanh nghiệp. Ảnh: Ogorodnik A Ulan-Ude hiện là một trong những nhà máy chế tạo máy bay trực thăng quân sự - dân sự lớn nhất thế giới. Được thành lập từ năm 1939 với nhiệm vụ chỉ sửa chữa máy bay ném bom, đến năm 1970 nhà máy bắt đầu "hành trình trở thành ngôi sao" với việc sản xuất dòng trực thăng huyền thoại Mi-8. Ảnh: Ogorodnik A Đến nay, ước tính nhà máy đã sản xuất hơn 4.000 trực thăng vận tải đa năng Mi-8 và nhiều phiên bản khác. Đặc biệt, không ít trực thăng Mi-8/17 mà Việt Nam đang sử dụng được Ulan-Ude lắp ráp và chuyển giao. Ảnh: Ogorodnik A Hiện nay, nhà máy vẫn "hàng ngày hàng giờ" sản xuất các phiên bản mới của dòng trực thăng Mi-8/17 chủ lực, đồng thời sản xuất một số dòng trực thăng mới như Ka-226T hay VRT-500. Ảnh: Ogorodnik A Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhà máy Ulan-Ude đã tiến hành triển lãm thiết bị hàng không, thực hiện các chương trình bay biểu diễn, tổ chức các buổi hòa nhạc và thậm chí là cả tập trận với sự tham gia của lực lượng lính dù đặc biệt tinh nhuệ…Ảnh: Ogorodnik A Trong ngày này, người dân khắp nước Nga được phép tiếp cận những cỗ máy hiện đại nhất do Ulan-Ude sản xuất, họ được tự do ngồi lên tận cabin và thưởng thức không khí bên trong. Ảnh: Ogorodnik A Truyền thông Nhà máy cho biết, họ đang thực iện việc sản xuất các phiên bản trực thăng vận tải Mi-8AMTS-V, Mi-8AMTS-VA dành cho lực lượng quân sự Bắc Cực, Mi-171A2 và tiếp tục cung cấp phiên bản Mi-8AMT... Ảnh: Ogorodnik A Trong đó, Mi-171A2 được coi là một trong các phiên bản mới và hiện đại nhất dòng Mi-8/17 hiện nay, tích hợp hàng loạt công nghệ điện tử - động cơ cải tiến so với thế hệ trước, tăng độ tin cậy - an toàn bay... Phiên bản này từng được đưa sang Việt Nam biểu diễn tại sân bay Gia Lâm. Ảnh: infpol.ru Mặc dù chuyên về trực thăng, nhưng Ulan-Ude đang phát triển dòng máy bay vận tải cánh quạt hạng nhẹ có tên là Baikal nhằm mục đích thay thế dòng An-2 huyền thoại của Liên Xô (cũ) mà nhiều nước vẫn đang dùng. Trong ảnh, máy bay Baikal bay biểu diễn, thiết kế hai tầng cánh được cách điệu khác lạ. Ảnh: infpol.ru Trong ảnh, lực lượng lính dù đồn trú tại Cộng hòa Buryatia tập trận nhỏ kỷ niệm 80 năm “sinh nhật” nhà máy Ulan-Ude. Ảnh: infpol.ru Họ phô diễn nhiều kỹ thuật chiến đấu đẹp mắt phục vụ công chúng. Ảnh: infpol.ru Khai hỏa lựu pháo D30 122mm ngay tại thao trường gần nhà máy. Ảnh: infpol.ru Video trực thăng tấn công Mi-8AMTSh tác chiến. Nguồn: Sputnik

