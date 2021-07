Giá bán Su-75 quá rẻ, vậy FC-31 của Trung Quốc bán được cho ai?

Theo tờ Defense World của Mỹ, tại Triển lãm Hàng không Moscow 2021 (MAKS 2021) vừa qua, Nga đã ra mắt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới Su-75 Checkmate. Su-75 có thể trở thành đối thủ cạnh tranh chính của tiêm kích tàng hình FC-31 trên thị trường vũ khí quốc tế. Công ty Sukhoi của Nga phát triển loại máy bay chiến đấu Su-75 dựa trên dự án máy bay chiến thuật hạng nhẹ. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng, máy bay Su-75 sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của tiêm kích tàng hình hạng trung FC-31 do công ty Thẩm Dương của Trung Quốc, phát triển trên thị trường máy bay quân sự toàn cầu.Máy bay chiến đấu FC-31 đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm từ 8 năm trước, và ít nhất hai đến ba nguyên mẫu đã được sản xuất. Nếu tính về tiến độ, FC-31 đã đi trước Su-75 Checkmate một bước. Tuy nhiên với năng lực của Sukhoi, chưa chắc FC-31 đã có mặt trên thị trường quốc tế trước Su-75 Checkmate. Máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate của Nga, có tốc độ tối đa từ Mach 1,8 đến Mach 2; tầm bay 3.000 km và trọng tải 7.400 kg. Nguyên mẫu dự kiến bay lần đầu tiên vào năm 2023 và việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2026. Còn loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hai động cơ hạng trung Shenfei FC-31 có trọng lượng cất cánh tối đa là 28 tấn và lực đẩy của động cơ là 24 tấn. Bán kính hoạt động tối đa là khoảng 1.250 km. Giá máy bay chiến đấu Su-75 cũng rất hấp dẫn, theo thông tin, giá loại máy bay này chỉ từ 25 - 30 triệu USD. Mặt khác, giá của mỗi chiếc Shen Fei FC-31 dự kiến vào khoảng 70 triệu USD, một cái giá không hề thấp, đối với loại máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất. Máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate cũng có thể có phiên bản không người lái và hai chỗ ngồi. Các quan chức Nga tuyên bố rằng, Su-75 Checkmate sẽ cạnh tranh với F-35 của Mỹ cũng như máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc và các đối thủ khác trên thị trường quốc tế. Tiêm kích Su-75 Checkmate nhỏ hơn và rẻ hơn so với tiêm kích tàng hình hạng nặng Su-57 hai động cơ của Nga. So với Su-57, khả năng tàng hình của Su-75 Checkmate cũng tốt hơn. Các chuyên gia hàng không cho rằng, dưới góc độ thiết kế khí động học, Su-75 Checkmate dường như có khả năng tàng hình vượt trội hơn Su-57, giúp nó tránh được sự phát hiện của radar đối phương tốt hơn. Theo thông tin của hãng truyền thông Mỹ “Quan sát quân sự”, Su-75 Checkmate sử dụng thiết kế có hai đuôi thẳng đứng, nghiêng ra bên ngoài hình chữ V, rất giống cách bố trí cánh đuôi của F-35; và cũng giống như F-35, Su-75 chỉ được trang một động cơ. Có khả năng, Su-75 Checkmate sẽ là máy bay nhẹ nhất trong số các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, chỉ tương đương với trọng lượng của tiêm kích JAS-39 Gripen của Thụy Điển và tiêm kích JF-17 Fierce Dragon do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển. Nhưng máy bay chiến đấu một động cơ thường chiếm một số lượng nhỏ, trong tổng số máy bay chiến đấu được sản xuất trên thế giới hiện nay. So với máy bay chiến đấu hai động cơ, chi phí chế tạo máy bay một động cơ thấp hơn, yêu cầu bảo dưỡng và chi phí sử dụng cũng thấp hơn. Tiêm kích Su-75 Chiếu Tướng dự kiến sẽ phải đối mặt với những đối thủ trên thị trường xuất khẩu, và đối thủ cạnh tranh chính của nó sẽ là F-35A của Mỹ. Nhưng Su-75 Checkmate sẽ có khả năng cơ động mà tiêm kích F-35 không có, đồng thời chi phí thiết kế và sử dụng cũng thấp hơn. Một số khách hàng tiềm năng chính của máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate bao gồm Ai Cập, Iran, Ấn Độ, Việt Nam, Belarus và một số quốc gia ở châu Phi khác. Các quốc gia này đều có một số lượng lớn máy bay chiến đấu hạng nhẹ hoặc hạng trung truyền thống, bao gồm máy bay chiến đấu F-16, F-4, Mirage 2000 và MiG-29; hoặc có truyền thống sử dụng máy bay chiến đấu Liên Xô/Nga. Vì nhiều lý do, Su-75 Checkmate có thể hấp dẫn hơn khi thay thế cho MiG-29. Chi phí sử dụng và yêu cầu bảo dưỡng của Su-75 Checkmate có khả năng thấp hơn so với MiG-29. Một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô như Belarus, Turkmenistan, Uzbekistan cũng như các quốc gia như Ấn Độ, Iran, Syria, Serbia vẫn đang sử dụng máy bay chiến đấu MiG-29. Những nước này cũng có khả năng sử dụng Su-75 Checkmate để thay thế những chiếc máy bay MiG-29 đã dần hết niên hạn sử dụng. Nguồn ảnh: Avia.

Chiến đấu cơ Chiếu Tướng được Nga quảng cáo tại triển lãm MAKS-2021. Nguồn: MilitaryNews.



