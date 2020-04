Chiến sự Syria leo thang, Trung Quốc "tọa sơn quan hổ đấu", Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào thế khó

Tình hình chiến sự ở Syria đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả các bên; kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến, bản chất cuộc chiến đã dần thay đổi, từ một cuộc nội chiến biến thành một cuộc đối đầu bí mật giữa NATO và Nga và cuối cùng là một cuộc đối đầu trực tiếp. Hiện nay tình hình chiến sự Syria vẫn đang diễn ra ác liệt, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Nga Putin tại Moscow ngày 5/3 vừa qua, nhưng cuộc chiến tại Syria vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Với lập trường rõ ràng và kiên quyết trong việc hỗ trợ chống lại các lực lượng vũ trang bất hợp pháp, Trung Quốc cũng cho thấy lập trường chung với Syria và Nga; có lẽ tuyên bố của Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại cho Syria sự an tâm. Mặc dù bày tỏ lập trường như vậy, nhưng trong suốt cuộc nội chiến tại Syria vừa qua, Trung Quốc vẫn giữ thái độ “Tọa sơn quan hổ đấu”, ít có hành động trực tiếp can thiệp làm giảm cường độ cuộc chiến ở Syria. Ngược lại thái độ của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang chịu áp lực bên ngoài ngày càng tăng, không thể ngồi yên; vào thời điểm quan trọng, khi phiến quân bị Quân đội chính phủ Syria đánh cho tan tác; buộc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria, để cứu lực lượng phiến quân. Từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho phiến quân ở Syria một cách bí mật hoặc công khai với nhiều lý do; sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ khiến lực lượng nổi dậy trở thành đối thủ mạnh, khiến Quân đội chính phủ Syria không thể đánh bại và buộc phải cầu viện đến Nga. Sau khi quân đội Nga tham gia chiến đấu tại chiến trường Syria, tình hình được cải thiện và lực lượng Quân đội chính phủ Syria đã giành lại thế chủ động trên chiến trường, chiếm lại phần lớn lãnh thổ từ tay kiểm soát của phiến quân. Giờ đây, khi các lực lượng liên minh Nga - Syria đã bình định thành công gần như tất cả đất nước; các lực lượng phiến quân ở tất cả các địa phương trên lãnh thổ Syria bị dồn vào tỉnh Idlib; đây là cơ hội để Quân đội chính phủ Syria kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 10 năm nay. Việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần trực tiếp đưa quân vào lãnh thổ Syria, gây ra các cuộc đụng độ dữ dội với Quân đội chính phủ Syria; thậm chí còn đụng độ trực tiếp với quân đội Nga, làm thiệt mạng hàng chục binh sĩ của liên minh Nga-Syria. Mặc dù là thành viên của NATO, sức mạnh quân sự của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn lực lượng Quân đội chính phủ Syria vì đã trải qua nhiều năm nội chiến; nhưng vẫn không thể so sánh với sức mạnh của quân đội Nga. Những cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria đã không nhận được sự ủng hộ của NATO; như vậy, không có sự ủng hộ của Mỹ và NATO, Thổ Nhĩ Kỳ thực sự không phải là đối thủ của Nga. Khi không được sự “chống lưng” của Mỹ và NATO, Thổ Nhĩ Kỳ không có lựa chọn nào khác, buộc phải xuống thang, đàm phán và chấp nhận một số điều kiện mà Nga đưa ra; thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng ủng hộ phiến quân. Vào thời điểm này, Trung Quốc đề xuất rằng các quyền và lợi ích của chính phủ Syria cần được bảo vệ một cách kiên quyết, các chiến binh và lực lượng vũ trang bất hợp pháp trong khu vực cần phải được giải giáp theo các quy định quốc tế và các nghị quyết liên quan. Sau một thời gian tạm thời hòa hoãn, quân đội Nga chắc chắn sẽ tung ra đòn quyết chiến chiến lược để giải phóng nốt những vùng đất còn nằm trong tay phiến quân; và một khi phiến quân hoàn toàn bị xóa, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không còn cớ để can thiệp quân sự vào Syria. Đồng thời, phiến quân là đồng minh quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Một khi chúng bị đẩy lùi và tiêu diệt, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất đi cánh tay dài để can thiệp trực tiếp vào Syria, và sẽ rất khó thực hiện các hoạt động chung với Nga trong tương lai. Video Nga chuyên nghiệp hóa quân đội Syria - Nguồn: QPVN

