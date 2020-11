Armenia có thể đã thắng Azerbaijan nếu sở hữu UAV Trung Quốc giá rẻ?

Năm 2019, Armenia đã mua 4 chiếc Su-30SM của Nga với giá 120 triệu USD; nhiều chỉ trích cho rằng, việc Armenia mua máy bay chiến đấu Su-30SM đắt tiền của Nga là vô ích. Theo các báo cáo, Armenia đã đặt mua tổng cộng 8 chiếc Su-30SM mới để tăng cường sức mạnh không quân. Ảnh: Máy bay Su-30SM của Không quân Armenia - Nguồn: Topwar Phe đối lập cho rằng, với số tiền trên, Armenia nên mua máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc với giá tương đối thấp, hơn là mua máy bay chiến đấu đắt tiền do Nga sản xuất. UAV là một trong những vũ khí chủ chốt của quân đội Azerbaijan, giúp họ đánh bại Armenia. Ảnh: Máy bay Su-30SM của Không quân Armenia - Nguồn: Topwar Su-30SM là máy bay chiến đấu thế hệ 4+ hiện đại, được Nga nâng cấp và cải tiến trên cơ sở tiêm kích Su-30. Là một loại máy bay siêu cơ động, Su-30SM là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất trên thế giới, được trang bị tên lửa chiến đấu ngoài và trong tầm nhìn. Ảnh: Máy bay Su-30SM của Không quân Armenia - Nguồn: Topwar Máy bay không người lái có vũ trang giá rẻ của Azerbaijan gần như đã phá hủy toàn bộ kho vũ khí tiền tuyến của Armenia, nhất là xe tăng, xe bọc thép và các lực lượng pháo binh. Sau thất bại khủng khiếp trong cuộc xung đột, việc Armenia mua máy bay chiến đấu của Nga được coi là một "sai lầm". Ảnh: UAV TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất - Nguồn: Sina Truyền thông Armenia cho rằng, nếu số tiền mua máy bay chiến đấu của Nga, chúng nên được trang bị vũ khí đường không khác có giá trị. Việc bỏ ra một số tiền lớn để mua tiêm kích Su-30SM là vô ích, số tiền này có thể được dùng để mua UAV, tốt nhất là sản xuất tại Trung Quốc, với giá khoảng 100 triệu USD. Ảnh: Máy bay Su-30SM của Không quân Armenia - Nguồn: Topwar Việc mua tên lửa phòng không SA-8 Gecko (9K33 Osa) từ Jordan cũng được coi là một sai lầm, SA-8 là hệ thống tên lửa đất đối không chiến thuật tầm ngắn, cơ động cao do Liên Xô cũ thiết kế. Hệ thống này đã khá cũ, Armenia không nên mua các tên lửa cũ này từ bên thứ ba, mà nên mua trực tiếp các tên lửa phòng không tiên tiến hơn từ Nga. Ảnh: Hệ thống phòng không SA-8 Gecko của Armenia - Nguồn: Topwar Theo các nhà phân tích quân sự, hệ thống phòng không hiện có của Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh, tập trung nhiều hơn vào việc tấn công trực thăng và máy bay chiến đấu, nhưng nó hơi mất cảnh giác trước UAV nhỏ, chậm, thấp bay trên bầu trời. Ảnh: Hệ thống phòng không S-300 của Armenia - Nguồn: Topwar Chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky nhận xét rằng, quân đội Azerbaijan đã có những hành động quyết đoán, họ chủ yếu dựa vào hỏa lực tầm xa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của Armenia. Ảnh: UAV của Azerbaijan tiến công xe tăng Armenia - Nguồn: Sina Ngày càng có nhiều chuyên gia quân sự đồng ý rằng, Armenia nên sử dụng UAV vũ trang tiên tiến giá rẻ, thay vì Su-30SM của Nga. Họ tuyên bố rằng Armenia không nên chi 120 triệu USD để mua máy bay chiến đấu, nhưng có thể mua UAV giá rẻ của Trung Quốc, chẳng hạn như Dực Long 2, với đơn giá chỉ khoảng 1 đến 2 triệu USD. Ảnh: UAV Dực Long -2. Nguồn: Sina UAV Dực Long 2 có thể được trang bị bom và tên lửa dẫn đường bằng laser, để tấn công và tiêu diệt các mục tiêu mặt đất. Vũ khí của nó bao gồm tên lửa chống tăng không đối đất AKD-10, rocket dẫn đường BRMI-90, bom dẫn đường FT-7, FT-9, FT-10; tên lửa dẫn đường chính xác GB-7 và GB-4. Ảnh: UAV Dực Long -2. Nguồn: Sina Ngoài ra, Armenia cũng có thể chọn mua UAV Rainbow-3 hoặc Rainbow-4 của Trung Quốc, chúng thậm chí còn rẻ hơn UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng ở Azerbaijan. Rainbow-4 đã được bán cho hơn 10 quốc gia, bao gồm cả các nước Trung Đông, và đã chứng tỏ khả năng của mình trong một số hoạt động quân sự. Ảnh: UAV Rainbow-3. Nguồn: Sina Chỉ khoảng 30 - 40 máy bay không người lái như vậy, có thể hỗ trợ đáng kể cho quân đội Armenia trong cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh, và chi phí chỉ là 30 - 40 triệu đô la Mỹ. Ảnh: UAV TB-2 của Azerbaijan tiến công mục tiêu của Armenia - Nguồn: Sina Armenia cũng thiếu tên lửa hành trình và UAV trinh sát, phương tiện được phía Azerbaijan thường xuyên sử dụng. Nhiều chuyên gia quân sự đồng ý rằng, nhiều UAV hơn sẽ thay đổi cán cân chiến tranh và giành được lợi thế chiến trường trong một cuộc xung đột cường đột thấp. Ảnh: Xe tăng của Armenia bị UAV của Azerbaijan tiêu diệt - Nguồn: Sina Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thủ tướng Armenia Nicole Pashinyan cho biết, nước này phải hiện đại hóa quân đội, để thích ứng với những cuộc chiến đang thay đổi. Armenia phải cải cách quân đội, và khả năng cơ động của quân đội phải được tăng lên gấp nhiều lần. Ảnh: Thủ tướng Nicole Pashinyan trên buồng lái Su-30SM của Không quân Armenia - Nguồn: Wikipedia. Thủ tướng Pashinyan nhấn mạnh: Trong các cuộc chiến gần đây, tính cơ động và UAV là hai yếu tố then chốt để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Chiến tranh bằng UAV đã định hình bản chất cũng như quyết định kết quả của cuộc chiến. Armenia cần nhanh chóng phát triển công nghiệp quân sự công nghệ cao, đủ sức trang bị vũ khí cho đất nước. Ảnh: Pháo binh của Armenia trong cuộc xung đột - Nguồn: Sina Các chuyên gia quốc phòng Nga nhất trí cho rằng, Armenia đã không có những chuẩn bị quân sự nghiêm túc và không coi trọng công tác phòng thủ, ngụy trang và trinh sát lâu dài. Quốc gia này đã thất bại trong việc đánh giá sự thay đổi bản chất của cuộc chiến, cũng như không thể trang bị cho quân đội những trang thiết bị hiện đại. Video UAV Azerbaijan phá hủy hệ thống phòng không Armenia - Nguồn: BQP Azerbaijan

