12 máy bay Su-30K được dự đoán tới VN đã có chủ

Theo hãng thông tấn TASS, nhà máy sửa chữa hàng không 558 ở Baranavichy, Belarus đã thực hiện việc bàn giao toàn bộ 12 máy bay Su-30K đã qua sửa chữa nâng cấp cho Không quân Angola theo đơn hàng được ký vào năm 2013. Nguồn ảnh: Alexey Voevodin "Trong tháng 4 năm nay, hai máy bay Su-30K đã được chuyển giao bằng hai chuyến bay vận tải tới Angola. Như vậy, nhà máy 558 đã hoàn thành hợp đồng sửa đổi 12 Su-30K cho Không quân Angola với sự phối hợp từ Tập đoàn Rosoboronexport", nguồn tin cho hay. Nguồn ảnh: twitter.com Những chiếc Su-30K này vốn được Nhà máy hàng không Irkutsk sản xuất cho Ấn Độ dựa theo chương trình Su-30MKI, chúng được chuyển giao cho New Delhi trong giai đoạn 1997-1999. Đến năm 2005, Ấn Độ đã trả lại 18 chiếc Su-30K cho Irkutsk để đổi lấy 18 chiếc Su-30MKI mới tinh được sản xuất trong năm 2007. Nguồn ảnh: Dmitriy Berdasov Tháng 7/2011, tất cả 18 chiếc Su-30K được vận chuyển từ Ấn Độ tới nhà máy 558 ở Belarus để tìm kiếm khách hàng thay vì chuyển cho Không quân Nga. Nguồn ảnh: Dmitriy Berdasov Đã có thời điểm lô 18 Su-30K này được đồn đoán sẽ bán cho Việt Nam - một trong những quốc gia đang sử dụng máy bay Su-30. Tuy nhiên, rốt cuộc tháng 10/2013 Angola đã trở thành quốc gia "may mắn" sở hữu 12/18 Su-30K với giá cả phải chăng. Su-30K vốn là phiên bản xuất khẩu đầu tiên của dòng máy bay Su-30 được phát triển từ mẫu Su-27UB. Trang bị của chúng là không rõ ràng nhưng có lẽ không thể bằng phiên bản MK hay MK2 sau này. Nguồn ảnh: Airliners.net Tuy vậy, sau nâng cấp thì sức mạnh của lô Su-30K được cho là gần tiệm cận với phiên bản Su-30SM. Chúng được trang bị 12 điểm treo vũ khí hàng không và có thể sử dụng tên lửa chống hạm Kh-31A, tên lửa chống radar Kh-31P và tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn RVV-AE. Nguồn ảnh: Airliners.net Đáng chú ý, để chống lại vũ khí chính xác cao, mỗi máy bay Su-30K trang bị cho Angola được tích hợp hệ thống ây nhiễu vệ tinh do nhà máy 558 phát triển. Trạm này hoạt động trong dải tần 8-12GHz. Nguồn ảnh: Airliners.net Cùng với máy bay Su-30K "mới tinh", Không quân Angola cũng nhận được hệ thống huấn luyện mô phỏng từ Belarus. Nguồn ảnh: Airliners.net Su-30K vẫn sẽ sử dụng động cơ turbofan AL-31F cho phép đạt tốc độ tối đa 2.120km/h, tầm bay 3.000km, trần bay 17.300m, vận tốc leo cao 230m/s. Nguồn ảnh: Airliners.net Video máy bay Su-30. Nguồn: Youtube

