Sony ra mắt bộ điều hòa đeo cổ mới làm mát tốt hơn

Từ một sản phẩm ra đời thông qua phương pháp gọi vốn năm 2017, Sony đã mạnh tay nâng cấp điều hòa đeo cổ với Reon Pocket Pro Plus bằng nguồn lực nội tại.

Việc phát triển thiết bị làm mát đeo được Reon của Sony bắt đầu từ năm 2017 và sau khi ra mắt thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng vào năm 2019 , sản phẩm này cuối cùng đã được bán ra tại châu Á và, trong những năm gần đây, tại phương Tây.
Đã đến lúc nâng cấp với Reon Pocket Pro Plus, sẽ được bán tại Anh và châu Âu thông qua cửa hàng riêng của Sony và các nhà bán lẻ trực tuyến, bao gồm cả Amazon.
Đây không chỉ đơn thuần là một chiếc quạt đeo cổ. Reon thế hệ thứ 6 với tên gọi Pro Plus hoạt động dựa trên hiệu ứng Peltier.
Thiết bị được đặt ở phần dưới cổ, với một tấm kim loại được làm mát bằng điện, cung cấp nhiệt độ thấp hơn ở vị trí lý tưởng cho hệ tuần hoàn của bạn, giống như một túi đá nhỏ có cổng USB-C.
Trong gần mười năm, Sony đã liên tục cải tiến thiết bị, mở rộng dung lượng pin và cải thiện thiết kế để mang lại sự thoải mái hơn. Phiên bản Pro Plus mới tiếp tục nâng cao hiệu năng, với khả năng làm mát tăng thêm hai độ C (3,6 độ F): tăng 20%.
Thiết bị cũng được trang bị thuật toán làm mát cải tiến giúp theo dõi chính xác hơn sự thay đổi nhiệt độ trên thiết bị và môi trường xung quanh. Mặc dù mạnh mẽ hơn phiên bản tiền nhiệm, thiết bị vẫn có thể hoạt động liên tục đến 10 giờ ở chế độ làm mát cao thứ hai.
Theo Sony, các vây tản nhiệt mới giúp giữ thiết bị cố định trên cổ và vai, làm cho Reon ổn định hơn 40%. Nâng cấp nổi bật nhất vẫn là những cải tiến về hệ thống làm mát, mặc dù chúng tôi vẫn chưa thử nghiệm mẫu mới nhất.
Để minh họa cho tính năng mới này, Sony đã chia sẻ hình ảnh bản đồ nhiệt cho thấy hiệu quả tản nhiệt mạnh mẽ và bền vững hơn.
Về cơ bản, thiết kế phần cứng của nó giống hệt như Reon Pocket Pro. Thiết bị ôm sát phía sau cổ, bên dưới áo sơ mi hoặc bất kỳ loại áo nào, và phần vây quanh lỗ thông hơi có thể điều chỉnh để phù hợp với nhiều hình dạng cổ khác nhau.
Vẫn có một quạt hoạt động êm ái giúp lưu thông không khí qua khu vực làm mát, trong khi cơ chế tự động tắt nguồn giúp bảo vệ thiết bị khỏi nguy cơ quá nóng.
Reon Pocket Pro Plus cũng đi kèm với phụ kiện riêng, đó là Pocket Tag thế hệ thứ hai, nhỏ hơn so với phiên bản tiền nhiệm và có chức năng theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh.
Điều này dường như sẽ giúp Reon tinh chỉnh khả năng làm mát của mình. Ngoài ra còn có một ứng dụng đi kèm để điều khiển và tùy chỉnh thủ công, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng Reon mà không cần điện thoại thông minh.
