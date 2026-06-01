[GALLERY] Nhiều hãng điện tử tưởng của Mỹ, hóa ra thuộc Trung Quốc

Số hóa - Xe

Lenovo, Motorola hay GE Appliances là những thương hiệu quen thuộc nhưng thực tế đã thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của các tập đoàn Trung Quốc.

Thiên Trang (TH)
Trong nhiều năm qua, không ít người tiêu dùng Việt Nam vẫn mặc định rằng các thương hiệu điện tử nổi tiếng như Lenovo, Motorola hay GE Appliances là doanh nghiệp Mỹ hoặc phương Tây, tuy nhiên thực tế phía sau những cái tên quen thuộc này lại hoàn toàn khác khi quyền sở hữu đã thuộc về các tập đoàn Trung Quốc thông qua hàng loạt thương vụ mua bán và sáp nhập quy mô lớn.
Lenovo là ví dụ tiêu biểu nhất khi đây vốn là công ty được thành lập tại Bắc Kinh năm 1984 với tên gọi Legend, sau đó đổi tên thành Lenovo và tạo nên bước ngoặt lịch sử khi thâu tóm mảng máy tính cá nhân của IBM năm 2005, bao gồm cả dòng ThinkPad huyền thoại, qua đó mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu và duy trì vị thế nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp.
Một cái tên khác khiến nhiều người bất ngờ là Motorola, thương hiệu điện thoại từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của các mẫu máy nắp gập, hiện nay mảng Motorola Mobility đã thuộc sở hữu của Lenovo sau khi được Google bán lại vào năm 2014, dù trụ sở thương hiệu này vẫn đặt tại Mỹ.
Không chỉ trong lĩnh vực điện thoại và máy tính, ngành hàng gia dụng cũng chứng kiến những thay đổi lớn khi GE Appliances, thương hiệu gắn liền với các gia đình Mỹ suốt nhiều thập kỷ, đã được tập đoàn Haier của Trung Quốc mua lại với giá 5,4 tỷ USD vào năm 2016.
Sau thương vụ này, Haier tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh thiết bị gia dụng của GE và tiếp tục duy trì hình ảnh đậm chất Mỹ nhằm giữ vững niềm tin của người tiêu dùng tại thị trường Bắc Mỹ, nơi thương hiệu vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn.
Ở mảng tivi, TCL là cái tên đã vươn lên mạnh mẽ nhờ chiến lược mở rộng toàn cầu, liên tục hợp tác hoặc mua lại nhiều tài sản công nghệ từ các đối tác quốc tế, đồng thời trở thành một trong những nhà sản xuất màn hình và tivi lớn nhất thế giới.
Hisense cũng là đại diện tiêu biểu cho sự trỗi dậy của công nghệ Trung Quốc khi sở hữu hệ điều hành TV Vidaa có lượng cài đặt thuộc nhóm hàng đầu toàn cầu, đồng thời ghi dấu ấn bằng nhiều công nghệ hiển thị tiên tiến trong lĩnh vực tivi thông minh và màn hình độ phân giải cao.
Sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc cho thấy ranh giới giữa thương hiệu phương Tây và doanh nghiệp châu Á ngày càng trở nên mờ nhạt, đồng thời nhắc nhở người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc sở hữu thực sự của các thương hiệu nổi tiếng trước khi đưa ra nhận định về xuất xứ của chúng.
