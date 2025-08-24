Hà Nội

Quân Nga đột ngột rút lui khi quân Ukraine nhận ra bom nhiệt áp đã trút xuống

Quân Nga ở phía đông bắc Pokrovsk đột ngột rút lui, khi quân Ukraine nhận ra bom nhiệt áp đã trút xuống; quân Nga bắt đầu đóng vòng vây ở Kostiantynivka.

Tiến Minh
Vào ngày 21/8 truyền thông Nga đưa tin, các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra ở khu vực phía bắc Pokrovsk và khu vực thị trấn Rodinske. Mặc dù các video ghi lại hoạt động của lực lượng vũ trang cả hai bên, tại khu vực trên đã được đăng tải theo thời gian trực tuyến, nhưng thông tin đáng tin cậy về các khu vực do hai bên kiểm soát vẫn còn rất hạn chế.
Ở phía bắc của “mỏm đá” Dobropilya, sau cuộc tiến công bất ngờ từ ngày 11-14/8 của quân đội Nga (RFAF), quân đội Ukraine (AFU) đã phải huy động Quân đoàn Azov số 1 tinh nhuệ và nhiều đơn vị khác, để cố gắng ổn định mặt trận.
Với việc RFAF đột phá qua các vị trí phòng thủ của Ukraine ở phía nam Rodinske, vành đai Pokrovsk-Myrnohrad đang nhanh chóng bị thu hẹp vào bên trong. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nga vào Myrnohrad vẫn chưa làm giảm bớt áp lực lên lực lượng đột phá của họ ở phía bắc Pokrovsk.
Trong gần một tuần, lực lượng đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê quốc tế, đã được triển khai để bao vây và trấn áp bốn cứ điểm của lực lượng đột phá Nga ở phía bắc tuyến đường sắt. Tuy nhiên, quân Nga ở phía nam tuyến đường sắt đã không vượt qua được tuyến đường sắt như kế hoạch và không thể hợp lực với lực lượng của họ đã xâm nhập vào sâu trong hậu phương AFU.
Đến tối ngày 19, bốn vị trí biệt kích Nga ở phía bắc tuyến đường sắt Pokrovsk đột nhiên im bặt. UAV trinh sát của Ukraine cho thấy tất cả quân Nga xâm nhập đã rút lui, không có thương vong hay thi thể nào tại hiện trường; các vũ khí hạng nặng cũng rút lui an toàn.
Tiếp sau đó, AFU thông báo rằng các nhóm đột phá của Nga đã bị loại khỏi khu vực phía bắc Pokrovsk, và nguồn cung cấp hậu cần của họ cho thành phố đã được cải thiện. Hiện tại, ngoại trừ quận Zelenivka phía nam, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, tất cả các khu vực của Pokrovsk đều đã được “dọn sạch” khỏi các nhóm trinh sát và phá hoại của Nga.
Trên thực tế, việc AFU sử dụng thuật ngữ "thanh trừng" có phần cường điệu, khi quân Nga đã xâm nhập vào phía bắc Pokrovsk và thiết lập một căn cứ quân sự ở đó bằng cách sử dụng các hầm ngầm, và giờ đây họ lại sử dụng chúng để rút lui mà không hề hấn gì. Chiến thuật rút lui của RFAF, đã khiến cả Quân đoàn Azov và lính đánh thuê bối rối.
Nhưng trước khi AFU kịp “hiểu tình hình”, thì các cuộc pháo kích bằng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A của Nga đã trút xuống như thác đổ. Truyền thông Nga đưa tin, vào tối ngày 19/8, RFAF đã phát động một cuộc tấn công lớn vào phía bắc Pokrovsk bằng hệ thống pháo phản lực TOS-1A, gây thiệt hại nặng nề cho vũ khí và quân số của đối phương.
Cảnh quay cuộc tấn công, cho thấy các đám cháy bùng phát dữ dội ở một số khu vực phía bắc tuyến đường sắt thành phố Pokrovsk. Chiến thuật này của Nga rất quen thuộc: khi không thể kiểm soát hiệu quả một khu vực, họ rút lui, biến nó thành một "vùng xám", dụ quân Ukraine chiếm giữ, trước khi bất ngờ tấn công dữ dội.
Sau đó, quân Nga sẽ liên tục sử dụng chiến thuật "dụ và tiêu diệt" này, liên tục làm quân Ukraine kiệt quệ như máy xay thịt. Thực tế, Bộ Tổng tham mưu AFU đang rút quân từ Konstantinivka về tăng viện cho thành phố Pokrovsk.
Trong khi đó, ở bên cạnh Pokrovsk, thành phố Kostiantynivka cũng đang bị RFAF xiết chặt vòng vây. Trang Military Review của Nga đưa tin, các đơn vị xung kích RFAF đã xóa sổ "nồi hầm" giữa các khu định cư Predtechino và Aleksandro-Shultino ở phía đông Konstantinovka. Quân Ukraine sống sót buộc phải rút lui hỗn loạn về Konstantinovka.
Ngoài ra, theo một số nguồn tin, các đơn vị tiền phương của RFAF đã tiến vào Konstantinovka từ đầu cầu Predtechino. Việc kiểm soát được thiết lập vững chắc đến tận phố Volkhovskaya, giao tranh bắt đầu diễn ra ở khu vực phố Samarkandskaya.
Ngoài ra, RFAF đang “tự tin” hình thành một "nồi hầm" khác - lần này là ở khu vực Shakhovo. Đây là chiến thuật đã nhiều lần chứng minh được hiệu quả cao, gây cho quân Ukraine thiệt hại lớn, nhưng nhược điểm là tốc độ tiến quân chậm.
Theo các kênh phân tích, sau khi Chasov Yar bị RFAF tràn ngập hoàn toàn, họ đã bắt đầu giai đoạn chủ động tấn công Konstantinivka. Thành phố nhỏ này, là nút thắt then chốt trong hệ thống phòng thủ của AFU, trên các tuyến tiếp cận cụm Kramatorsk-Slavyansk.
Nếu Kiev để mất Konstantinovka vào tay Nga, sẽ đồng nghĩa với việc tuyến “Vòng cung phòng thủ Donetsk” bị “sứt mẻ” nghiêm trọng. Lúc này không chỉ Kramatorsk-Slavyansk bị đe dọa, mà đồng thời uy hiếp cả sự an toàn của thành phố Pokrovsk.
Ngoài ra, việc RFAF kiểm soát hoàn toàn Chasov Yar, cũng giúp giải phóng một số lực lượng dự bị của họ, do đó mở ra cơ hội tăng áp lực đồng thời lên một số khu vực của mặt trận. Đồng thời, Konstantinovka, giống như Alekseevo-Druzhkovka hay Druzhkovka, đều nằm ở vùng đất thấp so với Chasov Yar tới 100 mét, giúp họ khống chế hiệu quả quân Ukraine ở thành phố này bằng hỏa lực pháo binh. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Sputnik).
Không quân Nga ném bom chính xác vị trí trú quân của quân đội Ukraine ở thành phố Myrnohrad bằng bom FAB-3000. Nguồn Military Review
Topwar
