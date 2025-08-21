Hà Nội

Chấp nhận thương vong, Quân đoàn Azov tạm đẩy lui quân Nga ở bắc Pokrovsk

Quân sự

Chấp nhận thương vong, Quân đoàn Azov tạm đẩy lui quân Nga ở bắc Pokrovsk

Quân đoàn Azov của Ukraine đã chiến đấu liên tục trong ba ngày và tạm thời đẩy lùi cuộc tấn công của Nga về phía bắc Pokrovsk, tuy nhiên lực lượng này cũng thiệt hại hơn 270 quân.

Tiến Minh
Trong những ngày qua, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Pokrovsk. Sau ba ngày giao tranh đẫm máu, Quân đoàn Azov số 1 của Ukraine, đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Nga về phía bắc Pokrovsk. Tuy nhiên, chiến thắng này phải trả giá đắt, với 271 binh sĩ Ukraine đã hy sinh.
Bắt đầu từ ngày 11/8, tình hình trên mặt trận phía bắc Pokrovsk đột nhiên trở nên thay đổi nhanh chóng. Các phân đội tấn công nhỏ của Nga đã thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc, tiến quân nhanh chóng hơn 18 km theo hướng giữa Kramatorsk và Pokrovsk.
Những phân đội trinh sát luồn sâu của Nga, sử dụng các phương tiện cơ động như xe máy và xe điện, đã khéo léo khai thác các khoảng trống trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, tiến quân như một con dao sắc bén, có lúc tiến xa tới 17 km.
Chiến thuật xâm nhập nhanh chóng như vậy của quân Nga, đã giáng một đòn nặng nề vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, và trong một thời gian, tình hình ở khu vực phía bắc Pokrovsk trở nên bấp bênh, khi tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine tại Pokrovsk đã thực sự “vỡ trận”.
Trước tình hình nguy cấp như vậy, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã phản ứng nhanh chóng, khẩn trương điều lực lượng tăng viện tinh nhuệ, đó là Quân đoàn Azov số 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, đến tăng viện cho mặt trận bắc Pokrovsk.
Dưới sự chỉ huy của Đại tá Denis Prokopenko, Quân đoàn Azov số 1 bao gồm các Lữ đoàn 1, 14, 12, 15 và 20. Khi đến nơi, các đơn vị này nhanh chóng giao chiến gần đường cao tốc Dobropilya-Kramatorsk, mở ra một cuộc phản công lớn.
Trong 48 giờ tiếp theo, Quân đoàn Azov số 1 đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường và khả năng chiến đấu đặc biệt của mình. Họ đã tham gia vào các cuộc giao tranh ác liệt với Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 132 của Nga, lực lượng đã xâm nhập vào khu vực bắc Pokrovsk.
Chiến trường dày đặc khói sung và tiếng pháo gầm rú điếc tai, khi binh lính ở cả hai bên chiến đấu để giành lấy mục tiêu của mình. Nhờ sự chi viện hỏa lực và xung phong không sợ hãi, Quân đoàn Azov số 1 đã dần dần xoay chuyển tình thế của trận chiến.
Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, lực lượng Kiev đã đẩy lùi đối phương gần Rubezhnoye, Zolotoy Kolodyaz, Vesyoloye, Volnoye, Shakhovoye, Nikanorovka và Sukhetske.
Quân đoàn Azov 1 Ukraine cho biết thêm: "Trong 3 ngày qua, tại khu vực phòng thủ hướng Pokrovsk, lực lượng và phương tiện của Quân đoàn Azov 1, cùng với các đơn vị trực thuộc và phối thuộc, đã chặn đứng bước tiến của RFAF. Kết quả là các khu vực sau đã được giành lại: Gruzskoye, Rubezhnoye, Novovodanoye, Petrovka, Vesyoloye và Zolotoy Kolodets".
Quân đoàn này cho biết thêm rằng do các hoạt động tích cực trong khu vực tác chiến, quân Nga đã chịu tổn thất: 271 quân nhân thiệt mạng; 101 người bị thương và 13 binh sĩ Nga bị bắt. Ngoài ra, AFU cũng phá hủy hoặc gây hư hỏng đối với 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chiến đấu, 37 ô tô và xe máy, 3 khẩu pháo của quân Nga.
Kênh Deep State cũng cho biết, Quân đội Ukraine đã khéo léo cắt đứt đường rút lui của những binh lính Nga này, những người đã xâm nhập sâu vào phía sau phòng tuyến của đối phương và thiếu tiếp viện hậu cần, khiến họ bị cô lập và bất lực.
Ngoài ra, Lữ đoàn 92 và Lữ đoàn 4 cũng tích cực tăng cường phòng thủ tại Dobropilya và Pokrovsk. Họ đã phối hợp chặt chẽ với Quân đoàn Azov 1 để mở các cuộc phản công trên nhiều hướng. Nhờ nỗ lực chung của tất cả các bên, quân đội Ukraine đã dần ổn định tình hình tại khu vực phía bắc Pokrovsk.
Ý đồ chiến lược của Nga, là sử dụng chiến thuật đột phá nhanh để chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và đạt được mục tiêu chiến lược lớn hơn. Tuy nhiên, trước ưu thế về quân số và phản ứng nhanh của Quân đội Ukraine, chiến thuật này đã bị ngăn chặn.
Đối với Quân đội Ukraine, chiến thắng đẫm máu của Quân đoàn Azov 1 có ý nghĩa vô cùng to lớn. Mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề với 271 thương vong, họ đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Nga, ổn định tình hình ở khu vực phía bắc Pokrovsk và bảo vệ tuyến phòng thủ. (nguồn ảnh Military Review, Sina, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Sina
