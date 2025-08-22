Từ trạm radar ở Crimea bị phá hủy, chiến thuật của Nga càng trở nên tinh quái hơn

Trạm radar tiên tiến nhất ở Crimea bị phá hủy và chiến thuật quân đội Nga đang trở nên tinh quái hơn; việc tấn công các điểm then chốt sẽ trở thành chuẩn mực.
Ca sĩ Hương Tràm cùng bố về thăm quê Bác. Đinh Ngọc Diệp khiến fan bất ngờ với nhan sắc trẻ trung.
Dù được ca ngợi có trình độ ngang tiến sĩ, GPT-5 của OpenAI lại gây thất vọng lớn, đến mức công ty buộc phải khôi phục GPT-4o để xoa dịu người dùng.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết bà sẽ không từ chức bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Không chỉ làm đẹp không gian sống, cây cảnh phong thủy này còn cho quả ngọt mọng nước, mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc viên mãn cho gia chủ.
Những hành tinh Rogue, hay còn gọi là hành tinh du hành tự do, luôn gợi lên sự bí ẩn khi chúng lang thang trong không gian mà không có ngôi sao chủ.
Giới chuyên gia quân sự Nga lo ngại trước tên lửa hành trình Flamingo mới của Ukraine, với tầm bắn tới 3.000 km vũ khí nay hoàn toàn có thể vươn tới Moscow và vùng Siberia.
Đồng đô la Mỹ chắc chắn là một trong những loại tiền giấy tinh vi và độc đáo nhất trên thế giới.
Bước sang tháng 7 Âm lịch, năng lượng "Bạch Hổ tinh" được xem như yếu tố mang đến sự xáo trộn bất ngờ cho 4 con giáp dưới đây.
Boni và Bona - con gái của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều xinh xắn, đáng yêu.
Với thiết kế gọn nhẹ nhưng "ngầu" hết mức, mẫu xe máy điện Zoomer e: 2025 đem tới sự lựa chọn cho phương tiện di chuyển linh hoạt trên đường phố.
Nếu điện thoại Android bỗng hoạt động chậm, nóng bất thường, hao pin nhanh thì rất có thể bạn đã trở thành mục tiêu của phần mềm gián điệp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân làm việc có tiến bộ và có thể được công ty xem xét tăng lương.
Với thiết kế 7 khoảng sân cùng mái dốc dài làm dịu ánh sáng, ngôi nhà lấy gió và tạo nên một trải nghiệm không gian liền mạch.
Jun Phạm gửi lời chúc mừng sinh nhật đến BB Trần đồng thời tiết lộ những hình ảnh hài hước giữa hai người.
Sử thi Mahabharata của Ấn Độ là một trong những tác phẩm văn học và tôn giáo vĩ đại nhất thế giới, chứa đựng triết lý sâu sắc cùng giá trị lịch sử lâu đời.
Tại địa điểm khảo cổ Uşaklı Höyük, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của 7 đứa trẻ sơ sinh. Phát hiện này hé lộ phong tục chôn cất của người Hittite.
Là một khoáng vật xanh lam tuyệt đẹp khiến nhiều mê mẩn, Chalcanthite ẩn chứa nhiều đặc tính bất ngờ và thú vị.
Nữ diễn viên Diễm My có cuộc sống sang chảnh, hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 35. Vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự mới sau khi về chung một nhà.
Từ chiếc xe cháy rụi ở Hà Nam (cũ) và vụ mất 200 cây vàng ở Bắc Giang (cũ), Công an 2 tỉnh đã khám phá ra vụ án giết người tàn độc mà thủ phạm là Thịnh "mắt ma".
Khi ngủ trưa ở nhà, bà Ann Hodges sống ở bang Alabama, Mỹ, bị thiên thạch rơi trúng. May mắn là bà đắp chăn nên giảm bớt phần nào lực va đập của thiên thạch.