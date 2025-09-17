Hà Nội

Quân Nga áp sát Kostiantynivka, chuẩn bị tổng tiến công vào thành phố

Quân sự

Quân Nga áp sát Kostiantynivka, chuẩn bị tổng tiến công vào thành phố

Thành phố Kostiantynivka đang bị quân Nga bao vây từ 3 hướng và áp sát để chuẩn bị tổng tiến công trong chiến dịch thu đông sắp tới.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đã tiến đến hợp lưu của hai con sông Naumikha và Gruzskaya, và các trận đánh giành khu vực có các nông trại trồng rau, chỉ cách ranh giới thành phố Kostiantynivka vài trăm mét. Các nông trại trồng rau này, nằm ngay trong ranh giới thành phố.
Điều này cho thấy các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU) ở bên ngoài Konstantinovka ở sườn phía đông đã thất thủ, và giao tranh đang diễn ra trực tiếp tại chính thành phố. Các cuộc tiến công của quân Nga đang đến từ phía đông nam – đầu cầu Aleksandro-Shultino đã được RFAF kiểm soát trước đó, và từ phía đông – đầu cầu Predtechino.
Trang Military Review của Nga cho biết, thành phố Kostiantynivka đã bị quân Nga bao vây từ ba hướng. Việc kiểm soát các điểm cao ở thành phố Chasov Yar bên cạnh, đã mang lại một lợi thế nhất định trong cuộc tấn công vào thành phố này.
AFU đã cố gắng giảm thiểu tối đa lợi thế về độ cao của RFAF, bằng cách sử dụng các chiến thuật quen thuộc của họ khi chiến đấu trong đô thị, đó là bố trí các ụ súng, hỏa điểm trong các tòa nhà nhiều tầng và các điểm tiếp tế hậu cần, nhất là đạn dược trong tầng hầm của chính những tòa nhà nhiều tầng này.
Để đối phó với chiến thuật này của AFU, ngoài đạn pháo bắn liên tục, RFAF có thêm hỏa lực hạng nặng là bom FAB có điều khiển, có thể thổi bay cả tòa nhà. Đồng thời RFAF sử dụng UAV FPV tấn công các mục tiêu nhỏ lẻ, ẩn nấp ở các tầng hầm, hoặc các căn hộ cao tầng, giống như súng bắn tỉa từ trên không.
Theo kênh VoenkorKotenok, RFAF tiếp tục tiến công về phía nam và đông nam Kostiantynivka và đạt được thành công đáng kể trên các điểm cao phía bắc Aleksandro-Shultino, nơi các đơn vị xung kích RFAF đã đẩy lùi quân Ukraine khỏi một khu vực kiên cố, giúp RFAF kiểm soát địa hình xung quanh Aleksandro-Shultino và về phía tây, trên các tuyến đường tiếp cận thành phố.
Sau những trận đánh ác liệt, hiện quân Nga đang tiến dọc theo đường O-0519 về phía tây bắc Aleksandro-Shultino và chiếm giữ các vị trí trong khu biệt thự Yagodka. Quân Nga cũng tiến về phía nam vào các hàng cây giữa Aleksandro-Shultino và Nelepovka, trong khu vực đường sắt, đồng thời tiến về Nelepovka qua các khe núi.
RFAF cũng đang phát triển tiến công thuận lợi tới Nelepovka và Plescheevka dọc theo tuyến đường sắt từ vùng ngoại ô phía bắc của khu vực Shcherbinovka. Phần lớn Nelepovka và vùng ngoại ô phía nam của Plescheevka, hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Ngôi làng Kleban-Byk và là cứ điểm cuối cùng của AFU ở phía nam, cũng như khu vực gần đập ở bờ đông, đang bị RFAF tấn công dữ dội bằng hỏa lực. RFAF đang tấn công các rừng cây trồng dọc con đường phía tây bắc Katerinovka. Giao tranh cũng tiếp diễn ở sườn phía đông của hướng này, tại khu vực Nikolaevka, Chervonoe và Maiskoye.
Kênh RVvoenkor xác nhận, RFAF tấn công vào các vị trí đối phương ở ngoại vi thành phố Kostiantynivka. Ở vùng ngoại ô phía đông nam, họ đột phá vào phần trung tâm của khu nhà nghỉ, sau khi kiểm soát Aleksandro-Shultino.
Kênh Deep State, có liên hệ với cơ quan tình báo AFU (GRU) viết: "Xét đến các cuộc tấn công trước đó và một cuộc tấn công mới với chiều sâu tới 3,6 km, cho thấy ý định của RFAF đang cố gắng khép chặt vòng vây gần kênh đào Seversky Donets-Donbass và san bằng tuyến đầu về phía Predtechino".
Kênh RVvoenkory cho biết, quân Nga tiếp tục tiến công và đã đột phá đến rìa phía đông nam thành phố, giành được quyền kiểm soát nhiều vị trí dọc theo hàng cây trên các điểm cao có giá trị chiến thuật, ở phía phía đông nam Predtechyne, trước khi tiến về phía tây dọc theo hàng cây đến khu nhà nghỉ cuối tuần Yahidka.
Kênh AMK Mapping cho biết, tình hình quân Ukraine, tại quận Santurynivka, phía đông nam Kostiantynivka đã rút lui mà không cố gắng kháng cự, giúp cho RFAF giành quyền kiểm soát khu nhà nghỉ cuối tuần và củng cố vị trí đầu cầu ở đây với tổng diện tích 5,96km2.
Chiến thuật tiến công của RFAF vào thành phố Kostiantynivka thực sự gây khó khăn cho AFU, khi RFAF liên tục thực hiện các đòn tấn công bằng các phân đội nhỏ. Khi phát hiện khu vực phòng ngự mỏng yếu, lập tức sử dụng lực lượng áp đảo để tiến công.
Trong khi phía Ukraine, lực lượng dự trữ ở Kostiantynivka tương đối mỏng, hỏa lực hạn chế, nên tình hình của họ ở đây khá khó khăn. Theo kênh Deep State của Ukraine, có mối liên hệ với Tổng cục tình báo AFU (GRU), cho biết RFAF có thể tổng tiến công Kostiantynivka trong chiến dịch thu đông sắp tới của Moskva. (nguồn ảnh Military Review, Rybar, Liveuamap, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/270876-rossijskaja-armija-s-bojami-vhodit-v-konstantinovku.html
#Kostiantynivka #Nga bao vây Kostiantynivka #quân Ukraine rút lui #xung đột Nga-Ukraine #Nga áp sát Kostiantynivka #chiến sự Kostiantynivka

