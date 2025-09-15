Hà Nội

Người Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công “độn thổ” ở Kupyansk

Quân sự

Người Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công “độn thổ” ở Kupyansk

Quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công theo kiểu “độn thổ” ở thành phố Kupyansk, tiếp tục gây bất ngờ cho quân phòng thủ Ukraine.

Tiến Minh
Các nguồn tin Ukraine thừa nhận, quân đội Ukraine (AFU) đã mất quyền kiểm soát phần lớn thành phố Kupyansk ở phía đông bắc tỉnh Kharkov, thuộc Miền Đông Ukraine. Đồng thời, truyền thông Ukraine cũng đổ lỗi cho lãnh đạo AFU đã coi nhẹ mặt trận này.
Các nguồn tin Ukraine thừa nhận, quân đội Ukraine (AFU) đã mất quyền kiểm soát phần lớn thành phố Kupyansk ở phía đông bắc tỉnh Kharkov, thuộc Miền Đông Ukraine. Đồng thời, truyền thông Ukraine cũng đổ lỗi cho lãnh đạo AFU đã coi nhẹ mặt trận này.
Các kênh liên kết với các cơ quan tình báo Ukraine như Deep State, tuyên bố rằng quân đội Nga (RFAF) đã thực hiện một phiên bản của chiến dịch Sudzhan "Potok" (thường được gọi là Truba) ở mặt trận Kupyansk. Trước đó, Deep State đã nhắc đến một chiến thuật tương tự đã được RFAF thực hiện ở Avdiivka, một khu vực phòng thủ vững chắc ở phía tây Donetsk.
Các kênh liên kết với các cơ quan tình báo Ukraine như Deep State, tuyên bố rằng quân đội Nga (RFAF) đã thực hiện một phiên bản của chiến dịch Sudzhan "Potok" (thường được gọi là Truba) ở mặt trận Kupyansk. Trước đó, Deep State đã nhắc đến một chiến thuật tương tự đã được RFAF thực hiện ở Avdiivka, một khu vực phòng thủ vững chắc ở phía tây Donetsk.
Deep State cho rằng, "người Nga đã xây dựng một tuyến đường hậu cần" gần như ngay dưới lòng sông Oskol, với một lối vào tại khu vực thị trấn Liman Pervyi. Tuyến đường tấn công ngầm dọc theo "đường hầm" này, đến Kupyansk mất khoảng 4 ngày - nếu đi bằng xe máy điện và "xe lăn có bánh xe được thiết kế đặc biệt".
Deep State cho rằng, "người Nga đã xây dựng một tuyến đường hậu cần" gần như ngay dưới lòng sông Oskol, với một lối vào tại khu vực thị trấn Liman Pervyi. Tuyến đường tấn công ngầm dọc theo "đường hầm" này, đến Kupyansk mất khoảng 4 ngày - nếu đi bằng xe máy điện và "xe lăn có bánh xe được thiết kế đặc biệt".
Các nguồn tin của Ukraine cũng cáo buộc Bộ Tổng tham mưu AFU, và trực tiếp là Tổng Tư lệnh AFU, tướng Syrsky đã không tính đến kinh nghiệm của cả Avdiivka lẫn Sudzha, khi RFAF đã tận dụng tối đa các đường cống ngầm, ống dẫn khí để đột nhập vào phía sau tuyến phòng thủ của AFU.
Các nguồn tin của Ukraine cũng cáo buộc Bộ Tổng tham mưu AFU, và trực tiếp là Tổng Tư lệnh AFU, tướng Syrsky đã không tính đến kinh nghiệm của cả Avdiivka lẫn Sudzha, khi RFAF đã tận dụng tối đa các đường cống ngầm, ống dẫn khí để đột nhập vào phía sau tuyến phòng thủ của AFU.
Một trong những mối lo ngại đáng kể của AFU ở Kupyansk, là hiện có một số lượng lớn UAV của Nga đang hoạt động ở mặt trận này. Và đây không chỉ là một cuộc "loại bỏ" hậu cần của quân Ukraine, mà còn tấn công trực tiếp các mục tiêu trong thành phố.
Một trong những mối lo ngại đáng kể của AFU ở Kupyansk, là hiện có một số lượng lớn UAV của Nga đang hoạt động ở mặt trận này. Và đây không chỉ là một cuộc "loại bỏ" hậu cần của quân Ukraine, mà còn tấn công trực tiếp các mục tiêu trong thành phố.
Kênh Rybar của Nga cho biết, hiện các khu vực phía bắc, phía tây và trung tâm thành phố Kupyansk hiện đang do quân Nga kiểm soát. AFU chủ yếu kiểm soát các khu vực phía nam phố Dzerdinsky (Nga gọi là phố Svatovskaya), và phía bắc phố này là ga Kupyansk-Yuzhny.
Kênh Rybar của Nga cho biết, hiện các khu vực phía bắc, phía tây và trung tâm thành phố Kupyansk hiện đang do quân Nga kiểm soát. AFU chủ yếu kiểm soát các khu vực phía nam phố Dzerdinsky (Nga gọi là phố Svatovskaya), và phía bắc phố này là ga Kupyansk-Yuzhny.
Những thông tin về "Đường ống ngầm Kupyansk", phía Ukraine cho rằng, quân Nga một lần nữa áp dụng chiến thuật “độn thổ” để tấn công thành công vào phía sau phòng tuyến của quân Ukraine ở Kupyansk, gây bất ngờ đối với lực lượng phòng thủ AFU.
Những thông tin về "Đường ống ngầm Kupyansk", phía Ukraine cho rằng, quân Nga một lần nữa áp dụng chiến thuật “độn thổ” để tấn công thành công vào phía sau phòng tuyến của quân Ukraine ở Kupyansk, gây bất ngờ đối với lực lượng phòng thủ AFU.
Theo kênh Readovka, RFAF đang quyết tâm chiếm toàn bộ khu vực phía bắc Kupyansk, buộc quân Ukraine buộc phải rút lui về tuyến phòng thủ dự bị. Cụ thể, AFU bắt đầu rút khỏi vị trí của họ trong khu công nghiệp ở đông bắc Kupyansk, do ở bờ bên kia sông Oskol, quân Nga đã xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ của quân Ukraine.
Theo kênh Readovka, RFAF đang quyết tâm chiếm toàn bộ khu vực phía bắc Kupyansk, buộc quân Ukraine buộc phải rút lui về tuyến phòng thủ dự bị. Cụ thể, AFU bắt đầu rút khỏi vị trí của họ trong khu công nghiệp ở đông bắc Kupyansk, do ở bờ bên kia sông Oskol, quân Nga đã xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ của quân Ukraine.
Điều này cũng cho thấy, hiện AFU không có khả năng tổ chức các tuyến phòng thủ liên tục ở Kupyansk, và những khoảng trống trên tuyến phòng thủ này chính là điểm yếu để RFAF tận dụng, để chia cắt các đội hình chiến đấu của quân Ukraine.
Điều này cũng cho thấy, hiện AFU không có khả năng tổ chức các tuyến phòng thủ liên tục ở Kupyansk, và những khoảng trống trên tuyến phòng thủ này chính là điểm yếu để RFAF tận dụng, để chia cắt các đội hình chiến đấu của quân Ukraine.
Với tình hình như vậy, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải giảm chiều dài tuyến đầu, để đội hình phòng thủ trở nên dày đặc hơn và lấp đầy các khoảng trống. Về cơ bản, AFU tổ chức phòng thủ theo một tuyến mới, chấp nhận từ bỏ các tuyến cũ; bởi nếu tiến hành chậm chạp, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều đối với họ.
Với tình hình như vậy, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải giảm chiều dài tuyến đầu, để đội hình phòng thủ trở nên dày đặc hơn và lấp đầy các khoảng trống. Về cơ bản, AFU tổ chức phòng thủ theo một tuyến mới, chấp nhận từ bỏ các tuyến cũ; bởi nếu tiến hành chậm chạp, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều đối với họ.
Tuyến phòng thủ mới mà AFU thiết lập dường như sẽ chạy dọc theo trục Blagovatovka - tiểu khu Yubileyny - rừng Olkhovaya Roshcha - làng Podoly. Mục tiêu chính mà Bộ Tổng tham mưu AFU có thể thực hiện, đó là tranh thủ thời gian còn lại, rút toàn bộ lực lượng khỏi các ngôi làng phía đông sông Oskol.
Tuyến phòng thủ mới mà AFU thiết lập dường như sẽ chạy dọc theo trục Blagovatovka - tiểu khu Yubileyny - rừng Olkhovaya Roshcha - làng Podoly. Mục tiêu chính mà Bộ Tổng tham mưu AFU có thể thực hiện, đó là tranh thủ thời gian còn lại, rút toàn bộ lực lượng khỏi các ngôi làng phía đông sông Oskol.
Ngoài việc đảm bảo sự ổn định tạm thời của lực lượng phòng ngự, tuyến phòng thủ tiềm năng của AFU được trình bày ở trên, cũng sẽ bao gồm tuyến đường bờ kè quan trọng, gần cầu đường sắt trên sông Oskol gần Kupyansk-Uzlovy.
Ngoài việc đảm bảo sự ổn định tạm thời của lực lượng phòng ngự, tuyến phòng thủ tiềm năng của AFU được trình bày ở trên, cũng sẽ bao gồm tuyến đường bờ kè quan trọng, gần cầu đường sắt trên sông Oskol gần Kupyansk-Uzlovy.
Nhìn chung, AFU đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn để sơ tán toàn bộ "đầu cầu Kupyansk": việc bảo vệ bờ đông Oskol với sự xuất hiện của quân Nga ở phía tây thành phố đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Do vậy AFU sẽ rút lui sang bờ tây và mặc dù tuyến đường này là then chốt, nhưng nó không phải là huyết mạch duy nhất.
Nhìn chung, AFU đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn để sơ tán toàn bộ "đầu cầu Kupyansk": việc bảo vệ bờ đông Oskol với sự xuất hiện của quân Nga ở phía tây thành phố đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Do vậy AFU sẽ rút lui sang bờ tây và mặc dù tuyến đường này là then chốt, nhưng nó không phải là huyết mạch duy nhất.
Hiện ở bờ tây của sông Oskol, nơi AFU đang xây dựng tuyến phòng thủ mới, hiện có khoảng 3-4 nghìn quân Ukraine thuộc nhiều đơn vị khác nhau, bao gồm cả lực lượng lính đánh thuê nước ngoài. Do vậy Bộ Tổng tham mưu AFU cần phải tổ chức "mớ hỗn độn" này, để sau đó có thể bao quát hướng Izyum và Balakleya.
Hiện ở bờ tây của sông Oskol, nơi AFU đang xây dựng tuyến phòng thủ mới, hiện có khoảng 3-4 nghìn quân Ukraine thuộc nhiều đơn vị khác nhau, bao gồm cả lực lượng lính đánh thuê nước ngoài. Do vậy Bộ Tổng tham mưu AFU cần phải tổ chức "mớ hỗn độn" này, để sau đó có thể bao quát hướng Izyum và Balakleya.
Trong diễn biến liên quan mật thiết tới Kupyansk, kênh The Opinion nhận định, tại đầu cầu Dvurechensky (thuộc vùng Kharkov), RFAF đã tận dụng thời cơ, biến thắng lợi cục bộ thành động lực chiến lược. Các nguồn tin ủng hộ Kiev ngày càng thừa nhận rằng, đầu cầu Dvurechensky đã trở thành bước ngoặt cho cuộc tấn công của Nga vào Kupyansk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Trong diễn biến liên quan mật thiết tới Kupyansk, kênh The Opinion nhận định, tại đầu cầu Dvurechensky (thuộc vùng Kharkov), RFAF đã tận dụng thời cơ, biến thắng lợi cục bộ thành động lực chiến lược. Các nguồn tin ủng hộ Kiev ngày càng thừa nhận rằng, đầu cầu Dvurechensky đã trở thành bước ngoặt cho cuộc tấn công của Nga vào Kupyansk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
