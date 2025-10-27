Hà Nội

Quân đội Ukraine phớt lờ tối hậu thư yêu cầu rút quân khỏi Pokrovsk của Nga

Quân sự

Quân đội Ukraine phớt lờ tối hậu thư yêu cầu rút quân khỏi Pokrovsk của Nga

Quân đội Ukraine đã phớt lờ tối hậu thư yêu cầu rút quân khỏi thành phố Pokrovsk của Moscow; tướng Syrskyi bị quy trách nhiệm về sự thất bại ở Pokrovsk.

Tiến Minh
Mối đe dọa về một vòng vây đối với quân đội Ukraine (AFU) tại Pokrovsk và Myrnohrad đang ngày càng trở nên rõ ràng. Theo kênh Military Summary đưa tin vào ngày 24/10, Moskva đã ra tối hậu thư cho lực lượng đồn trú Ukraine tại khu vực Pokrovsk: "Đầu hàng trước thứ Hai (ngày 27/10), hoặc đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn".
Tuy nhiên, phía Ukraine dường như đã phớt lờ tối hậu thư của Moskva, yêu cầu AFU phải rút hoàn toàn khỏi các khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad trước thứ Hai, ngày 27/10. Trong khi đó, tình hình tại khu vực Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực căng thẳng nhất trên toàn chiến trường Ukraine.
Các cuộc giao tranh ác liệt giữa các nhóm tấn công nhỏ và các đơn vị UAV vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ chiến tuyến của mặt trận Pokrovsk, từ Zolotoy Kolodez đến khu vực trong thành phố Pokrovsk. Trong khi đó, xu hướng chung cho thấy quân đội Nga (RFAF) vẫn đang tiến quân và vòng vây đối với AFU trong thành phố đang siết chặt.
Sau khi thị trấn chiến lược Rodinske, một quần thể đô thị quan trọng trong vành đai phòng thủ ở phía bắc Pokrovsk, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân Nga. Như vậy, vòng vây quanh Pokrovsk đã khép lại, "nắp nồi hầm" coi như đã đóng sập với quân phòng thủ Ukraine còn đang mắc kẹt trong thành phố.
Các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF, đột phá vào Mirnograd từ phía bắc và chiếm được khu vực mỏ ở phía nam thành phố. Phía Nga đã ra lệnh cho quân Ukraine ở hai khu đô thị Pokrovsk và Mirnograd, trong 48 giờ để hạ vũ khí đầu hàng, kênh ZOV Military nhấn mạnh.
Thời gian hiện chỉ còn tính bằng giờ, nhiều khả năng phía Ukraine sẽ không đầu hàng mà tiếp tục kháng cự và rút lui một cách có tổ chức. Họ được cho là đã bố trí các đơn vị "chặn hậu", có nhiệm vụ bảo vệ cho lực lượng nòng cốt rời khỏi thành phố.
Theo kênh RVvoenkor, RFAF đang tấn công Mirnograd trên một mặt trận rộng lớn và chiếm lĩnh các làng lân cận ở phía đông. Các nhà phân tích quân sự Ukraine đã thừa nhận một cách muộn màng về việc mất Balahan, Kazatske và Promin, cũng như việc RFAF củng cố thế trận vững chắc tại Mirnograd.
Các nhà nghiên cứu nguồn thông tin tình báo mở OSINT của Ukraine cho biết: "Các kíp điều khiển UAV Nga đã được phát hiện ở Balahan, điều này có thể cho thấy đối phương đã kiểm soát ngôi làng. Kazatske và Promin cũng đã bị chiếm giữ". Các vị trí của RFAF cũng được phát hiện ở trung tâm Mirnograd, nơi họ đang điều thêm lực lượng và củng cố vị trí, tiến xa hơn về phía tây.
Kênh Suriyakmaps xác nhận, sau khi RFAF tràn ngập thị trấn chiến lược, cách tuyến đường tiếp tế (và rút lui) chính của quân Ukraine đến khu đô thị Myrnohrad chỉ hơn 2km. Vì vậy, AFU đã phát động cuộc phản công để đảo ngược tình thế trên mặt trận Pokrovsk - Shakhovskoy nhưng thất bại.
Military Chronicles công bố báo cáo cho biết, trên hướng mặt trận Pokrovsk, Cụm quân Trung tâm RFAF, đang tiến hành những trận chiến cuối cùng giành khu vực tập trung chủ chốt Pokrovsk - Mirnograd. Tình hình của quân Ukraine phòng thủ tại đây đang nhanh chóng trở nên nguy cấp.
"Theo xác nhận của các nguồn tin từ cả hai bên, RFAF hiện đã kiểm soát phần lớn thành phố. Hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành ở phía nam đường sắt, trong khi các ổ kháng cự biệt lập của AFU vẫn còn trong khu vực rừng gần Troyanda. Một thành công đáng kể là cuộc đột phá vào khu vực định cư Rog, nhà máy chế biến thịt và nhà máy xử lý rác", báo cáo viết.
Kênh Military Chronicles nhận định: "Về mặt hậu cần, Pokrovsk thực sự bị cắt đứt nguồn tiếp tế. Tuyến đường cao tốc E-50 quan trọng từ Pavlograd đến Pokrovsk đang bị RFAF kiểm soát bằng hỏa lực dày đặc, khiến việc chuyển quân tiếp viện và hậu cần cho nhóm đồn trú của Ukraine trở nên bất khả thi".
Nhiều nguồn tin đưa tin, các đơn vị AFU đang rút lui hỗn loạn khỏi Pokrovsk trong bối cảnh họ thất thủ ở Rodinske. Bất chấp lệnh từ Bộ Tổng tham mưu AFU yêu cầu giữ vững các vị trí, quân Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi khu vực kiên cố phía bắc Lysivka. Đáng chú ý, các đơn vị Azov khét tiếng được cho là đã từ chối thực hiện lệnh phản công và tiếp tục ở lại vành đai bên ngoài, bất chấp mọi lời đe dọa từ Bộ chỉ huy.
Diễn biến cho thấy trận chiến giành khu vực đô thị then chốt đang bước vào giai đoạn cuối, mở ra một không gian tác chiến - chiến thuật rộng lớn cho Cụm quân Trung tâm RFAF. Trên đường đến vùng Dnipropetrovsk, chỉ còn lại khu vực phòng thủ Sloviansk - Kramatorsk, nơi mà AFU sẽ không còn có thể phòng thủ chặt chẽ như trước nữa.
Ngay cả các nhà phân tích phương Tây vốn công khai ủng hộ Ukraine, cũng buộc phải thừa nhận rằng trận chiến giành Pokrovsk đang tiến gần đến giai đoạn cuối cùng. Trong bối cảnh này, những lời buộc tội ngày càng nhắm vào Tổng tư lệnh AFU, Đại tướng Oleksandr Syrskyi.
Lý do là thay vì phân bổ lại lực lượng dự bị còn lại của Kiev và củng cố các vị trí của mình ở khu vực Kharkov và Dnipropetrovsk, tướng Syrskyi lại tiếp tục điều quân dự bị đến khu vực Pokrovsk và Dobropillya. Chiến lược này đang dẫn đến tổn thất ngày càng tăng mà không mang lại kết quả đáng kể nào.
Trong khi đó, RFAF tận dụng việc di chuyển lực lượng của AFU, dịch chuyển chiến tuyến về phía tây, đặc biệt là ở khu vực phía đông tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporozhye. Còn các đơn vị AFU phải chịu tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí trang bị. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Readovka).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/272786-vsu-proignorirovali-ultimatum-s-predlozheniem-pokinut-pokrovsk-i-mirnograd.html
#Ukraine từ chối tối hậu thư #Nga ra lệnh Ukraine đầu hàng #Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #thành phố Pokrovsk #xung đột Ukraine

