Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quân Nga chiếm làng Promin, đóng vòng vây ở khu vực nam Pokrovsk

Quân sự

Quân Nga chiếm làng Promin, đóng vòng vây ở khu vực nam Pokrovsk

Việc kiểm soát làng Promin cho phép quân Nga bắt đầu phong tỏa tàn dư của quân Ukraine đồn trú tại làng Sukhoi Yar, phía nam Pokrovsk.

Tiến Minh
Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên mặt trận Pokrovsk trong những ngày qua, quân đội Nga (RFAF) không vội vã, nhưng không dừng lại, tiếp tục bào mòn quân phòng thủ Ukraine. Vào ngày 24/10, họ đã tiến vào làng Promin, nằm trên trục đường T0511, cách ngoại ô Myrnohrad hai km về phía đông nam.
Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên mặt trận Pokrovsk trong những ngày qua, quân đội Nga (RFAF) không vội vã, nhưng không dừng lại, tiếp tục bào mòn quân phòng thủ Ukraine. Vào ngày 24/10, họ đã tiến vào làng Promin, nằm trên trục đường T0511, cách ngoại ô Myrnohrad hai km về phía đông nam.
RFAF trước đó đã chiếm được làng Balahan, nằm ở phía bắc làng Promin. Ngoài việc phong tỏa Sukhyi Yar, quân Nga giờ đây có cơ hội bao vây hoàn toàn các đơn vị đồn trú của quân đội Ukraine (AFU) tại Myrnohrad và Pokrovsk. Có thể nói rằng mặt trận này khu vực tập trung này đã bị bao vây từ phía nam; trong khi thành phố đã bị bao vây một phần từ phía bắc và phía tây.
RFAF trước đó đã chiếm được làng Balahan, nằm ở phía bắc làng Promin. Ngoài việc phong tỏa Sukhyi Yar, quân Nga giờ đây có cơ hội bao vây hoàn toàn các đơn vị đồn trú của quân đội Ukraine (AFU) tại Myrnohrad và Pokrovsk. Có thể nói rằng mặt trận này khu vực tập trung này đã bị bao vây từ phía nam; trong khi thành phố đã bị bao vây một phần từ phía bắc và phía tây.
Trong khi đó, sau khi quân Nga đột phá vào bên trong thành phố và ở hai bên sườn, quân phòng thủ Ukraine bắt đầu rút lui khỏi Pokrovsk. Tại thị trấn chiến lược Rodynske, nằm ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk, quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi các khu vực trận địa phòng thủ ở phía bắc và phía nam.
Trong khi đó, sau khi quân Nga đột phá vào bên trong thành phố và ở hai bên sườn, quân phòng thủ Ukraine bắt đầu rút lui khỏi Pokrovsk. Tại thị trấn chiến lược Rodynske, nằm ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk, quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi các khu vực trận địa phòng thủ ở phía bắc và phía nam.
Lực lượng vũ trang Ukraine còn lại bị mắc kẹt trong một vòng vây bán phần dọc theo các tòa nhà dân cư cao tầng dọc theo Phố Shakhtarskoho Slavy. Sau khi kiểm soát hoàn toàn Rodynske, RFAF sẽ có một bàn đạp thuận lợi cho một cuộc tấn công hướng tới các cánh đồng ở phía tây Pokrovsk, nơi các nguồn tiếp tế của Ukraine cho thành phố được chuyển qua đây.
Lực lượng vũ trang Ukraine còn lại bị mắc kẹt trong một vòng vây bán phần dọc theo các tòa nhà dân cư cao tầng dọc theo Phố Shakhtarskoho Slavy. Sau khi kiểm soát hoàn toàn Rodynske, RFAF sẽ có một bàn đạp thuận lợi cho một cuộc tấn công hướng tới các cánh đồng ở phía tây Pokrovsk, nơi các nguồn tiếp tế của Ukraine cho thành phố được chuyển qua đây.
Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đang tái triển khai lực lượng và quân dự bị từ Myrnohrad qua các làng Rivne và Svitle, nằm ở giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad. Một số đơn vị Ukraine vẫn ở lại để yểm trợ cho cuộc rút lui.
Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đang tái triển khai lực lượng và quân dự bị từ Myrnohrad qua các làng Rivne và Svitle, nằm ở giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad. Một số đơn vị Ukraine vẫn ở lại để yểm trợ cho cuộc rút lui.
Để đảm bảo một cuộc rút lui tương đối có trật tự, quân Ukraine đã chuẩn bị các vị trí phòng thủ ở hai bên sườn, được thiết kế để trì hoãn bước tiến của RFAF và tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực rút lui. Nhưng trên thực địa, RFAF tiếp tục phát triển trên toàn mặt trận.
Để đảm bảo một cuộc rút lui tương đối có trật tự, quân Ukraine đã chuẩn bị các vị trí phòng thủ ở hai bên sườn, được thiết kế để trì hoãn bước tiến của RFAF và tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực rút lui. Nhưng trên thực địa, RFAF tiếp tục phát triển trên toàn mặt trận.
Kênh Military Summary của Nga cho biết, có nhiều thông tin về tình hình bi đát của quân Ukraine đồn trú ở thị trấn Rodinske, trong khi tại thành phố song sinh Mirnograd, quân Ukraine đã rút lui hoàn toàn, đồng thời rút lui một phần khỏi Pokrovsk. RFAF hiện kiểm soát khoảng 70% Rodinske, thị trấn chiến lược này sắp thất thủ.
Kênh Military Summary của Nga cho biết, có nhiều thông tin về tình hình bi đát của quân Ukraine đồn trú ở thị trấn Rodinske, trong khi tại thành phố song sinh Mirnograd, quân Ukraine đã rút lui hoàn toàn, đồng thời rút lui một phần khỏi Pokrovsk. RFAF hiện kiểm soát khoảng 70% Rodinske, thị trấn chiến lược này sắp thất thủ.
Theo kênh Readovka, hai tập đoàn quân của RFAF đã hợp lực bao vây Mirnograd, tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho quân Ukraine đồn trú ở Pokrovsk. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đang diễn ra ở khu vực gần nhà ga xe lửa. Các nhóm xung kích tiền phương của Nga đã bắt đầu đẩy lùi quân Ukraine khỏi vị trí, cũng như khu vực sửa chữa tàu hỏa và các tòa nhà khác liền kề.
Theo kênh Readovka, hai tập đoàn quân của RFAF đã hợp lực bao vây Mirnograd, tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho quân Ukraine đồn trú ở Pokrovsk. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đang diễn ra ở khu vực gần nhà ga xe lửa. Các nhóm xung kích tiền phương của Nga đã bắt đầu đẩy lùi quân Ukraine khỏi vị trí, cũng như khu vực sửa chữa tàu hỏa và các tòa nhà khác liền kề.
Điều này có nghĩa là RFAF bắt đầu cắt đứt phòng tuyến AFU ở phía bắc Pokrovsk, đồng thời cố gắng phá hủy hệ thống phòng thủ thống nhất ở phần còn lại của thành phố, đặc biệt là giữa hai khu đô thị Myrnohrad ở bên phải và Pokrovsk ở bên trái theo hướng tiến công của RFAF.
Điều này có nghĩa là RFAF bắt đầu cắt đứt phòng tuyến AFU ở phía bắc Pokrovsk, đồng thời cố gắng phá hủy hệ thống phòng thủ thống nhất ở phần còn lại của thành phố, đặc biệt là giữa hai khu đô thị Myrnohrad ở bên phải và Pokrovsk ở bên trái theo hướng tiến công của RFAF.
Xa hơn về phía bắc, từ khu vực Rodinske bị bao vây, RFAF đang tiến về phía nam dọc theo quốc lộ T-05-15. Do đó, nguồn tiếp tế cho AFU tại Mirnograd đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì chỉ có lượng nhỏ hàng tiếp tế từ làng Grishino đến đích thông qua các cánh đồng phía bắc Pokrovsk.
Xa hơn về phía bắc, từ khu vực Rodinske bị bao vây, RFAF đang tiến về phía nam dọc theo quốc lộ T-05-15. Do đó, nguồn tiếp tế cho AFU tại Mirnograd đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì chỉ có lượng nhỏ hàng tiếp tế từ làng Grishino đến đích thông qua các cánh đồng phía bắc Pokrovsk.
Hơn nữa, do tiềm lực chiến đấu của quân Ukraine tại Pokrovsk đang suy yếu, RFAF có thể dễ dàng cắt qua khu vực nhà dân ở phía bắc thành phố, nhanh chóng hội quân với Tập đoàn quân số 51, bao vây Mirnograd. Hiện các lực lượng tiền phương của hai gọng kìm “đông – tây” của RFAF chỉ còn cách nhau khoảng 5km.
Hơn nữa, do tiềm lực chiến đấu của quân Ukraine tại Pokrovsk đang suy yếu, RFAF có thể dễ dàng cắt qua khu vực nhà dân ở phía bắc thành phố, nhanh chóng hội quân với Tập đoàn quân số 51, bao vây Mirnograd. Hiện các lực lượng tiền phương của hai gọng kìm “đông – tây” của RFAF chỉ còn cách nhau khoảng 5km.
Theo các nhà phân tích, RFAF tiếp tục cắt đứt tuyến phòng thủ của đối phương tại Pokrovsk. Việc hình thành thêm các vòng vây nhỏ khác trong thành phố đã bắt đầu. Lần này, các đơn vị xung kích của Nga từ tiểu khu Solnechny và bến xe buýt Pokrovsk, đã phát triển dọc theo đường cao tốc để bắt tay với các đồng đội, những người trước đó đã chia cắt Pokrovsk dọc theo tuyến ray xe lửa.
Theo các nhà phân tích, RFAF tiếp tục cắt đứt tuyến phòng thủ của đối phương tại Pokrovsk. Việc hình thành thêm các vòng vây nhỏ khác trong thành phố đã bắt đầu. Lần này, các đơn vị xung kích của Nga từ tiểu khu Solnechny và bến xe buýt Pokrovsk, đã phát triển dọc theo đường cao tốc để bắt tay với các đồng đội, những người trước đó đã chia cắt Pokrovsk dọc theo tuyến ray xe lửa.
Với chiến dịch này, các lực lượng của Tập đoàn quân số 2 RFAF đang bao vây quân Ukraine trong khu dân cư ở phía đông thành phố Pokrovsk. Kênh ZOV Military xác nhận, RFAF mở rộng vùng kiểm soát xung quanh ga xe lửa Pokrovsk, chiếm giữ các vị trí mới trong khu dân cư của làng Dinase. Họ đã tiến thêm 400m vào trung tâm thành phố.
Với chiến dịch này, các lực lượng của Tập đoàn quân số 2 RFAF đang bao vây quân Ukraine trong khu dân cư ở phía đông thành phố Pokrovsk. Kênh ZOV Military xác nhận, RFAF mở rộng vùng kiểm soát xung quanh ga xe lửa Pokrovsk, chiếm giữ các vị trí mới trong khu dân cư của làng Dinase. Họ đã tiến thêm 400m vào trung tâm thành phố.
Theo kênh AMK Mapping, ở phía nam Pokrovsk, RFAF chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực nhà dân ở làng Sobachevka, phát triển về phía nội đô 1,5km. Trong khi RFAF tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố, chủ yếu phát triển về phía nam tuyến đường sắt.
Theo kênh AMK Mapping, ở phía nam Pokrovsk, RFAF chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực nhà dân ở làng Sobachevka, phát triển về phía nội đô 1,5km. Trong khi RFAF tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố, chủ yếu phát triển về phía nam tuyến đường sắt.
Ở phía tây, sau khi xâm nhập, RFAF đã giành được khoảng 40% khu công nghiệp tây bắc, bắt đầu tấn công xa hơn về phía bắc - tây bắc. Họ cũng vượt qua đường sắt tại một điểm mới, chiếm được nhiều vị trí trong các tòa nhà phía đông khu công nghiệp.
Ở phía tây, sau khi xâm nhập, RFAF đã giành được khoảng 40% khu công nghiệp tây bắc, bắt đầu tấn công xa hơn về phía bắc - tây bắc. Họ cũng vượt qua đường sắt tại một điểm mới, chiếm được nhiều vị trí trong các tòa nhà phía đông khu công nghiệp.
Về phía đông nam Pokrovsk, quân Ukraine củng cố phòng ngự tại quận Pervomaika, chiếm giữ các vị trí ở trung tâm thành phố qua các phố Prokofieva và Zaliznychna. Từ đây, RFAF có thể hoạt động tại nhà ga cũng như các khu vực xung quanh.
Về phía đông nam Pokrovsk, quân Ukraine củng cố phòng ngự tại quận Pervomaika, chiếm giữ các vị trí ở trung tâm thành phố qua các phố Prokofieva và Zaliznychna. Từ đây, RFAF có thể hoạt động tại nhà ga cũng như các khu vực xung quanh.
Ở phía nam Pokrovsk, RFAF cuối cùng đã dọn sạch quân Ukraine ở các khu rừng ở ngoại ô thành phố, cùng với công viên Yuvileynyy, chiếm được phần còn lại của khu chợ trung tâm và phần đông nam quận Pervomaika.
Ở phía nam Pokrovsk, RFAF cuối cùng đã dọn sạch quân Ukraine ở các khu rừng ở ngoại ô thành phố, cùng với công viên Yuvileynyy, chiếm được phần còn lại của khu chợ trung tâm và phần đông nam quận Pervomaika.
Ở phía đông nam Pokrovsk, RFAF tiến xa hơn về phía bắc qua quận Sobachivka, đột phá vào trung tâm thành phố qua đại lộ Samarska. Quân Nga cũng đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở phần còn lại của quận, đang tiến đến vùng ngoại ô phía đông. RFAF tiếp tục tiến công ở Novopavlivka. Họ đã kiểm soát được trung tâm ngôi làng, đang tiến qua các ngôi nhà ở phía đông bắc. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Readovka).
Ở phía đông nam Pokrovsk, RFAF tiến xa hơn về phía bắc qua quận Sobachivka, đột phá vào trung tâm thành phố qua đại lộ Samarska. Quân Nga cũng đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở phần còn lại của quận, đang tiến đến vùng ngoại ô phía đông. RFAF tiếp tục tiến công ở Novopavlivka. Họ đã kiểm soát được trung tâm ngôi làng, đang tiến qua các ngôi nhà ở phía đông bắc. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Readovka).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/272738-osvobozhdenie-sela-promin-pozvoljaet-zablokirovat-vsu-k-jugu-ot-pokrovska.html
#Pokrovsk #quân Nga bao vây Pokrovsk #tình hình Pokrovsk #quân đội Ukraine rut lui #mặt trận Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT