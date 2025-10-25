Hà Nội

Quân đội Nga tái chiếm Kucheriv Yar, vòng vây Pokrovsk sắp khép lại

Quân sự

Quân đội Nga tái chiếm Kucheriv Yar, vòng vây Pokrovsk sắp khép lại

Quân đội Nga tái chiếm Kucheriv Yar! Vòng vây ở thành phố Pokrovsk sắp khép lại, nếu quân đội Ukraine không chủ động rút lui, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tiến Minh
Trong những ngày qua, quân đội Nga (RFAF) đã đạt được những bước đột phá liên tiếp tại các khu vực như Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kupyansk và phía bắc Kharkov. Những thành tựu này chủ yếu nhờ vào sức mạnh không quân chiến thuật của họ được tăng cường.
Số lượng máy bay tiêm kích-ném bom Su-34, được Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sử dụng cho nhiệm vụ ném bom chiến thuật tiền tuyến đã tăng lên hơn 340 chiếc. Lực lượng mặt đất Nga có thể dễ dàng gọi hỗ trợ trên không, khi cuộc tấn công của họ bị cản trở, nhất là với những mục tiêu kiên cố.
Hơn nữa, quân đội Nga đã cải tiến hơn nữa dòng bom dẫn đường chính xác FAB, lắp đặt động cơ phản lực tuabin nhỏ trên bom lượn, do vậy đã tăng gấp đôi tầm bay của bom FAB-500 lên tới 200 km, tương đương tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng có giá thành rẻ hơn vài chục lần.
Tầm bay này của bom lượn, cho phép máy bay ném bom Su-34 của Nga giảm thiểu mối đe dọa từ hệ thống phòng không mặt đất của Ukraine, cho phép tấn công vượt ra ngoài tầm bắn của những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Ukraine hiện nay như Patriot do Mỹ sản xuất.
Ngược lại, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không của Ukraine cũng đã gián tiếp nâng cao hiệu quả các cuộc không kích của Nga. Hiện tại ở khu vực chiến trường, lực lượng chiến đấu mặt đất của Ukraine đành cắn răng chịu trận; trong khi loại bom mới này của Nga đã tấn công sâu vào tận khu vực cảng Odessa của Ukraine.
Tại phía bắc thành phố Pokrovsk, sau khi đánh bại một cuộc phản công của Ukraine ở “mấu lồi Dobropiliya”, quân Nga đã tiếp tục "Chiến dịch Trident" theo hướng Pokrovsk-Konstantinovka và điểm then chốt vẫn là đột phá về phía bắc và mở rộng hai bên sườn của “mấu lồi Dobropiliya”.
Mặc dù vẫn còn một số lượng đáng kể quân Ukraine tại đây, nhưng việc chiếm lại “mấu lồi” này, là nhiệm vụ bất khả thi của quân đội Ukraine (AFU). Các thông tin chiến sự từ tối ngày 22/10, cho biết RFAF đang giao tranh ác liệt với quân Ukraine tại “mấu lồi Dobropilya”, và họ đã tái chiếm hoàn toàn làng Kucheriv Yar. Đây là lần đầu tiên RFAF tái chiếm hoàn toàn vị trí quan trọng này kể từ cuộc phản công của Ukraine.
Sau khi giành được chỗ đứng vững chắc, quân Nga dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân chiến thuật, hỏa lực pháo binh và UAV FPV, tiếp tục tấn công vào làng Zolotyi Kolodyaz, ngôi làng nằm ở “cực bắc” của “mấu lồi Dobropolye”; trong khi AFU lúc này không còn lực lượng dự bị.
Việc chiếm lại Zolotyi Kolodyaz, sẽ cho phép quân Nga giành lại quyền kiểm soát trục đường chiến lược T-0514, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế đến Pokrovsk, Konstantinovka và Karamatorsk. Hơn nữa, RFAF có thể tiếp tục tiến về phía tây vào tỉnh Dnepropetrovsk.
Diễn biến trên chiến trường này đã khiến chỉ huy AFU bất ngờ. Để bảo vệ làng Zolotyi Kolodyaz và trục đường T-0514, AFU đã triển khai lực lượng tinh nhuệ của Tập đoàn quân Azov số 1. Tuy nhiên, cùng ngày hôm đó, RFAF đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào thị trấn Rodinske, ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk và đã kiểm soát 80% diện tích thị trấn.
Với tốc độ này, quân Nga có thể nhanh chóng cắt đứt đường rút lui của quân đội Ukraine trong vòng vây Pokrovsk-Myrnohrad. Việc chiếm được Rodinske, sẽ thực sự khiến lực lượng phòng thủ Ukraine bị mắc kẹt trong cả khu đô thị Pokrovsk và khu vực khai thác mỏ Myrnohrad.
Lực lượng Ukraine trong vòng vây Pokrovsk hiện đang bị vòng vây của RFAF xiết chặt. Tại Myrnohrad, quân Ukraine bắt đầu rút khỏi khu đô thị này, đồng thời tập trung phòng thủ ở phía nam thành phố. Tại khu đô thị Pokrovsk, quân Ukraine cũng bắt đầu rút lui, nhưng với tốc độ chậm hơn.
Theo thông tin của Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 25/10, AFU hiện đã mất quyền kiểm soát một nửa khu đô thị Pokrovsk. Trong khi quân Nga tiếp tục củng cố các vị trí mà quân Ukraine đã rút lui vài ngày trước, ở phía nam tuyến đường sắt.
Rõ ràng, quân Ukraine còn lại trong vòng vây thành phố Pokrovsk đang rút lui về phía bắc tuyến đường sắt, hoặc tập trung nỗ lực rút lui về phía tây; nhưng thời gian đang cạn dần. Một khi quân Nga chiếm được Rodinske, quân Ukraine sẽ hết cơ hội đột phá khỏi vòng vây. (nguồn ảnh Sina, Rvvoenkory, Ukrinform).
Tiến Minh
Sina
#Su-34 #bom lượn Nga #Pokrovsk #mấu lồi Dobropolye #Quân đội Nga #Nga tiến vào Pokrovsk

