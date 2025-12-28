Hà Nội

Cận cảnh loài dơi khổng lồ có khuôn mặt kỳ dị nhất quả đất

Cận cảnh loài dơi khổng lồ có khuôn mặt kỳ dị nhất quả đất

Sở hữu khuôn mặt đặc biệt với viền lông như đeo kính, dơi ngựa đeo kính (Pteropus conspicillatus) là một trong những loài dơi lớn và ấn tượng nhất thế giới.

T.B (tổng hợp)
“Chiếc kính” tự nhiên tạo nên tên gọi độc đáo. Quanh đôi mắt của dơi ngựa đeo kính có vòng lông sáng màu nổi bật trên nền lông sẫm, khiến khuôn mặt trông như đang đeo kính, giúp loài này dễ dàng được nhận diện. Ảnh: nespurban.edu.au.
Là một trong những loài dơi lớn nhất. Sải cánh của dơi ngựa đeo kính có thể đạt tới 1,5 mét, thân hình to lớn khiến chúng thường bị nhầm với chim lớn khi bay vào lúc hoàng hôn. Ảnh: palmoildetectives.com.
Không dùng sóng siêu âm để định vị. Khác với nhiều loài dơi ăn côn trùng, dơi ngựa đeo kính chủ yếu dựa vào thị giác và khứu giác phát triển để tìm kiếm trái cây chín trong rừng. Ảnh: inaturalist.org.
Thức ăn chính là trái cây và hoa. Chúng ăn sung, xoài, chuối, mật hoa và phấn hoa, đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống và thụ phấn cho rừng nhiệt đới. Ảnh: palmoildetectives.com.
Sống tập trung thành đàn rất lớn. Dơi ngựa đeo kính thường tụ tập thành các “trại dơi” với hàng nghìn cá thể treo mình trên cây, tạo nên cảnh tượng vừa ngoạn mục vừa ồn ào. Ảnh: wikimedia.org.
Phân bố hẹp và rất nhạy cảm với môi trường. Loài này chỉ sống ở phía Đông Bắc nước Úc và một phần Papua New Guinea, khiến chúng dễ bị tổn thương trước nạn phá rừng và biến đổi khí hậu. Ảnh: australiangeographic.com.au.
Đóng vai trò then chốt với hệ sinh thái rừng. Bằng việc phát tán hạt trên quãng đường bay dài, dơi ngựa đeo kính giúp tái sinh rừng và duy trì đa dạng sinh học. Ảnh: australian.museum.
Được xếp vào nhóm loài nguy cấp. Số lượng dơi ngựa đeo kính đã suy giảm mạnh do mất môi trường sống và các đợt nắng nóng cực đoan, khiến chúng được liệt kê trong danh sách cần bảo tồn. Ảnh: amazonaws.com.
T.B (tổng hợp)
#Loài dơi lớn và đặc biệt #Dơi ngựa đeo kính #Vai trò trong hệ sinh thái rừng #Phân bố và nguy cơ tuyệt chủng #Tác động của biến đổi khí hậu #Tập trung thành đàn lớn

