Hot girl xinh như búp bê tình tứ bên QBV nữ Việt Nam 2025 là ai?

Hot girl xinh như búp bê tình tứ bên QBV nữ Việt Nam 2025 là ai?

Thiên Anh
Ngay sau đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 diễn ra tối 26/12 tại TP.HCM, hậu vệ Trần Thị Duyên đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải những khoảnh khắc thân thiết bên tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy - chủ nhân Quả bóng Vàng nữ 2025.
Trên trang cá nhân có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, "hot girl" của CLB Phong Phú Hà Nam chia sẻ hình ảnh ôm chặt Bích Thùy cùng chiếc cúp vàng với dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Còn gì tuyệt vời hơn. Chúc mừng bạn yêu".
Không chỉ dừng lại ở đó, Trần Thị Duyên còn hài hước đăng ảnh riêng cùng danh hiệu này kèm chú thích "Xin vía", thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho thành tích của người bạn đặc biệt.
Trần Thị Duyên và Bích Thùy từ lâu đã được biết đến là cặp bài trùng của làng bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ ăn ý trên sân cỏ, cả hai còn thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch và sự kiện đời thường.
Việc Trần Thị Duyên trực tiếp có mặt tại khán phòng để cổ vũ và chia sẻ niềm vui với Bích Thùy một lần nữa minh chứng cho tình bạn đẹp trong giới cầu thủ, đồng thời tiếp thêm động lực cho các nữ tuyển thủ trước những thử thách mới trong năm 2026.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nguyễn Thị Bích Thùy được xướng tên ở danh hiệu Quả bóng Vàng nữ. Sau nhiều năm cống hiến bền bỉ cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, tiền vệ sinh năm 1994 đã chính thức bước lên đỉnh cao danh vọng, vượt qua những ứng viên nặng ký khác.
Hình ảnh của Trần Thị Duyên trong trang phục bikini trên bãi biển đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Nhan sắc của búp bê bóng đá Trần Thị Duyên
Trần Thị Duyên không chỉ là một cầu thủ tài năng, mà còn là một hình mẫu về sự cân bằng giữa đam mê và việc chăm sóc bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trần Thị Duyên bắt đầu sự nghiệp bóng đá năm 2012, trước khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia năm 2018. Do chấn thương, cô nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu lớn.
