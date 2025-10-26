Hà Nội

Quân sự

Sau nhiều ngày cầm cự, quân Ukraine cuối cùng đã không thể giữ được thị trấn chiến lược Rodinske, và lực lượng đồn trú ở Pokrovsk bị đe dọa bao vây hoàn toàn.

Tiến Minh
Thông tin về việc quân đội Nga (RFAF) kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Rodinske, nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố Pokrovsk, đã được truyền về từ nhiều nguồn thông tin khác nhau trên tiền tuyến kể từ tối hôm qua. Mặc dù trước đó, nguồn tin chính thống của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết RFAF đã kiểm soát khoảng 80% diện tích thị trấn.
Theo thông tin này, các đơn vị Ukraine đã rút lui hoàn toàn khỏi thị trấn Rodinske, và quân Nga đang tiến hành các hoạt động truy quét, sơ bộ dò phá mìn và các bẫy nổ; đồng thời chuyển lực lượng dự bị vào chiến đấu, nhằm ngăn quân đội Ukraine (AFU) phản công tái chiếm.
Việc thị trấn Rodinske bị RFAF tràn ngập, hoàn toàn không có gì là bất ngờ, vì vốn dĩ nó đã bị quân Nga tấn công 5 tháng nay. Nhưng việc thị trấn chiến lược này thất thủ, cũng đồng nghĩa với việc quân Nga đóng nắp “nồi hầm” Pokrovsk – Myrnohrad đang đến gần hơn.
Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa chính thức xác nhận việc RFAF kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược này, nhưng theo tóm tắt thông tin hàng tuần từ Bộ Quốc phòng Nga, RFAF đang tiến quân dọc theo toàn bộ tiền tuyến, trong khi đối phương đang ở thế phòng thủ.
Theo kênh VoenkorKotenok, sự hoảng loạn đã bùng phát trong lực lượng phòng thủ Ukraine, khi họ đang rút lui khỏi Pokrovsk, trong khi đơn vị Azov khét tiếng từ chối tham chiến. Hiện AFU ở Pokrovsk đang cố gắng cầm chân quân Nga; hiện việc rút lui đã trở nên cực kỳ khó khăn và sẽ còn khó khăn hơn nữa.
Cụ thể, Cụm quân Trung tâm RFAF tiếp tục tiến công tích cực để giành quyền kiểm soát khu vực đô thị Pokrovsk - Mirnograd. Hiện khoảng 70% diện tích thành phố Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phần lớn quân Ukraine đã bị đẩy lùi ra khỏi phía nam tuyến đường sắt và bị cắt đứt khỏi Grishino.
Ở phía nam tuyến đường sắt, các hoạt động dọn dẹp chiến trường đang được RFAF tiến hành. Từ khu vực phía đông, quân Ukraine đã bị đẩy lui về phía khu định cư Rog. Giao tranh vẫn tiếp diễn để giành các cứ điểm của AFU ở ngoại ô phía đông.
Sự hoảng loạn đang lan rộng trong AFU ở Pokrovsk. Các đơn vị đang hỗn loạn rút lui sau khi bị đánh bật khỏi Rodinske, nơi quân Nga đã hoàn tất việc dọn dẹp. Bất chấp lệnh "không rời trận địa" của tướng Syrsky, quân Ukraine bắt đầu tháo chạy khỏi Mirnograd, nơi các đơn vị Nga đang tiến công gần mỏ “5 Tháng 6” và bãi xỉ, sau khi đã tiến đến quận phía tây và phía bắc.
Từ khu vực kiên cố phía bắc Lysivka (giữa hai khu đô thị), quân Ukraine đã bắt đầu rút lui có kiểm soát, trong khi vẫn giữ được một phần tiền tuyến. Theo nguồn tin nội bộ của Ukraine, đơn vị "Navoz" đã từ chối phản công hoặc tiến vào khu vực đô thị. Lực lượng của họ vẫn ở vành đai ngoài bất chấp lệnh của Tướng Syrsky.
Kênh Military Summary cho biết, các đội UAV FPV của Nga kiểm soát chặt các tuyến đường rút lui của đối phương và đang có một "vụ thu hoạch bận rộn". Còn trang phân tích quân sự Anna News cũng xác nhận, quân Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi Pokrovsk sau khi RFAF thọc sâu vào trung tâm và hai bên sườn.
Kênh RVvoenkory cho biết, tại thị trấn Rodinske vào ngày hôm qua, quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi các vị trí ở phía bắc và phía nam. Các đơn vị còn lại bị mắc kẹt trong hình bán nguyệt dọc theo các tòa nhà cao tầng trên đường Shakhterskoy Slavy. Do vấn đề tiếp tế, việc giữ vững các vị trí này sẽ không thể kéo dài. Và vào rạng sáng nay, họ đã rút lui an toàn.
Như vậy, khi Rodinske được kiểm soát hoàn toàn, quân Nga sẽ có được một đầu cầu vững chắc để tiến về các cánh đồng phía tây thành phố, vốn là tuyến đường tiếp tế chính của đối phương. Đối mặt với nguy cơ bị bao vây, lực lượng AFU phòng thủ ở Myrnohrad đã bắt đầu tháo chạy.
Trước tình hình diễn biến không thuận lợi, chỉ huy AFU ở Pokrovsk đang tái triển khai các đơn vị và lực lượng dự bị từ Mirnograd và Lysivka qua các làng Rovnoye và Svetloye, nằm giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad. Mặc dù vậy, một phần lực lượng của họ vẫn tiếp tục giữ các tuyến phòng thủ để yểm trợ cho cuộc rút lui.
Có vẻ như cuộc rút lui của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk đã được lên kế hoạch trước, với các vị trí phòng thủ được chuẩn bị ở hai bên sườn để làm chậm bước tiến của RFAF, tạo điều kiện cho nhóm quân chính trong thành phố rút lui, chứ không phải tháo chạy như một số thông tin của Nga.
Giờ đây, mối đe dọa về một vòng vây đối với quân Ukraine tại Pokrovsk và Myrnohrad đang ngày càng trở nên rõ ràng. Theo kênh Military Summary đưa tin, Bộ Tổng tham mưu RFAF đã ra tối hậu thư cho lực lượng đồn trú Ukraine tại khu vực Pokrovsk: "Đầu hàng trước thứ Hai (ngày 27/10), hoặc đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn". (nguồn ảnh Military Review, Readovka, Rvvoenkory, Kyiv Post)
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/272759-vs-rf-osvobodili-gorod-rodinskoe-ugroza-kotla-dlja-vsu-v-pokrovske.html
#Pokrovsk #Rodinske #Nga bao vây Pokrovsk #Ukraine rút lui #xung đột Ukraine #tình hình Pokrovsk

