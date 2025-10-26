Quân đội Nga chiếm được thị trấn Rodinske, nắp nồi hầm Pokrovsk đã đóng lại

Sau nhiều ngày cầm cự, quân Ukraine cuối cùng đã không thể giữ được thị trấn chiến lược Rodinske, và lực lượng đồn trú ở Pokrovsk bị đe dọa bao vây hoàn toàn.