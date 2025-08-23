Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Quân đội Niger hạ sát thủ lĩnh Boko Haram

Quân đội Niger thông báo đã tiêu diệt Ibrahim Mahamadu, một thủ lĩnh của phiến quân Boko Haram.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 22/8, lực lượng vũ trang Niger thông báo, Ibrahim Mahamadu, còn được gọi là Bakoura, đã chết trong cuộc tấn công trên đảo Shilawa thuộc vùng Diffa, Niger, tại lưu vực hồ Chad gần biên giới của Niger với Nigeria, Chad và Cameroon, vào tuần trước.

"Từ sáng sớm ngày 15/8, một máy bay chiến đấu của Không quân Niger đã thực hiện 3 cuộc không kích có mục tiêu và liên tiếp vào các vị trí Bakoura từng chiếm đóng ở Silawa", thông báo cho biết. Một số thủ lĩnh phiến quân khác cũng bỏ mạng trong cuộc tấn công.

thulinh.png
Quân đội Niger thông báo đã tiêu diệt thủ lĩnh của phiến quân Boko Haram. Ảnh: Getty.

Diffa, ở đông nam Niger, từ lâu là nơi tập kết và ẩn náu của nhóm Boko Haram do Bakoura cầm đầu. Hắn được cho là đã dẫn lực lượng của mình đến các đảo trong Hồ Chad sau khi từ chối gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP), một tổ chức đối địch với Boko Haram.

Theo quân đội, Bakoura, một công dân Nigeria, đã gia nhập nhóm phiến quân này hơn 13 năm trước và nắm quyền chỉ huy sau khi cựu thủ lĩnh Abubakar Shekau bị sát hại vào năm 2021.

Boko Haram đã thu hút sự chú ý toàn cầu vào năm 2014 khi phiến quân này tiến hành vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở làng Chibok, bang Borno, Nigeria, và thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công chống chính phủ Nigeria trong những năm qua.

Để đối phó với các cuộc tấn công xuyên biên giới của Boko Haram, các quốc gia lưu vực Hồ Chad, gồm Niger, Chad, Nigeria và Cameroon, đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Đa quốc gia để điều phối các hoạt động quân sự và đối phó tình hình bất ổn.

#thủ lĩnh boko haram #quân đội niger #quân đội niger hạ sát thủ lĩnh boko haram #Ibrahim Mahamadu #thủ lĩnh Ibrahim Mahamadu

Bài liên quan

Thế giới

Tòa án Iran bị tấn công khủng bố, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một tòa án ở tỉnh Sistan-Baluchistan, Iran.

Theo DW, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, vụ tấn công nhằm vào một tòa án ở Zahedan, thủ phủ của tỉnh Sistan-Baluchistan, Iran, xảy ra hôm 26/7. Zahedan nằm cách thủ đô Tehran khoảng 1.130 km về phía đông nam.

Phó chỉ huy cảnh sát của tỉnh, Alireza Daliri, cho biết những kẻ tấn công mang theo súng và lựu đạn đã cố gắng đột nhập vào tòa nhà bằng cách cải trang thành khách tham quan.

Xem chi tiết

Thế giới

Lao xe vào đám đông ở Anh không phải "hành động khủng bố"

Theo cảnh sát Merseyside, vụ lao xe vào đám đông đang ăn mừng chiến thắng của đội Liverpool ở Anh không phải là "hành động khủng bố".

>>> Mời độc giả xem video về vụ lao xe vào đám đông ở Anh

Nguồn video: Daily Mail
Xem chi tiết

FSB phá âm mưu tấn công khủng bố tại Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nghi phạm khủng bố định lên kế hoạch kích nổ một quả bom tự chế tại tòa nhà quân sự ở thành phố Novorossiysk.

>>> Mời độc giả xem video: FSB bắt giữ nghi phạm định tấn công khủng bố tại Novorossiysk

Nguồn video: RT

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới