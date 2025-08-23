Quân đội Niger hạ sát thủ lĩnh Boko Haram

Theo RT ngày 22/8, lực lượng vũ trang Niger thông báo, Ibrahim Mahamadu, còn được gọi là Bakoura, đã chết trong cuộc tấn công trên đảo Shilawa thuộc vùng Diffa, Niger, tại lưu vực hồ Chad gần biên giới của Niger với Nigeria, Chad và Cameroon, vào tuần trước.

"Từ sáng sớm ngày 15/8, một máy bay chiến đấu của Không quân Niger đã thực hiện 3 cuộc không kích có mục tiêu và liên tiếp vào các vị trí Bakoura từng chiếm đóng ở Silawa", thông báo cho biết. Một số thủ lĩnh phiến quân khác cũng bỏ mạng trong cuộc tấn công.

Quân đội Niger thông báo đã tiêu diệt thủ lĩnh của phiến quân Boko Haram. Ảnh: Getty.

Diffa, ở đông nam Niger, từ lâu là nơi tập kết và ẩn náu của nhóm Boko Haram do Bakoura cầm đầu. Hắn được cho là đã dẫn lực lượng của mình đến các đảo trong Hồ Chad sau khi từ chối gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP), một tổ chức đối địch với Boko Haram.

Theo quân đội, Bakoura, một công dân Nigeria, đã gia nhập nhóm phiến quân này hơn 13 năm trước và nắm quyền chỉ huy sau khi cựu thủ lĩnh Abubakar Shekau bị sát hại vào năm 2021.

Boko Haram đã thu hút sự chú ý toàn cầu vào năm 2014 khi phiến quân này tiến hành vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở làng Chibok, bang Borno, Nigeria, và thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công chống chính phủ Nigeria trong những năm qua.

Để đối phó với các cuộc tấn công xuyên biên giới của Boko Haram, các quốc gia lưu vực Hồ Chad, gồm Niger, Chad, Nigeria và Cameroon, đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Đa quốc gia để điều phối các hoạt động quân sự và đối phó tình hình bất ổn.