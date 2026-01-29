Nhà máy Z121 hiện đại hóa dây chuyền sản xuất

Ngày 28/1, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), cho biết Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.

Việc loại bỏ các công đoạn thủ công không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, tăng độ an toàn trong lao động mà còn tạo ra sự đồng bộ tuyệt đối cho sản phẩm. Nhờ ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại, các sản phẩm pháo hoa hiện nay có độ hoàn thiện cao về mẫu mã, bao bì vuông vắn, tem nhãn được dán chính xác và thẩm mỹ, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm về ngoại quan của giai đoạn sản xuất trước đây.

Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Nhà máy Z121 đã đưa dây chuyền sản xuất pháo hoa tại xã Phước Hòa, TP HCM đi vào hoạt động. Việc mở rộng quy mô sản xuất tại khu vực phía Nam không chỉ giúp gia tăng năng lực cung ứng mà còn tối ưu hóa công tác vận chuyển, phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng tại các tỉnh thành phía Nam một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Dây chuyền sau khi đi vào sản xuất loạt sẽ đáp ứng khoảng 500.000 sản phẩm pháo hoa các loại, phục vụ nhân dân ở các tỉnh phía Nam vui xuân đón Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Đại tá Trần Thanh Sơn, hòa cùng xu hướng phát triển chung xã hội, tức là hướng tới mô hình sản xuất thông minh, hiện đại hóa các dây chuyền, công nghệ, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư trang bị thêm máy móc tiên tiến để tăng mục tiêu năng suất lao động và cải thiện môi trường lao động.

Hiện nay, sản lượng pháo hoa của Nhà máy Z121 cung ứng ra thị trường đạt trên 12 triệu sản phẩm các loại, vượt xa con số khoảng 6 triệu sản phẩm so với các năm trước. Nhà máy Z121 còn tập trung mạnh mẽ vào chiến lược nâng cao chất lượng và đa dạng hóa chủng loại sản phẩm.

Theo kế hoạch, năm 2026, Nhà máy Z121 sẽ đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm pháo hoa mới, đa dạng hơn, mẫu mã đặc sắc hơn.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Z121 ở Phú Thọ.

“Trong năm 2025, chúng tôi đã đăng ký hợp quy, hợp chuẩn cho nhiều dòng sản phẩm mới, nổi bật là loại giàn phun 100 lỗ. Chúng tôi còn giàn phun 88 lỗ, 121 lỗ, 168 lỗ… năm 2026, sẽ sản xuất và đưa ra thị trường để đa dạng hóa các loại sản phẩm, thỏa mãn cung bậc nhu cầu của người dân” - Đại tá Trần Thanh Sơn chia sẻ.

Đại tá Trần Thanh Sơn cho hay, các sản phẩm pháo hoa mới dự kiến đưa ra thị trường trong năm 2026, sẽ được cải thiện thêm một số hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoặc độ cao, chùm trước, bông lúa, bông hoa…

Chia sẻ thêm thông tin trên thị trường đã xuất hiện các loại pháo hoa giả mạo thương hiệu Z121 với thủ đoạn tinh vi, gây nhầm lẫn cho người mua và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đại tá Trần Thanh Sơn đưa ra các dấu hiệu nhận biết cụ thể để phân biệt sản phẩm chính hãng.

Thứ nhất, về mặt ngoại quan, sản phẩm chính hãng được sản xuất trên dây chuyền tự động nên có hình thức rất vuông vắn, bề mặt phẳng, nhẵn, không bị móp méo hay lồi lõm. Tem nhãn trên sản phẩm được dán bằng máy nên đảm bảo sự gọn gàng, ngay ngắn và đồng nhất, khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm giả mạo thường được dán thủ công, cẩu thả.

Thứ hai, về thông tin kỹ thuật, trên bao bì sản phẩm chính hãng luôn thể hiện đầy đủ, rõ ràng các thông số kỹ thuật, mã hiệu sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các hướng dẫn, khuyến cáo an toàn chi tiết cho người sử dụng.

Năm 2026, Nhà máy Z121 dự kiến đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm pháo hoa mới, với giàn phun 88,100,121,168 lỗ.

Thứ ba, là dấu hiệu nhận biết qua mã QR biến đổi. Đây là giải pháp công nghệ cao được Nhà máy áp dụng để chống giả mạo. Trên mỗi sản phẩm đều có một mã QR code riêng biệt. Người tiêu dùng có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã và kiểm tra thông tin nguồn gốc. Điểm đặc biệt của công nghệ này là mã QR sẽ bị vô hiệu hóa và không còn tác dụng sau 5 lần quét. Do đó, nếu các đối tượng làm giả sao chép mã QR này để in lên hàng loạt sản phẩm giả, người mua sẽ không thể truy xuất được thông tin sau khi vượt quá số lần quét quy định.

Thứ tư, sản phẩm chính hãng phải có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Tem này có mã số riêng được quản lý chặt chẽ, cho phép kiểm tra chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của từng lô hàng.

Thứ năm, một đặc điểm kỹ thuật quan trọng để nhận diện là màu sắc của ngòi nổ. Ngòi nổ trên sản phẩm pháo hoa Z121 chính hãng có màu đỏ tươi và là loại vật tư được quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, các đối tượng làm giả thường sử dụng các loại ngòi nổ trôi nổi trên thị trường, thường có màu xanh. Đây là chi tiết trực quan mà người dân có thể dễ dàng quan sát để phân biệt.