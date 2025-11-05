Hà Nội

Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ: Thúc đẩy nông nghiệp bền vữnghia sẻ

Thúc đẩy nông nghiệp xanh, giảm phát thải và chia sẻ giá trị với cộng đồng đang là trọng tâm trong chiến lược của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

PV

Phú Mỹ đang nổi lên như một ngôi “sao sáng”, từ việc cải tiến công nghệ sản xuất, ra mắt sản phẩm hữu cơ đến triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và ứng phó thiên tai, doanh nghiệp đang thể hiện cam kết đồng hành cùng người nông dân và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Đồng hành cùng nông dân thông qua các giải pháp canh tác thân thiện môi trường cũng được coi là điểm sáng trong chiến lược phát triển bền vững của PVFCCo - Phú Mỹ. Doanh nghiệp không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế mà còn đặt mục tiêu bảo vệ đất và giảm phát thải trong nông nghiệp.

Mới đây, doanh nghiệp đã ra mắt Phú Mỹ Organic - sản phẩm phân bón hữu cơ bổ sung “Bộ ba vàng” dinh dưỡng, hướng đến phục hồi độ màu mỡ của đất, cải thiện chất lượng nông sản và khuyến khích canh tác thân thiện với môi trường.

Sự ra đời của dòng sản phẩm này đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Phú Mỹ: từ nhà sản xuất phân vô cơ truyền thống trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp bền vững, góp phần giúp nông dân nâng cao năng suất và giá trị nông sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thương hiệu Fer-Right do Phú Mỹ phát triển cũng thể hiện tầm nhìn đồng hành cùng nông nghiệp hiện đại, mang đến các giải pháp dinh dưỡng thông minh giúp tối ưu hóa năng suất, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Không dừng lại ở việc đổi mới sản phẩm, Phú Mỹ còn chủ động mở rộng hợp tác để phát triển chuỗi giá trị xanh. Việc ký kết hợp tác với The Green Solutions (TGS) trong nghiên cứu và ứng dụng amoniac xanh (green NH₃) là minh chứng rõ nét cho chiến lược chuyển đổi năng lượng và công nghệ theo hướng thân thiện khí hậu.

Ý tưởng và những sáng kiến này cho thấy tại Phú Mỹ các hoạt động CSR không chỉ dừng lại ở hoạt động thiện nguyện, mà còn được lồng ghép vào định hướng phát triển dài hạn, hướng tới nền kinh tế xanh, phát thải thấp và bền vững.

anh2.jpg
Phú Mỹ ký kết hợp tác với The Green Solutions (TGS) trong nghiên cứu và ứng dụng amoniac xanh (green NH₃).

Trong suốt hành trình phát triển, PVFCCo - Phú Mỹ đã coi trách nhiệm xã hội là một phần cốt lõi trong chiến lược doanh nghiệp. Các hoạt động CSR của Phú Mỹ được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực: từ hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, chăm lo đời sống người lao động, phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, đến đồng hành cùng nông dân và lan tỏa tinh thần sẻ chia qua các chương trình vì cộng đồng và đời sống tinh thần người lao động.

Thiên tai ập đến, PVFCCo - Phú Mỹ không đứng ngoài cuộc. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, tình hình bão, lũ tại các tỉnh miền Bắc đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, bao gồm thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng tại Nghệ An, Điện Biên, Sơn La và nhiều địa phương khác, tập thể CBCNV PVFCCo - Phú Mỹ đã phát động chương trình quyên góp toàn hệ thống, kêu gọi cán bộ, nhân viên cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ và các đoàn thể cùng các đơn vị thành viên, thể hiện rõ tinh thần “lá lành đùm lá rách” - một nét đẹp trong văn hóa đã trở thành giá trị bền vững trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Hành động ấy không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn khẳng định cam kết của Phú Mỹ trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt ở những thời điểm khó khăn nhất.

Song song với công tác cứu trợ, Phú Mỹ cũng chú trọng nâng cao năng lực ứng phó nội bộ, đảm bảo an toàn cho con người và duy trì chuỗi cung ứng. Trước khi bão Wipha đổ bộ, nhà máy đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp: theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai trực ban tại kho bãi, rà soát toàn bộ hệ thống an toàn và bố trí nhân lực trực chiến. Sự chủ động này giúp doanh nghiệp bảo vệ an toàn cho người lao động, hạn chế tối đa thiệt hại và duy trì ổn định hoạt động cung ứng cho nông dân, góp phần bảo đảm an ninh sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

Với PVFCCo - Phú Mỹ, con người chính là trung tâm của mọi giá trị phát triển. Doanh nghiệp luôn quan niệm rằng một tổ chức chỉ thật sự bền vững khi người lao động được đảm bảo cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, Phú Mỹ không ngừng hoàn thiện chính sách phúc lợi, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo kỹ năng và huấn luyện an toàn lao động, tạo dựng môi trường làm việc ổn định và khuyến khích sáng tạo.

Nhờ sự quan tâm toàn diện của lãnh đạo đã giúp người lao động thấu hiểu ý nghĩa của việc “làm việc cùng nhau vì một mục tiêu chung”, từ đó gia tăng gắn kết, năng suất và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để PVFCCo - Phú Mỹ không chỉ phát triển bền vững trong nội tại, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn ra cộng đồng, góp phần kiến tạo một nền nông nghiệp xanh, hài hòa giữa con người, thiên nhiên và sự phát triển lâu dài.

#Phát triển nông nghiệp bền vững #Sản phẩm hữu cơ và giải pháp thân thiện môi trường #Chuyển đổi năng lượng xanh và amoniac xanh #Trách nhiệm xã hội và hoạt động CSR #Ứng phó thiên tai và an toàn lao động #Hợp tác phát triển chuỗi giá trị xanh

PVFCCo - Phú Mỹ tăng tốc vượt kế hoạch 9 tháng, củng cố đà phát triển bền vững

9 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất - kinh doanh ấn tượng, chủ động mở rộng hợp tác chiến lược và khẳng định vị thế tiên phong trong ngành phân bón - hóa chất. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, 9 tháng đầu năm 2025, PVFCCo - Phú Mỹ đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc để về đích kế hoạch năm. Nhờ sự chủ động trong điều hành và dự báo thị trường, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của PVFCCo - Phú Mỹ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

Tính đến hết tháng 9/2025, sản lượng sản xuất urê Phú Mỹ ước đạt hơn 682.000 tấn, bằng 103% kế hoạch 9 tháng; sản lượng NPK Phú Mỹ ước đạt hơn 170.000 tấn, tương đương 138% kế hoạch; NH₃ thương phẩm ước đạt hơn 43.000 tấn, bằng 100% kế hoạch 9 tháng...

DEF - Phú Mỹ Xanh, giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel an toàn, hiệu quả

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã cho ra đời dòng sản phẩm DEF thương hiệu Phú Mỹ Xanh chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với hàm lượng 32,5% urea - hàm lượng phổ biến nhất, chuyên dùng cho các loại ô tô, xe tải động cơ diesel.

DEF và nguyên lý hoạt động của DEF trong hệ thống SCR

Nhiên liệu diesel từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực đời sống - từ giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp cho đến các nhà máy nhiệt điện. Với hiệu suất cao và chi phí vận hành tối ưu, động cơ diesel vẫn là lựa chọn phổ biến cho các hệ thống cần công suất lớn. Tuy nhiên, động cơ diesel cũng là nguồn phát thải khí NOx (Oxit Nitơ) - một loại khí độc hại gây tác động tiêu cực đến hệ hô hấp con người, thúc đẩy sự hình thành bụi mịn và ozone mặt đất, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và thảm thực vật.

Phú Mỹ - PVFCCo đạt danh hiệu kép Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 25 Thương hiệu dẫn đầu VN

Phú Mỹ - PVFCCo cũng là một trong những đại diện tiêu biểu của ngành Phân bón & Hóa chất giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa xuất sắc đạt danh hiệu kép "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá. Đặc biệt, PVFCCo đã xuất sắc nằm trong vào Top 10 Doanh nghiệp nổi bật nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Ngoài ra, Phú Mỹ cũng doanh nghiệp phân bón duy nhất được bình chọn "Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ".

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của công ty, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi phương diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xem là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn thế giới.

