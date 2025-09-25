Hà Nội

PVFCCo được phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM chấp thuận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ ngày 17/9.

Trần Thị Sánh

Cụ thể, theo Quyết định số 793/QĐ-SGDHCM ngày 15/9/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) được thay đổi đăng ký niêm yết đối với loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán DPM, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết là 391.400.000 cổ phiếu. Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 288.590.761 cổ phiếu. Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá) là 2.885.907.610.000 đồng.

phu-my-2.jpg
Phân bón Phú Mỹ mang mùa vàng về cho nông dân Việt Nam

Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 679.990.761 cổ phiểu và giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi (theo mệnh giá) là 6.799.907.610.000 đồng.

Quyết định số 793/QĐ-SGDHCM cho biết, lý do thay đổi niêm yết là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu.

Tại phiên giao dịch ngày 16/9, thị giá cổ phiếu DPM giao dịch ở mức 27.500 đồng/ đơn vị - gần với mức đỉnh gần nhất của cổ phiếu này thiết lập giai đoạn đầu năm 2022.

Được biết, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo, Phú Mỹ, Mã chứng khoán DPM) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Thành lập từ năm 2003, là đơn vị dẫn đầu trong ngành Phân bón tại Việt Nam. Phân bón Phú Mỹ đã giúp hàng triệu người nông dân trong cả nước có mùa vàng bội thu.

Bài liên quan

Doanh nghiệp

DEF - Phú Mỹ Xanh, giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel an toàn, hiệu quả

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã cho ra đời dòng sản phẩm DEF thương hiệu Phú Mỹ Xanh chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế với hàm lượng 32,5% urea - hàm lượng phổ biến nhất, chuyên dùng cho các loại ô tô, xe tải động cơ diesel.

DEF và nguyên lý hoạt động của DEF trong hệ thống SCR

Nhiên liệu diesel từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực đời sống - từ giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp cho đến các nhà máy nhiệt điện. Với hiệu suất cao và chi phí vận hành tối ưu, động cơ diesel vẫn là lựa chọn phổ biến cho các hệ thống cần công suất lớn. Tuy nhiên, động cơ diesel cũng là nguồn phát thải khí NOx (Oxit Nitơ) - một loại khí độc hại gây tác động tiêu cực đến hệ hô hấp con người, thúc đẩy sự hình thành bụi mịn và ozone mặt đất, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và thảm thực vật.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

PVFCCo - Phú Mỹ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) vừa tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nghệ An, Điện Biên và Sơn La.

Đây là hoạt động nằm trong đợt vận động được PVFCCo - Phú Mỹ triển khai trong toàn hệ thống nhằm hỗ trợ kịp thời người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Tham dự chương trình vận động có ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đông đảo CBCNV khối văn phòng Tổng công ty.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Phú Mỹ - PVFCCo đạt danh hiệu kép Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 25 Thương hiệu dẫn đầu VN

Phú Mỹ - PVFCCo cũng là một trong những đại diện tiêu biểu của ngành Phân bón & Hóa chất giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa xuất sắc đạt danh hiệu kép "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá. Đặc biệt, PVFCCo đã xuất sắc nằm trong vào Top 10 Doanh nghiệp nổi bật nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Ngoài ra, Phú Mỹ cũng doanh nghiệp phân bón duy nhất được bình chọn “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của công ty, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi phương diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xem là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn thế giới.

Xem chi tiết

