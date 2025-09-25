PVFCCo được phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM chấp thuận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ ngày 17/9.

Cụ thể, theo Quyết định số 793/QĐ-SGDHCM ngày 15/9/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) được thay đổi đăng ký niêm yết đối với loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông, mã chứng khoán DPM, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết là 391.400.000 cổ phiếu. Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 288.590.761 cổ phiếu. Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá) là 2.885.907.610.000 đồng.

Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 679.990.761 cổ phiểu và giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi (theo mệnh giá) là 6.799.907.610.000 đồng.

Quyết định số 793/QĐ-SGDHCM cho biết, lý do thay đổi niêm yết là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu.

Tại phiên giao dịch ngày 16/9, thị giá cổ phiếu DPM giao dịch ở mức 27.500 đồng/ đơn vị - gần với mức đỉnh gần nhất của cổ phiếu này thiết lập giai đoạn đầu năm 2022.

Được biết, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo, Phú Mỹ, Mã chứng khoán DPM) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Thành lập từ năm 2003, là đơn vị dẫn đầu trong ngành Phân bón tại Việt Nam. Phân bón Phú Mỹ đã giúp hàng triệu người nông dân trong cả nước có mùa vàng bội thu.