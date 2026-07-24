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Doanh nghiệp

PVcomBank và Visa ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển tiền qua Visa Direct

 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác.

PV

Sự kiện hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu mở rộng hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm chuyển tiền quốc tế cho khách hàng.

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PVcomBank và Visa ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển tiền quốc tế qua Visa Direct

Visa hiện đang thực hiện xử lý giao dịch thanh toán tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ kết nối hàng nghìn tổ chức tài chính, hàng trăm triệu điểm chấp nhận thanh toán, Visa còn cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử và phòng chống gian lận. Sở hữu năng lực công nghệ hiện đại, kinh nghiệm triển khai các giải pháp thanh toán quốc tế đa dạng bên cạnh mạng lưới đối tác rộng khắp toàn cầu, Visa hiện là đối tác chiến lược của nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm thẻ, thương mại điện tử cũng như các giải pháp chuyển tiền xuyên biên giới.

Visa Direct là nền tảng chuyển tiền theo thời gian thực của Visa, hỗ trợ nhiều mô hình chuyển tiền như Me-to-Me (chuyển tiền giữa các tài khoản của cùng một chủ sở hữu), P2P (Person-to-Person), B2C (Business-to-Consumer), B2B (Business-to-Business)… và một số hình thức giải ngân khác thông qua mạng lưới kết nối Visa trên toàn cầu. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với Visa, PVcomBank đã lựa chọn nền tảng Visa Direct để triển khai tính năng chuyển tiền Me-to-Me xuyên biên giới. Tính năng này cho phép các chủ thẻ ghi nợ Visa do ngân hàng nước ngoài phát hành chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán mở tại PVcomBank, đáp ứng nhu cầu nạp tiền, thanh toán và quản lý tài chính của khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Ngoài ra, nền tảng Visa Direct cũng tạo điều kiện thuận lợi để PVcomBank từng bước phát triển thêm một số dịch vụ chuyển tiền quốc tế và nhận tiền quốc tế vào tài khoản, cũng như các sản phẩm thanh toán xuyên biên giới… từ đó góp phần mở rộng hệ sinh thái thanh toán - phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm thanh toán quốc tế đa dạng của Ngân hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện.

Sự kiện hợp tác đã khẳng định mối quan hệ chiến lược giữa PVcomBank và Visa, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cho cả hai bên trong giai đoạn sắp tới ở một số lĩnh vực như thanh toán số, ngân hàng số, thanh toán quốc tế… Bên cạnh đó, PVcomBank và Visa cũng chủ động nghiên cứu, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá nhằm lan tỏa hình ảnh thương hiệu của hai đơn vị.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank cho biết: “Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng hiện hữu ở mọi lĩnh vực của đời sống, thanh toán không dùng tiền mặt dần trở thành thói quen và nhu cầu thiết yếu của mọi người, bao gồm cả lĩnh vực thanh toán quốc tế. Thay vì chỉ mang đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính, PVcomBank luôn nỗ lực để cung cấp những giải pháp toàn diện cho khách hàng. Với sự đồng hành của Visa trong việc triển khai giải pháp chuyển tiền quốc tế qua nền tảng Visa Direct, chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ mở rộng hệ sinh thái thanh toán trong thời gian sắp tới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng những sản phẩm thanh toán và chuyển tiền quốc tế chất lượng”.

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Triển khai giải pháp chuyển tiền qua Visa Direct được kỳ vọng sẽ giúp PVcomBank mở rộng hệ sinh thái thanh toán

Nghiên cứu của Visa về xu hướng thanh toán và du lịch tại Việt Nam trong năm 2026 cho thấy người dùng ngày càng kỳ vọng các giải pháp thanh toán có thể sử dụng thuận tiện ở nhiều bối cảnh, bao gồm trong nước, trực tuyến và nước ngoài, đồng thời hỗ trợ quản lý chi tiêu theo thời gian thực. Xu hướng này cũng cho thấy nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các giải pháp thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới đơn giản, dễ tiếp cận và tin cậy.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Quốc gia, Việt Nam và Lào cũng chia sẻ: “Khi nhu cầu học tập, làm việc, du lịch và kinh doanh giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế ngày càng gia tăng, khách hàng cũng kỳ vọng các giao dịch tài chính xuyên biên giới có thể thực hiện nhanh chóng như các giao dịch trong nước hằng ngày. Thông qua việc hợp tác với PVcomBank, Visa mong muốn góp phần mang đến lựa chọn chuyển tiền, thanh toán liền mạch và hiệu quả, giúp khách hàng quản lý dòng tiền linh hoạt hơn và an tâm hơn khi thực hiện các nhu cầu tài chính cá nhân trên phạm vi quốc tế”.

Việc triển khai giải pháp chuyển tiền quốc tế qua Visa Direct không chỉ mang ý nghĩa quan trọng đối với PVcomBank trong chiến lược định hình và phát triển hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường tài chính, mà còn góp phần thúc đẩy thói quen không dùng tiền mặt của người dân, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu giao dịch nội địa và quốc tế của khách hàng.

#Hợp tác PVcomBank và Visa trong chuyển tiền quốc tế #Nền tảng Visa Direct cho dịch vụ chuyển tiền #Phát triển hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt #Xu hướng thanh toán xuyên biên giới tại Việt Nam #Tăng cường trải nghiệm khách hàng qua dịch vụ chuyển tiền

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