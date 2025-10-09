Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Pin dự phòng phát nổ, bốc cháy trong phòng ngủ có em bé

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc viên pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội bên trong phòng ngủ khiến người xem không khỏi lo lắng.

Trường Hân t/h

Đoạn video do camera giám sát ghi lại và được chị Yến Ngân, trú TPHCM, chia sẻ lên mạng xã hội, cho thấy sự việc xảy ra vào trưa 27/9, khi chị Ngân và con gái đang nằm ngủ trong phòng thì viên pin dự phòng đặt ở cạnh giường đã bất ngờ phát nổ và bốc cháy.

Tiếng nổ phát ra từ viên pin khiến chị Ngân thức giấc. Chị lập tức rút phích cắm sạc và kéo viên pin dự phòng ra xa khỏi giường. Tuy nhiên, viên pin vẫn tiếp tục bốc cháy và ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn khiến chị Ngân hốt hoảng, bế con nhỏ bỏ chạy khỏi phòng.

May mắn ngọn lửa sau đó được người nhà chị Ngân dập tắt kịp thời trước khi bùng lên thành một vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng.

“Bình thường trưa dỗ con ngủ xong mình hay đi ra ngoài làm công việc để con ngủ một mình. Hên sao hôm nay nằm ngủ chung chứ không thì không biết như thế nào luôn. Lúc đó phản xạ của mình chỉ biết ôm con chạy ra ngoài trước cái đã rồi tính tiếp”, chị Ngân chia sẻ về khoảnh khắc pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ.

Chị Ngân cho biết viên pin sạc dự phòng này được mua mới tại một hệ thống bán lẻ thiết bị điện tử lớn và uy tín. Khi sự việc xảy ra có thể thấy viên pin đang được cắm sạc.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng “gây sốt” và khiến nhiều cư dân mạng lo lắng, khi pin sạc dự phòng đã trở thành một thiết bị quen thuộc và được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.

Dân trí

#pin dự phòng #nổ #cháy #an toàn điện tử #bảo vệ trẻ nhỏ #hỏa hoạn

Bài liên quan

Video

Máy bay Boeing chở 273 người bất ngờ bốc cháy giữa không trung

Chiếc Boeing 757-300, mang số hiệu DE3665, khởi hành từ Corfu (Hy Lạp) đi Düsseldorf (Đức), phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Brindisi (Ý).

Theo tờ Phileleftheros (Hy Lạp), vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.

Khi máy bay ở độ cao khoảng 460 mét, động cơ bên phải bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy. Người dân sống gần cảng Corfu cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi chiếc máy bay bay qua.

Xem chi tiết

Video

Mercedes lùi trúng cột bơm xăng bùng cháy, nhân viên thoát nạn kịp thời

Khi lùi xe vào cây xăng dầu Mai Dịch 1, ô tô húc đổ một trụ bơm gây cháy, đè trúng một nhân viên nhưng may mắn người này kịp chạy thoát.

Video: MXH

Theo nhân viên cây xăng dầu Mai Dịch, nguyên nhân xảy cháy do xe ô tô lùi nhanh va trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm xăng đổ xuống, bùng cháy dữ dội. Lúc này đang có nhân viên và một số người đi xe máy chờ tiếp nhiên liệu. Rất may mọi người đều kịp thoát ra ngoài.

Xem chi tiết

Video

Hành khách tháo chạy khỏi máy bay Mỹ bốc cháy

Một máy bay hãng American Airlines bị cháy bộ phận bánh đáp khi chuẩn bị cất cánh tại sân bay Denver, bang Colorado, khiến hành khách phải sơ tán khẩn cấp.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của American Airlines ngày 26/7 gặp sự cố khi đang chạy đà chuẩn bị cất cánh khỏi đường băng để di chuyển từ Denver đến Miami, theo hành khách Mark Tsurkis.

"Trong quá trình tăng tốc, khi máy bay gần như cất cánh, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và tôi đã nghĩ rằng 'mọi chuyện không ổn rồi'", ông kể lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới