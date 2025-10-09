Pin dự phòng phát nổ, bốc cháy trong phòng ngủ có em bé

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc viên pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội bên trong phòng ngủ khiến người xem không khỏi lo lắng.

Đoạn video do camera giám sát ghi lại và được chị Yến Ngân, trú TPHCM, chia sẻ lên mạng xã hội, cho thấy sự việc xảy ra vào trưa 27/9, khi chị Ngân và con gái đang nằm ngủ trong phòng thì viên pin dự phòng đặt ở cạnh giường đã bất ngờ phát nổ và bốc cháy.

Tiếng nổ phát ra từ viên pin khiến chị Ngân thức giấc. Chị lập tức rút phích cắm sạc và kéo viên pin dự phòng ra xa khỏi giường. Tuy nhiên, viên pin vẫn tiếp tục bốc cháy và ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn khiến chị Ngân hốt hoảng, bế con nhỏ bỏ chạy khỏi phòng.

May mắn ngọn lửa sau đó được người nhà chị Ngân dập tắt kịp thời trước khi bùng lên thành một vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng.

“Bình thường trưa dỗ con ngủ xong mình hay đi ra ngoài làm công việc để con ngủ một mình. Hên sao hôm nay nằm ngủ chung chứ không thì không biết như thế nào luôn. Lúc đó phản xạ của mình chỉ biết ôm con chạy ra ngoài trước cái đã rồi tính tiếp”, chị Ngân chia sẻ về khoảnh khắc pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ.

Chị Ngân cho biết viên pin sạc dự phòng này được mua mới tại một hệ thống bán lẻ thiết bị điện tử lớn và uy tín. Khi sự việc xảy ra có thể thấy viên pin đang được cắm sạc.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng “gây sốt” và khiến nhiều cư dân mạng lo lắng, khi pin sạc dự phòng đã trở thành một thiết bị quen thuộc và được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.

Dân trí