Video

Máy bay Boeing chở 273 người bất ngờ bốc cháy giữa không trung

Chiếc Boeing 757-300, mang số hiệu DE3665, khởi hành từ Corfu (Hy Lạp) đi Düsseldorf (Đức), phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Brindisi (Ý).

Trường Hân t/h

Theo tờ Phileleftheros (Hy Lạp), vụ việc xảy ra tối 16/8, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Corfu lúc 20h (giờ địa phương). Có tổng cộng 273 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thời điểm xảy ra sự việc.

Khi máy bay ở độ cao khoảng 460 mét, động cơ bên phải bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy. Người dân sống gần cảng Corfu cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi chiếc máy bay bay qua.

Máy bay Boeing chở 273 người bất ngờ bốc cháy giữa không trung

Nhiều đoạn video do người dân và du khách ghi lại cho thấy lửa và tia lửa phụt ra từ động cơ. Phi công ngay lập tức ngắt động cơ bị hỏng và kiểm soát máy bay bằng động cơ còn lại trước khi quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Brindisi (Ý).

May mắn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được sơ tán an toàn. Một số nguồn tin ban đầu cho rằng sự cố có thể xuất phát từ va chạm với chim. Cũng có những chuyên gia hàng không sau đó khẳng định, sự cố không phải là hỏa hoạn mà là hiện tượng cháy tạm thời bên trong động cơ, bắt nguồn từ sự cố ở bộ phận máy nén.

Hiện nhà chức trách đang phối hợp với hãng hàng không để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

