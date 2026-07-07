Phường Mũi Né: Gói thầu chiếu sáng giảm gần 40% so với giá dự toán

Gói thầu chiếu sáng tại phường Mũi Né giảm gần 40% so với dự toán, tiết kiệm hơn 1,64 tỷ đồng nhưng cũng đặt ra yêu cầu về lập dự toán và giám sát chất lượng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/6/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Mũi Né Huỳnh Thúc Chí đã ký Quyết định số 77/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường và các tuyến hẻm trên địa bàn phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Tiết kiệm hơn 1,64 tỷ đồng sau đấu thầu

Theo dữ liệu đấu thầu, gói thầu có giá dự toán được duyệt 4.146.534.491 đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Quá trình đấu thầu thu hút 6 nhà thầu tham dự.

Kết quả được phê duyệt cho thấy Công ty TNHH Xây lắp Phạm Đình trúng thầu với giá 2.504.906.394 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

So với giá gói thầu được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn khoảng 1,64 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 39,6%.

Năm nhà thầu còn lại gồm Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện, Công ty TNHH Xây lắp Đắk Lắk, Công ty CP Đầu tư và Thương mại NHB, Liên danh Trường Long Hưng Đông và Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Phú Gia không được lựa chọn do có giá dự thầu cao hơn nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Việc gói thầu thu hút nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh về giá cho thấy mức độ quan tâm nhất định của doanh nghiệp đối với dự án cũng như hiệu quả của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong việc tạo môi trường cạnh tranh.

Quyết định số 77/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Phạm Đình trúng thầu gói 04, dự án Đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường và các tuyến hẻm trên địa bàn phường Mũi Né - Nguồn: MSC.

Nhà thầu từng trúng 39 gói thầu

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây lắp Phạm Đình (mã số thuế 3400874424) được thành lập tháng 1/2015, có trụ sở tại số 79 đường Trường Chinh, thôn Tiến Hưng, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đình Trường.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp đã tham gia khoảng 74 gói thầu, trúng 39 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 135 tỷ đồng. Trong đó, Lâm Đồng là địa bàn doanh nghiệp tham gia nhiều nhất với 59 gói thầu.

Cần tăng cường kiểm soát chất lượng sau đấu thầu

Trao đổi về kết quả lựa chọn nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định việc một gói thầu cấp phường thu hút 6 nhà thầu tham gia phản ánh tính cạnh tranh và công khai trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, mức giảm giá gần 40% so với dự toán cũng đặt ra yêu cầu cơ quan có thẩm quyền rà soát công tác khảo sát, lập, thẩm định dự toán nhằm đánh giá mức độ phù hợp của giá gói thầu với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm lập dự toán.

Bên cạnh đó, khi giá trúng thầu thấp đáng kể so với giá dự toán, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư, khối lượng và tiến độ thi công nhằm bảo đảm công trình được thực hiện đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và các cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành, đối với trường hợp giá dự thầu được xác định là thấp bất thường, bên mời thầu có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu giải trình để làm rõ tính khả thi của giá dự thầu trước khi xem xét, đánh giá và quyết định theo quy định. Đồng thời, quá trình thực hiện hợp đồng cần được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.