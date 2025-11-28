Đảng ủy VUSTA tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2025

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký VUSTA cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh, Đảng bộ VUSTA hiện có 56 chi bộ trực thuộc và 741 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở để ủng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động, tăng cường khối đại đoàn kết trong Đảng bộ. Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách quan trọng, phù hợp với “Kỷ nguyên mới” của dân tộc với những mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược mới, do đó, đồng chí mong muốn qua Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các đại biểu kịp thời nắm bắt các chủ trương, văn bản mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảng tại chi bộ, đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Lan Anh, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tổng quan về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng.

Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 nêu rõ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là những chức năng lãnh đạo của Đảng, do tổ chức đảng tiến hành và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra. Tổ chức đảng cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo sự phân công. Công tác này cần phát hiện, bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các sai phạm ngay từ khi còn manh nha. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng, không có ngoại lệ, phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định. Việc thi hành kỷ luật phải thống nhất, khách quan, chính xác, kịp thời, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày hướng dẫn một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác gồm: Công tác xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ, chi bộ; công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề; đặc biệt là việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo tinh thần Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày chuyên đề, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi. Những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh thực tế trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện được báo cáo viên giải đáp chi tiết, cụ thể trên cơ sở các quy định của Đảng.