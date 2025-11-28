Hà Nội

VUSTA - Trí thức KH&CN

Đảng ủy VUSTA tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2025

Triển khai Chương trình công tác toàn khóa 2025-2030, chiều 28/11/2025 Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2025.

PV

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký VUSTA cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.

pham-ngoc-linh.jpg
Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh, Đảng bộ VUSTA hiện có 56 chi bộ trực thuộc và 741 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở để ủng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động, tăng cường khối đại đoàn kết trong Đảng bộ. Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách quan trọng, phù hợp với “Kỷ nguyên mới” của dân tộc với những mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược mới, do đó, đồng chí mong muốn qua Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các đại biểu kịp thời nắm bắt các chủ trương, văn bản mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảng tại chi bộ, đảng bộ.

hoi-nghi.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Lan Anh, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tổng quan về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng.

Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 nêu rõ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là những chức năng lãnh đạo của Đảng, do tổ chức đảng tiến hành và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra. Tổ chức đảng cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo sự phân công. Công tác này cần phát hiện, bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các sai phạm ngay từ khi còn manh nha. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng, không có ngoại lệ, phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định. Việc thi hành kỷ luật phải thống nhất, khách quan, chính xác, kịp thời, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày hướng dẫn một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác gồm: Công tác xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ, chi bộ; công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề; đặc biệt là việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo tinh thần Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư.

hoi-nghi-2.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày chuyên đề, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi. Những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh thực tế trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện được báo cáo viên giải đáp chi tiết, cụ thể trên cơ sở các quy định của Đảng.

VUSTA - Trí thức KH&CN

Quản trị dựa trên dữ liệu là bước đi chiến lược mang tính sống còn đối với VUSTA

Theo ThS Kiều Công Thược, đối với VUSTA, việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu là bước đi chiến lược mang tính sống còn.

Chiều 25/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội thảo "Xây dựng Cổng dữ liệu mở của VUSTA trong xu thế Chuyển đổi số hiện nay"

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Nguyễn Quyết Chiến - Tổng thư ký VUSTA cho biết, trong bối cảnh Chuyển đổi số quốc gia được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, việc xây dựng và khai thác tài nguyên dữ liệu trở thành yêu cầu cấp thiết. Đối với VUSTA - ngôi nhà chung của 127 hội thành viên, 570 tổ chức KH&CN trực thuộc và trên 2 triệu hội viên trí thức KH&CN ở trong và ngoài nước, dữ liệu không chỉ là nguồn lực mà còn là nền tảng để kết nối tri thức, lan tỏa giá trị và nâng cao hiệu quả các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của VUSTA, nhất là tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tôn vinh trí thức, hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại do mưa lũ

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa lũ.

Chiều ngày 24/11/2025, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ, kêu gọi các hội thành viên, tổ chức trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chung tay sẻ chia khó khăn với người dân đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng, đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vừa qua đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai và Đà Nẵng. Hiện nhiều xã vẫn đang bị cô lập, đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Sáng 22/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QHXV ban hành ngày 15/6/2022, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Luật với nhiều điểm mới và quy định cụ thể đã tạo thuận lợi, chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung cũng như đối với VUSTA nói riêng.

fgfgr.jpg
Ông Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội thảo.
Xem chi tiết

