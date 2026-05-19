Phú Thọ thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có 5 học sinh đuối nước

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với 5 gia đình có con tử vong do đuối nước.

Ngày 19/5, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với 5 gia đình có con tử vong do đuối nước trên địa bàn xã Sông Lô.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác đã thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân; động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định tinh thần và cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu thăm viếng các cháu gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định đây là vụ việc đặc biệt đau lòng, để lại mất mát to lớn đối với các gia đình và địa phương; đồng thời cũng là lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng tránh tai nạn đuối nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, có hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè.

Những vòng hoa trắng khắp thôn Yên Phú (xã Sông Lô) trong sáng 19/5 khiến nhiều người nghẹn lòng.

Nhiều em học sinh nghẹn lòng, chưa thể tin bạn học của mình đã ra đi.

Bên cạnh đó, cần rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước để có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè; đồng thời phối hợp với gia đình tăng cường quản lý, giáo dục và trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho các em.

Trước mắt, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu đồng cho các gia đình lo hậu sự.

Hiện trường xảy ra sự việc trước đó.

Trước đó, do được nghỉ học buổi chiều, một nhóm học sinh Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên rủ nhau ra bãi bồi sông Lô khu vực thôn Yên Kiều tắm. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước, tử vong gồm N.T.L. (sinh năm 2013, trú tại thôn Yên Kiều) và 4 em B.X.N., N.M.Q., N.C.T., N.V.T. (cùng sinh năm 2012, trú tại thôn Yên Phú), xã Sông Lô.

Ngay trong tối 18/5, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình học sinh bị đuối nước và trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.

