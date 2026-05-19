Về Kim Liên trong ngày tháng Năm – triệu trái tim hướng về Bác Hồ

Trong không khí tháng Năm lịch sử, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tìm về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quê hương của Người những ngày này như khoác lên mình vẻ đẹp đặc biệt – vừa trang nghiêm, thành kính, vừa rộn ràng không khí của Lễ hội Làng Sen 2026 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Dòng người về quê Bác trong tháng Năm lịch sử

Từ sáng sớm 19/5, từng đoàn khách nối dài trên con đường dẫn vào làng Sen. Những bó hoa tươi, lá cờ đỏ sao vàng và tiếng hát về Bác khiến không gian nơi đây thêm xúc động. Giữa tiết trời đầu hạ, hương sen thoảng nhẹ trong gió như gợi nhắc về cuộc đời thanh cao, giản dị của vị lãnh tụ kính yêu.

Ngôi nhà tranh đơn sơ của gia đình Bác Hồ vẫn là nơi thu hút đông đảo du khách. Bộ phản gỗ, khung cửi cũ hay chiếc chạn tre mộc mạc được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Nhiều người lặng đi khi nghe kể về tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung trong mái nhà nhỏ giữa làng quê xứ Nghệ nghèo khó.

Không gian quê Bác những ngày này rộn ràng dòng người về nguồn, lan tỏa sâu sắc giá trị lịch sử, văn hóa và tình cảm thiêng liêng dành cho vị lãnh tụ kính yêu.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên luôn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng đồng bào cả nước. Riêng năm 2025, nơi đây đón hơn 88.000 đoàn với gần 1,65 triệu lượt khách tham quan; trong đó có hàng nghìn lượt khách quốc tế đến từ 41 quốc gia. Hơn 1.400 đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, báo công tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghi lễ trang trọng.

“Đến đây đúng dịp sinh nhật Bác, tôi cảm nhận rõ hơn sự giản dị nhưng vô cùng vĩ đại của Người”, chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Không chỉ du khách, người dân địa phương cũng cảm nhận rõ không khí đặc biệt mỗi dịp tháng Năm về. Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân xã Kim Liên, cho biết: “Năm nào đến dịp sinh nhật Bác, bà con trong làng cũng dọn dẹp đường làng, chăm sóc hàng cây, khóm hoa để đón khách thập phương. Ai cũng tự hào vì được sống trên quê hương Bác Hồ”.

Dòng người tri ân và không gian thiêng liêng nơi quê Bác.

Theo nhiều hộ dân kinh doanh dịch vụ quanh khu di tích, lượng khách tăng mạnh trong mùa lễ hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, điều khiến họ xúc động hơn cả là chứng kiến tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen 2026 lan tỏa giá trị văn hóa quê hương Bác

Theo đại diện Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, lượng khách năm nay tăng mạnh nhờ chuỗi hoạt động thuộc Lễ hội Làng Sen 2026. Công tác đón tiếp, hướng dẫn và chỉnh trang cảnh quan được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo không gian trang nghiêm, ý nghĩa cho du khách.

“Chúng tôi luôn nỗ lực gìn giữ nguyên vẹn các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Bác Hồ để mỗi người khi đến đây đều cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời và tư tưởng của Người. Việc Kim Liên được công nhận là Khu du lịch quốc gia cũng là động lực quan trọng để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản”, đại diện Ban Quản lý cho biết.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Theo kế hoạch, Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 30/5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc tại xã Kim Liên và TP Vinh. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tại sân vận động Làng Sen, lễ rước ảnh Bác Hồ, triển lãm chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”, cùng các hoạt động dân ca ví giặm, biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

Không chỉ là điểm đến lịch sử, Khu di tích Kim Liên còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhiều trường học, đoàn thanh niên đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương và nghe kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng và bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An và tặng hoa chúc mừng.

Niềm vui càng được nối dài khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Khu Du lịch Quốc gia Kim Liên với quy mô hơn 10.500 ha. Một không gian văn hóa – lịch sử rộng lớn đang dần được mở ra từ chính mạch nguồn quê hương Bác, hứa hẹn trở thành điểm nhấn quan trọng trên bản đồ du lịch văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Giữa nhịp sống hiện đại, Khu di tích Kim Liên vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc của một miền quê thanh bình. Và trong ngày sinh nhật Bác, nơi đây không chỉ là điểm đến của lòng thành kính mà còn nhắc mỗi người Việt Nam sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.