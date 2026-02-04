Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ tăng cường quản lý, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lợi dụng san, hạ cốt nền khai thác khoáng sản trái phép.

Nguyễn Hinh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông vừa ký ban hành Công văn số 1777/UBND-NN11 về việc tăng cường quản lý hoạt động thu hồi khoáng sản tại khu vực cho phép hạ cốt nền đối với đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, qua phản ánh của các cơ quan báo chí và người dân, tại một số xã, phường xảy ra tình trạng lợi dụng việc san gạt, hạ cốt nền đất sản xuất, đất vườn, đất ở để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng an ninh trật tự.

561355679-1246238047543220-1436687411959864696-n.jpg
Công an xã Lạc Thủy (Phú Thọ) phát hiện và xử lý nghiêm vụ khai thác đất trái phép tại thôn Mạnh Tiến 2.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, một số địa phương còn buông lỏng quản lý, giám sát hoạt động san, hạ cốt nền; cho phép cải tạo mặt bằng, hạ cốt với lý do “phòng, chống sạt lở” không đúng đối tượng, vị trí chưa phù hợp, thậm chí tại khu vực có khoáng sản nằm trong quy hoạch, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng khai thác trái phép.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chỉ xem xét cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản cho người sử dụng đất hợp pháp khi việc san gạt là cần thiết để xây dựng công trình và phù hợp quy hoạch. Trường hợp cho phép hạ cốt nhằm phòng, chống sạt lở phải được cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản.

UBND các xã, phường phải tạm dừng hoặc thu hồi Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các trường hợp thi công không bảo đảm an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng an ninh trật tự; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép. Trong quá trình san gạt, nếu phát hiện có khoáng sản đi kèm, phải tạm dừng thi công và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, mất an toàn lao động, ảnh hưởng an ninh trật tự trong quá trình san, hạ cốt nền trên địa bàn.

Cùng với đó, các địa phương phải rà soát, thống kê số lượng Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đã cấp, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì kiểm tra, xử lý vi phạm, theo dõi, tổng hợp và đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo.

Mời quý độc giả xem thêm video: Tạm giữ chủ bãi khai thác vàng trái phép ở Hòa Bình.

(Nguồn: THĐT)

#khai thác khoáng sản trái phép #hạ cốt nền #san gạt đất #UBND xã phường #quản lý khoáng sản #Phú Thọ

Xã hội

Phú Thọ thông tin gì vụ cầu sông Lô trơ lõi thép?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cầu Sông Lô hư hỏng.

Chiều 2/2, tại buổi họp báo quý IV và gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026, do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, trả lời thông tin liên quan đến các sai phạm tại công trình cầu Sông Lô (Phú Thọ) trong giai đoạn 2010-2015, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết đến thời điểm này, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, cũng như làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát.

20260202-162724.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ xử lý người đăng tin sai sự thật về 'thưởng 1 triệu đồng dịp Tết'

Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã làm việc, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về việc người dân được “thưởng 1 triệu đồng dịp Tết”.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bản Nguyên vừa phát hiện, xử lý trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

cong-an-xa-ban-nguyen-lam-viec-voi-nguoi-vi-pham.jpg
Công an làm việc với đối tượng.
Xem chi tiết

Xã hội

Hoảng hồn xe tải mất lái đâm thẳng vào vách núi đèo Đá Trắng

Chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào vách núi trên đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ), may mắn không có thiệt hại về người.

Khoảng 12h30 ngày 1/2, xe tải biển kiểm soát Hà Nội đi trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến khu vực đèo Đá Trắng, tỉnh Hoà Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ đã lao theo khúc cua xuống dốc với tốc độ nhanh rồi loạng choạng bẻ lái.

anh-chup-man-hinh-2026-02-01-luc-145629.png
Xem chi tiết

