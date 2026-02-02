Phú Thọ thông tin gì vụ cầu sông Lô trơ lõi thép?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cầu Sông Lô hư hỏng.

Chiều 2/2, tại buổi họp báo quý IV và gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026, do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, trả lời thông tin liên quan đến các sai phạm tại công trình cầu Sông Lô (Phú Thọ) trong giai đoạn 2010-2015, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết đến thời điểm này, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, cũng như làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, vụ việc này được lãnh đạo UBND tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao. Để đảm bảo an toàn đối với các phương tiện và người dân, UBND tỉnh cũng đã thống nhất phương án của Sở Xây dựng cắm biển tải trọng, hạn chế ô tô di chuyển qua cầu.

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin báo của báo chí phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại Cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" (theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự), liên quan đến các sai phạm tại công trình cầu Sông Lô trong giai đoạn 2010-2015.

Cầu Sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ là đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán; Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) là đơn vị thi công xây dựng công trình.

Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC), đơn vị thuộc hệ sinh thái của TEDI (Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải) và Công ty Cổ phần Kỹ sư và Tư vấn Miền Nam đảm nhiệm.

