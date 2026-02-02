Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ thông tin gì vụ cầu sông Lô trơ lõi thép?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cầu Sông Lô hư hỏng.

Mạnh Hưng - Nguyễn Hinh

Chiều 2/2, tại buổi họp báo quý IV và gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026, do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, trả lời thông tin liên quan đến các sai phạm tại công trình cầu Sông Lô (Phú Thọ) trong giai đoạn 2010-2015, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết đến thời điểm này, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, cũng như làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát.

20260202-162724.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, vụ việc này được lãnh đạo UBND tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao. Để đảm bảo an toàn đối với các phương tiện và người dân, UBND tỉnh cũng đã thống nhất phương án của Sở Xây dựng cắm biển tải trọng, hạn chế ô tô di chuyển qua cầu.

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin báo của báo chí phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại Cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" (theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự), liên quan đến các sai phạm tại công trình cầu Sông Lô trong giai đoạn 2010-2015.

image.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường hư hỏng cầu Sông Lô.

Cầu Sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ là đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán; Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) là đơn vị thi công xây dựng công trình.

Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC), đơn vị thuộc hệ sinh thái của TEDI (Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải) và Công ty Cổ phần Kỹ sư và Tư vấn Miền Nam đảm nhiệm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử phạt xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

#Cầu Sông Lô #Phú Thọ #sai phạm cầu Sông Lô

Bài liên quan

Xã hội

Nhiều phương tiện thủy gặp sự cố trên sông Lô do nước cạn

Nước sông Lô, đoạn qua khu vực cầu Vĩnh Phú (Phú Thọ) xuống thấp khiến nhiều phương tiện thủy gặp sự cố khi lưu thông.

Sáng 16/1, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một tàu chở vật liệu giống đá trắng gặp sự cố trên sông Lô, đoạn qua khu vực cầu Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ. Theo hình ảnh ghi lại, một góc tàu gặp sự cố bị chìm, chủ phương tiện phải tổ chức sang tải để xử lý tình huống.

screen-shot-2026-01-16-at-35928-pm.png
Hiện trường vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ chi 12 tỷ đồng gia cố bờ sông Lô sau sự cố sạt lở nghiêm trọng

UBND tỉnh Phú Thọ dự kiến chi 12 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp gia cố kè chống sạt lở sông Lô, bảo đảm an toàn đê điều và người dân xã Dân Chủ.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sự cố sạt lở bờ sông đoạn km36-km36+200 đê hữu Lô, xã Dân Chủ, nhằm bảo đảm an toàn đê điều và đời sống người dân.

Đây là khu vực đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do nguy cơ mất an toàn đê điều và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở bờ sông Lô sát nhà dân, Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại đoạn km36 - km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ.

Theo báo cáo, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400 đến km36+200 đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới