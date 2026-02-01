Hà Nội

Xã hội

Hoảng hồn xe tải mất lái đâm thẳng vào vách núi đèo Đá Trắng

Chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào vách núi trên đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ), may mắn không có thiệt hại về người.

Thiên Tuấn

Khoảng 12h30 ngày 1/2, xe tải biển kiểm soát Hà Nội đi trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến khu vực đèo Đá Trắng, tỉnh Hoà Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ đã lao theo khúc cua xuống dốc với tốc độ nhanh rồi loạng choạng bẻ lái.

anh-chup-man-hinh-2026-02-01-luc-145629.png

Trong vài giây, tài xế liên tục xoay vô lăng nhằm né tránh các phương tiện đi trên đường. Chiếc xe va sát hộ lan taluy và trượt qua một số ô tô, xe máy.

Chưa dừng lại, xe tiếp tục lao nhanh về phía trước nhưng may mắn né được ba xe loại bốn chỗ đi chiều ngược lại trước khi đâm mạnh vào hộ lan taluy âm rồi lao sang đường đối diện đâm vào vách núi, lật ngang.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn không làm ai tử vong nhưng đã có 2 người bị thương, trong đó có tài xế xe tải.

#xe tải #tai nạn giao thông #phú thọ #đèo đá trắng #tài xế #mất phanh

