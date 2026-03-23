Phú Thọ đang tìm kiếm nạn nhân chìm thuyền trên sông Hồng

Đến khoảng 14h39 ngày 23/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 1 thi thể nạn nhân lên bờ. Còn 1 nạn nhân khác đang được tìm kiếm.

Ngày 23/3, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đang nỗ lực, khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân mất tích trong vụ lật, chìm phương tiện thủy xảy ra trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng CSGT đường thủy đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ và các trang thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện tại khu vực sông Hồng, thuộc địa phận Cao Đại, xã Vĩnh Thành (tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ chìm tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 02 người mất tích (chưa xác định danh tính).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác cứu nạn, cứu hộ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động 01 xe chỉ huy, 01 xe cứu nạn, 01 xe chở quân cùng 16 cán bộ, chiến sĩ và đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn dưới nước, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Do điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, khu vực tìm kiếm nước chảy xiết, phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Song với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tìm kiếm xuyên trưa.

Đến khoảng 14h39 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 01 thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện nay, các lực lượng tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời xây dựng, triển khai phương án trục vớt phương tiện bị chìm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh.

