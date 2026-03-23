KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Phú Thọ đang tìm kiếm nạn nhân chìm thuyền trên sông Hồng

Đến khoảng 14h39 ngày 23/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 1 thi thể nạn nhân lên bờ. Còn 1 nạn nhân khác đang được tìm kiếm.

Bảo Ngân - Nguyễn Hinh

Ngày 23/3, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đang nỗ lực, khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân mất tích trong vụ lật, chìm phương tiện thủy xảy ra trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng CSGT đường thủy đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ và các trang thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện tại khu vực sông Hồng, thuộc địa phận Cao Đại, xã Vĩnh Thành (tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ chìm tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 02 người mất tích (chưa xác định danh tính).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác cứu nạn, cứu hộ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động 01 xe chỉ huy, 01 xe cứu nạn, 01 xe chở quân cùng 16 cán bộ, chiến sĩ và đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn dưới nước, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Do điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, khu vực tìm kiếm nước chảy xiết, phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Song với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tìm kiếm xuyên trưa.

Đến khoảng 14h39 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 01 thi thể nạn nhân lên bờ.

Một thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Hiện nay, các lực lượng tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời xây dựng, triển khai phương án trục vớt phương tiện bị chìm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh.

Xã hội

Học sinh Phú Thọ giành 7 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

Đoàn Phú Thọ có 7/9 dự án đoạt giải, gồm 3 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Tư tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Ngày 23/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, đoàn học sinh của tỉnh đã đạt 7 giải với 9 dự án tham dự.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20 đến 22/3, thu hút 51 đơn vị tham gia, gồm 34 tỉnh, thành phố và 17 đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT. Tổng số có 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực dự thi.

Đoàn học sinh Phú Thọ tham gia cuộc thi.

Đoàn Phú Thọ mang đến 9 dự án ở nhiều lĩnh vực như khoa học xã hội và hành vi, hệ thống nhúng, kỹ thuật cơ khí, khoa học vật liệu, hóa sinh. Các dự án đến từ Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (4 dự án) và các trường: THPT chuyên Hùng Vương, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Đội Cấn, THPT Thanh Thủy, THCS Lý Tự Trọng.

Trong đó, 3 dự án đạt giải Nhì đều do học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc thực hiện, gồm: “Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị hướng tới hành động có mục đích”; “Mệt mỏi kỹ thuật số: Thực trạng và giải pháp cho học sinh trung học phổ thông”; “Thực trạng và biện pháp ứng phó với năng suất độc hại ở học sinh trung học phổ thông”.

Giải Ba thuộc về dự án “Ảnh hưởng của hành vi tương tác với Chatbot AI tạo sinh đến tư duy phản biện” của học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng.

Ba dự án đạt giải Tư gồm: “Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý - xã hội đến học tập chủ động ở học sinh” (Trường THPT chuyên Hùng Vương); “Găng tay thông minh hỗ trợ người câm điếc, người khiếm thị” (Trường THPT Thanh Thủy); “Tuyển chọn chủng nấm Monascus sp. sinh tổng hợp hoạt chất lovastatin cao” (Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ).

Theo Ban Tổ chức, đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng một số địa phương không tham gia như trước.

Lĩnh vực công nghệ ghi nhận số lượng lớn dự án, với 34 dự án phần mềm hệ thống, 32 dự án hệ thống nhúng và 16 dự án rô-bốt, máy thông minh.

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát động cuộc thi năm học 2026–2027, dự kiến do Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.

Kết quả đạt được tiếp tục phản ánh chất lượng giáo dục và phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh của Phú Thọ.

Xã hội

50 bị cáo kháng cáo vụ làm giả phiếu kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup

Vụ án làm giả phiếu kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup có 100 bị cáo, sau khi Tòa tuyên án sơ thẩm, đã có 50 bị cáo nộp đơn kháng cáo.

Ngày 23/3, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận được kháng cáo bản án sơ thẩm của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty kiểm nghiệm .

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2/2026.
Xã hội

Bắt nghi phạm chém 3 người ở Phú Thọ sau 6 giờ gây án

Sau khi gây án tại xã Hiền Lương, nghi phạm bỏ trốn và bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Dương Hữu Ninh (29 tuổi, trú xã Hiền Lương) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một người dùng hung khí gây thương tích nặng cho nhiều người tại xã Hiền Lương, có dấu hiệu của tội giết người. Nghi phạm được xác định là Dương Hữu Ninh, sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan công an, Ninh khai khoảng 0h50 ngày 21/3, tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc sử dụng rượu bia, đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy của ba người.

Ba nạn nhân gồm anh Tạ Khương D (29 tuổi), chị Tạ Thị H (38 tuổi) và anh Lê Ngọc H (46 tuổi), cùng trú tại xã Hiền Lương, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

