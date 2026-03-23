Học sinh Phú Thọ giành 7 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

Ngày 23/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, đoàn học sinh của tỉnh đã đạt 7 giải với 9 dự án tham dự.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20 đến 22/3, thu hút 51 đơn vị tham gia, gồm 34 tỉnh, thành phố và 17 đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT. Tổng số có 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực dự thi.

Đoàn học sinh Phú Thọ tham gia cuộc thi.

Đoàn Phú Thọ mang đến 9 dự án ở nhiều lĩnh vực như khoa học xã hội và hành vi, hệ thống nhúng, kỹ thuật cơ khí, khoa học vật liệu, hóa sinh. Các dự án đến từ Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (4 dự án) và các trường: THPT chuyên Hùng Vương, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Đội Cấn, THPT Thanh Thủy, THCS Lý Tự Trọng.

Trong đó, 3 dự án đạt giải Nhì đều do học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc thực hiện, gồm: “Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị hướng tới hành động có mục đích”; “Mệt mỏi kỹ thuật số: Thực trạng và giải pháp cho học sinh trung học phổ thông”; “Thực trạng và biện pháp ứng phó với năng suất độc hại ở học sinh trung học phổ thông”.

Giải Ba thuộc về dự án “Ảnh hưởng của hành vi tương tác với Chatbot AI tạo sinh đến tư duy phản biện” của học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng.

Ba dự án đạt giải Tư gồm: “Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý - xã hội đến học tập chủ động ở học sinh” (Trường THPT chuyên Hùng Vương); “Găng tay thông minh hỗ trợ người câm điếc, người khiếm thị” (Trường THPT Thanh Thủy); “Tuyển chọn chủng nấm Monascus sp. sinh tổng hợp hoạt chất lovastatin cao” (Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ).

Theo Ban Tổ chức, đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng một số địa phương không tham gia như trước.

Lĩnh vực công nghệ ghi nhận số lượng lớn dự án, với 34 dự án phần mềm hệ thống, 32 dự án hệ thống nhúng và 16 dự án rô-bốt, máy thông minh.

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát động cuộc thi năm học 2026–2027, dự kiến do Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.

Kết quả đạt được tiếp tục phản ánh chất lượng giáo dục và phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh của Phú Thọ.