Bắt nghi phạm chém 3 người ở Phú Thọ sau 6 giờ gây án

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Dương Hữu Ninh (29 tuổi, trú xã Hiền Lương) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một người dùng hung khí gây thương tích nặng cho nhiều người tại xã Hiền Lương, có dấu hiệu của tội giết người. Nghi phạm được xác định là Dương Hữu Ninh, sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan công an, Ninh khai khoảng 0h50 ngày 21/3, tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc sử dụng rượu bia, đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy của ba người.

Ba nạn nhân gồm anh Tạ Khương D (29 tuổi), chị Tạ Thị H (38 tuổi) và anh Lê Ngọc H (46 tuổi), cùng trú tại xã Hiền Lương, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.