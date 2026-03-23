Bắt nghi phạm chém 3 người ở Phú Thọ sau 6 giờ gây án

Sau khi gây án tại xã Hiền Lương, nghi phạm bỏ trốn và bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Nguyễn Hinh

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Dương Hữu Ninh (29 tuổi, trú xã Hiền Lương) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một người dùng hung khí gây thương tích nặng cho nhiều người tại xã Hiền Lương, có dấu hiệu của tội giết người. Nghi phạm được xác định là Dương Hữu Ninh, sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan công an, Ninh khai khoảng 0h50 ngày 21/3, tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc sử dụng rượu bia, đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy của ba người.

Ba nạn nhân gồm anh Tạ Khương D (29 tuổi), chị Tạ Thị H (38 tuổi) và anh Lê Ngọc H (46 tuổi), cùng trú tại xã Hiền Lương, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem video: Xe khách giường nằm hai tầng bị rà soát toàn quốc sau hàng loạt tai nạn nghiêm trọng trên đường đèo.

Phú Thọ siết quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng, ngăn đầu cơ, găm hàng, bảo đảm minh bạch thị trường và an toàn công trình.

Ngày 23/3, thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ban hành Công văn số 4051/UBND-KT6 về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao quản lý chặt chẽ giá vật liệu, đặc biệt tại các mỏ đang khai thác, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá hoặc bán cao hơn mức công bố. Cơ quan này đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin thị trường, phân tích, dự báo diễn biến giá để kịp thời đề xuất giải pháp điều tiết phù hợp.

Ngăn lừa đảo qua mạng, người đàn ông ở Phú Thọ thoát mất 40 triệu

Nhận cuộc gọi giả danh công an yêu cầu chuyển tiền, một người dân ở xã Hùng Việt suýt mất 40 triệu đồng nhưng được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Cán bộ Công an giải thích cho ông V về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Khoảng 10h ngày 18/3, quỹ tín dụng phát hiện ông L.V.V (73 tuổi, trú khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển khoản theo yêu cầu của người lạ, nên báo công an.

Theo trình bày, hai tiếng trước đó, ông V. nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, thông báo ông liên quan đến một vụ án lừa đảo. Người này yêu cầu ông rút toàn bộ 40 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản mang tên Đặng Hoàng Sơn tại một ngân hàng.

Để gây sức ép, đối tượng liên tục đe dọa sẽ cho lực lượng đến bắt nếu không làm theo, đồng thời hướng dẫn cách trả lời khi có người khác hỏi. Lo sợ, ông V. đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền.

Nhận tin báo, Công an xã Hùng Việt nhanh chóng có mặt, trấn an và giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng. Lực lượng công an khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi làm việc.

Sau khi được giải thích, ông V. dừng giao dịch, tránh được việc chuyển tiền cho kẻ gian. Ông cho biết rất may được nhân viên quỹ tín dụng và công an phát hiện, hỗ trợ kịp thời.

Công an địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cán bộ điều tra, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

>>> Mời độc giả xem thêm video: 20.000 chai nước hoa giả bị phát hiện, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương gan, thận và hô hấp.

Tin lời “đi Hàn Quốc miễn phí”, nhiều sư thầy, sư cô bị lừa hơn 200 triệu

Một thanh niên đã dựng kịch bản đi du lịch Hàn Quốc miễn phí để làm visa, vé máy bay giả, lừa các sư thầy, sư cô chiếm đoạt khoảng 210 triệu đồng.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tiên Lương vừa điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chùa Linh Sơn.

Theo cơ quan Công an, lợi dụng sự tin tưởng của các sư thầy, sư cô, Vũ Tiến Hậu (SN 2000, trú tại thôn Tràng, xã Cẩm Điền, TP Hải Phòng) tự giới thiệu là nhân viên công ty môi giới xuất khẩu lao động và du lịch Hàn Quốc. Đối tượng quảng bá rằng công ty đang tài trợ các chuyến du lịch Hàn Quốc trong thời gian 15 ngày.

