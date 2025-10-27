Phú Thọ cấm lưu thông qua cầu sông Lô, người dân di chuyển hướng nào?

Từ 13h30 ngày 27/10, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô (Phú Thọ) để đảm bảo an toàn trong thời gian xử lý sự cố hư hỏng trụ cầu.

Ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản thông báo, phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) do hư hỏng cọc khoan nhồi trụ T3, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 13h30 ngày 27/10, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô (Đoan Hùng, Phú Thọ) để đảm bảo an toàn trong thời gian xử lý sự cố hư hỏng trụ cầu cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian cấm, người và các phương tiên lưu thông qua cầu di chuyển theo các hướng khác, cụ thể hướng 1 từ trung tâm xã Đoan Hùng đi Hùng Sơn, Đông Thọ (Tuyên Quang), đi theo QL.2 đến Km99+800, rẽ trái qua cầu Kim Xuyên, tiếp tục di chuyển qua cầu Kim Xuyên để đi theo hướng tỉnh Tuyên Quang và ngược lại.

Hướng 2, từ Phú Thọ đi Tuyên Quang, đi theo QL.2 đến Km123+800, rẽ vào ĐT.186, tiếp tục di chuyển qua cầu An Hòa và ngược lại. Người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực cần tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn và thuận tiện khi di chuyển.

