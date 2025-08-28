Hà Nội

Xã hội

Phù phép gỗ lậu từ Lào về Việt Nam, 2 đối tượng lĩnh 25 năm tù giam

Gần 149m³ gỗ cẩm lai được các đối tượng “ngụy trang” bằng gỗ gõ đỏ, mun sọc và giáng hương làm thủ tục thông quan để nhập khẩu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hạo Nhiên

Từ ngày 27 – 28/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử hình sự 2 bị cáo Võ Đức Vinh và Nguyễn Công Chức cùng về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2022, Nguyễn Công Chức (SN 1957, ở xã Hương Khê) giới thiệu cho Võ Đức Vinh (SN 1983, ở phường Bắc Hồng Lĩnh) mua gần 159 tấn gỗ cẩm lai không có giấy phép nhập khẩu của Nguyễn Văn Hiếu tại Lào với mức giá 13 triệu đồng/tấn gỗ. Mục đích là sau đó sẽ đưa về Việt Nam qua đường Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để bán kiếm lời.

Cụ thể, Võ Đức Vinh chịu trách nhiệm về việc cân gỗ, ghi chép sổ sách, kiểm đếm, thuê vận chuyển và thực hiện các thủ tục pháp lý tại Lào. Nguyễn Công Chức chịu trách nhiệm sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Quỳnh Chi 6833 để mở tờ khai và làm các thủ tục nhập khẩu lô gỗ này về Việt Nam.

1.jpg
Hai bị cáo tại phiên toà.

Để hợp thức các thủ tục khi mua, Võ Đức Vinh đã nhờ ông Bounma Vorlasane (quốc tịch Lào) lấy tư cách pháp nhân của Nhà máy chế biến gỗ Khun Khăm đứng tên trên các giấy tờ mua bán.

Do gỗ cẩm lai khi nhập khẩu về Việt Nam phải có giấy phép nhập khẩu gỗ CITES nên Vinh và Chức tiếp tục tiến hành hợp thức hồ sơ nhập khẩu, mở tờ khai nhập khẩu gồm các loại gỗ gõ đỏ, hương, mun (các loại gỗ không cần giấy phép nhập khẩu gỗ CITES). Hai người cũng đã tiến hành thuê người làm thủ tục mở tờ khai tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và thuê lái xe chở hàng từ Lào về Việt Nam.

Ngày 19/7/2022, sau khi làm xong thủ tục thông quan, xe đầu kéo biển kiểm soát 38C-047.58 kéo rơ moóc 38R-008.39 về đến địa bàn xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) thì bị các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ khi có 3.234 thanh, khúc gỗ cẩm lai và một số gỗ mun, gõ đỏ.

t7.jpg
Số gỗ cẩm lai bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Thanh Lịch.

Cùng thời điểm, xe đầu kéo biển kiểm soát 38C-066.63 kéo rơ moóc 38R-016.43 (chở 3.028 thanh, khúc gỗ cẩm lai trộn lẫn với các loại gỗ khác) và đầu kéo biển kiểm soát 38H-002.02 kéo rơ moóc 38R-010.87 (chở 2.905 thanh, khúc gỗ cẩm lai và các loại gỗ khác) cũng bị bắt giữ khi đang chờ làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Đối chiếu, kiểm tra giấy tờ nhập khẩu, lực lượng chức năng xác định tổng số thanh, khúc gỗ cẩm lai trên 3 xe ô tô đầu kéo trên có khối lượng gần 149m³, không có trong hồ sơ nhập khẩu, không có giấy phép nhập khẩu gỗ CITES, được định giá trên 1 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Võ Đức Vinh 13 năm tù, bổ sung hình phạt 30 triệu đồng và Nguyễn Công Chức 12 năm tù, bổ sung hình phạt 20 triệu đồng, cùng về tội “Buôn lậu”.

