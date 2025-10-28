Phụ nữ Cần Thơ nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động

Ngày 28/10/2025, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương thuộc Bộ Y tế (T5G) đã phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức “Hội thảo truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ tại Cần Thơ”.

Sự kiện thu hút hơn 300 phụ nữ trong tỉnh nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng các kiến thức về dinh dưỡng và hướng dẫn đọc nhãn thực phẩm, đồ uống.

Cập nhật về Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Sức khỏe nhân dân là tài sản quý giá nhất của quốc gia

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc T5G nhấn mạnh: Nghị quyết 72 được Bộ Chính trị thông qua ngày 9/9/2025 đã xác định sức khỏe nhân dân là tài sản quý giá nhất của quốc gia.

Nghị quyết đã đề ra những giải pháp đột phá, tạo ra sự chuyển đổi lớn trong tư duy và chính sách y tế: Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh (y tế bị động) sang chủ động phòng bệnh (y tế dự phòng) và chăm sóc sức khỏe toàn diện; Củng cố, kiện toàn và hiện đại hóa y tế cơ sở (trạm y tế xã, phường) để trở thành "người gác cổng" quản lý sức khỏe toàn dân, giảm tải cho tuyến trên;

Đẩy mạnh cải cách tài chính, phát triển bền vững chính sách bảo hiểm y tế toàn dân làm nền tảng, hướng đến mục tiêu miễn viện phí ở mức cơ bản cho người dân (dự kiến đến năm 2030) và thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần (từ năm 2026); Ưu tiên, đãi ngộ đặc biệt đối với nhân viên y tế (coi nghề y là nghề đặc biệt). Đột phá ứng dụng chuyển đổi số toàn diện (như hồ sơ sức khỏe điện tử) và khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc T5G phát biểu tại hội thảo

Theo ông Cường những việc mà người phụ nữ cần làm để thực hiện chăm sóc sức khỏe chủ động về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần cho bản thân và gia đình. “Khi người phụ nữ biết chủ động chăm sóc sức khỏe cho mình, đó không chỉ là hành động vì bản thân, mà còn là bước khởi đầu cho một gia đình khỏe mạnh và một xã hội hạnh phúc. Chủ động chăm sóc sức khỏe không phải là lựa chọn, mà là quyền và trách nhiệm của mỗi người phụ nữ trong thời đại mới”.

Ông Vũ Mạnh Cường đánh giá cao sáng kiến của Hiệp hội VBA trong việc tích cực phối hợp với T5G để tổ chức sự kiện này. Sự hợp tác giữa T5G và VBA thể hiện việc huy động sức mạnh toàn xã hội, nâng cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và hình thành lối sống lành mạnh của người dân, đặc biệt là phụ nữ, người đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng gia đình.

Quang cảnh hội thảo

Ăn đa dạng để cơ thể khỏe mạnh, tránh béo phì

PGS. TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội VBA chia sẻ, ngành đồ uống luôn nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đồng thời mở rộng mạnh mẽ các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe như đồ uống không đường, ít calo, và đồ uống chức năng bổ sung vitamin, khoáng chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

PGS. TS.BS Nguyễn Quang Dũng (Đại học Y Hà Nội) đã trình bày chuyên sâu về dinh dưỡng chủ động. Ông chia sẻ những lời khuyên rất rõ ràng, dễ hiểu để các chị em phụ nữ có thể áp dụng được ngay như: Hiểu rõ tình trạng dinh dưỡng và nhu cầu năng lượng của bản thân; Ăn đa dạng – cân đối – vừa đủ, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến; Giảm muối, đường, chất béo bão hòa; tăng rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, đậu đỗ; Duy trì hoạt động thể lực hằng ngày, ngủ đủ, hạn chế rượu bia và thuốc lá; Áp dụng linh hoạt mô hình ăn lành mạnh: Địa Trung Hải, DASH, hoặc ăn chay hợp lý.

“Dinh dưỡng chủ động không chỉ để phòng bệnh – mà để sống khỏe, sống vui và sống có chất lượng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Chuyên gia cũng đã làm rõ rằng, béo phì là bệnh của hệ thống lối sống, không phải của một loại thực phẩm. Đường cung cấp năng lượng cho não bộ và cơ bắp, đóng vai trò quan trọng nếu được sử dụng hợp lý, và năng lượng dư thừa mới là cốt lõi của vấn đề cân nặng.

Hơn 300 chị em phụ nữ đã được cập nhật các kiến thức về dinh dưỡng để giúp cơ thể khỏe mạnh

Bà Nguyễn Thanh Hồng (T5G), đã cung cấp hướng dẫn thực tế về cách đọc nhãn thực phẩm và đồ uống. Thành phần sản phẩm, nguồn gốc từ đâu, có sử dụng nhiều hay ít phụ gia… là những thông tin quan trọng để hiểu những yếu tố có thể gây rủi ro cho sức khỏe (chứa các chất gây dị ứng với bản thân, chứa thành phần biến đổi gen hay đã qua chiếu xạ v.v).

Bà nhấn mạnh người tiêu dùng cần hiểu rõ thành phần sản phẩm, giá trị dinh dưỡng, và đặc biệt là hàm lượng đường tổng số để tránh nhầm lẫn giữa các nguồn đường (như nước trái cây, trà sữa) và đưa ra quyết định tiêu dùng hợp lý cho gia đình.

Hội thảo đã giúp các chị em phụ nữ được trang bị thêm kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, từ đó lan tỏa lối sống lành mạnh và thúc đẩy lối sống tích cực.