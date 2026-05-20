Quy định mang đồ dùng thi năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa thông báo danh mục vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2026.

Quy định đối với thí sinh dự thi khối V bao gồm các tổ hợp V00, V01 và V02 nêu rõ các em chỉ được phép mang vào phòng các dụng cụ trực tiếp phục vụ cho bài thi vẽ. Cụ thể, danh mục vật dụng hợp lệ gồm có bút chì đen, kẹp giấy, tẩy, thước thẳng, ê ke, que đo, dây dọi, dụng cụ gọt bút chì dạng xoáy và lọ xịt bảo vệ màu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đúng quy chế trường thi, các loại dao gọt bút chì đều bị cấm mang vào phòng thi dưới mọi hình thức.

Đối với những thí sinh lựa chọn dự thi khối H với các tổ hợp H00 và H02, danh mục dụng cụ được phép mang theo có phần mở rộng hơn do đặc thù môn thi. Ngoài các vật dụng tương tự như khối V, thí sinh khối H được mang thêm bảng gỗ có kích thước phù hợp để làm giá đỡ vẽ trên khổ giấy A1 cho môn Hình họa mỹ thuật. Đồng thời, các em cũng được phép trang bị thêm màu bột, keo pha màu, màu pha sẵn cùng các dụng cụ vẽ màu cần thiết khác để hoàn thành bài thi năng khiếu của mình.

Nhà trường cho biết các dụng cụ cần thiết như ghế ngồi và bảng vẽ (trên khổ giấy A3) đều đã được bố trí sẵn trong phòng thi cho cả hai khối thi.

Hội đồng tuyển sinh của trường cũng nhấn mạnh các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi như: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, tài liệu và các thiết bị thu phát thông tin phục vụ gian lận thi cử như máy ghi âm, ghi hình hoặc thiết bị truyền tin.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo thí sinh chủ động kiểm tra đồ dùng cá nhân trước khi vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế thi.