Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quy định mang đồ dùng thi năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa thông báo danh mục vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi năng khiếu đại học hệ chính quy năm 2026.

Bảo Châu

Quy định đối với thí sinh dự thi khối V bao gồm các tổ hợp V00, V01 và V02 nêu rõ các em chỉ được phép mang vào phòng các dụng cụ trực tiếp phục vụ cho bài thi vẽ. Cụ thể, danh mục vật dụng hợp lệ gồm có bút chì đen, kẹp giấy, tẩy, thước thẳng, ê ke, que đo, dây dọi, dụng cụ gọt bút chì dạng xoáy và lọ xịt bảo vệ màu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đúng quy chế trường thi, các loại dao gọt bút chì đều bị cấm mang vào phòng thi dưới mọi hình thức.

670468324-1413229614179120-2725156410333477918-n-6044.jpg
(Ảnh: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)

Đối với những thí sinh lựa chọn dự thi khối H với các tổ hợp H00 và H02, danh mục dụng cụ được phép mang theo có phần mở rộng hơn do đặc thù môn thi. Ngoài các vật dụng tương tự như khối V, thí sinh khối H được mang thêm bảng gỗ có kích thước phù hợp để làm giá đỡ vẽ trên khổ giấy A1 cho môn Hình họa mỹ thuật. Đồng thời, các em cũng được phép trang bị thêm màu bột, keo pha màu, màu pha sẵn cùng các dụng cụ vẽ màu cần thiết khác để hoàn thành bài thi năng khiếu của mình.

Nhà trường cho biết các dụng cụ cần thiết như ghế ngồi và bảng vẽ (trên khổ giấy A3) đều đã được bố trí sẵn trong phòng thi cho cả hai khối thi.

Hội đồng tuyển sinh của trường cũng nhấn mạnh các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi như: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, tài liệu và các thiết bị thu phát thông tin phục vụ gian lận thi cử như máy ghi âm, ghi hình hoặc thiết bị truyền tin.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo thí sinh chủ động kiểm tra đồ dùng cá nhân trước khi vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế thi.

Mời quý độc giả xem video: Điểm mới tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2026/ Nguồn: Báo Lao Động
#Giáo dục #tuyển sinh #đại học kiến trúc #nội quy #thi năng khiếu #quy định vật dụng mang vào phòng thi

Bài liên quan

Xã hội

TP.HCM tiến tới xét tuyển lớp 10 từ năm 2026: Phụ huynh và học sinh nói gì?

Trước lộ trình thay thế thi tuyển bằng xét tuyển học bạ của TP.HCM, phụ huynh và học sinh kỳ vọng giảm áp lực thi cử nhưng vẫn băn khoăn về tính công bằng.

TP.HCM đang đẩy mạnh lộ trình thay thế kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ, dự kiến áp dụng mở rộng từ năm học 2026-2027. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiến tới phổ cập giáo dục bậc THPT ngay khi mạng lưới trường lớp được hoàn thiện.

Chiều ngày 14/5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết thành phố đang dồn lực đầu tư hạ tầng để hoàn thiện mạng lưới giáo dục. Cụ thể, địa phương đang triển khai kế hoạch xây mới khoảng 1.000 phòng học trong 150 ngày, để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Xem chi tiết

Xã hội

Phân tuyến tuyển sinh bằng bản đồ số - nỗi lo của phụ huynh Hà Nội

Phụ huynh tại nhiều khu dân cư thuộc phường Hoàng Mai mới (Hà Nội) lo lắng vì có trường tiểu học ngay cạnh nhà nhưng con vẫn có nguy cơ phải đi học xa.

Chủ trương tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số GIS và công nghệ AI, với mục tiêu “học sinh được học gần nơi cư trú”, vốn được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng trái tuyến, giảm áp lực trường lớp. Nhưng ở một số khu vực giáp ranh giữa các phường mới sau sáp nhập, nhiều phụ huynh lại rơi vào cảnh trớ trêu: nhà ở sát trường, thậm chí đối diện cổng trường, nhưng con vẫn có nguy cơ bị phân về trường cách vài km.

Phân tuyến tuyển sinh vào lớp 1 phường Hoàng Mai
Phân tuyến tuyển sinh vào lớp 1 phường Hoàng Mai
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới