Nhật Kim Anh khoe ảnh cùng con gái đón Trung thu sớm

Giải trí

Nhật Kim Anh khoe ảnh cùng con gái đón Trung thu sớm

Trong bộ ảnh Trung thu, Nhật Kim Anh khoe nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút bên cô con gái đáng yêu.

Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Nhật Kim Anh)
Trong bộ ảnh đón Trung thu sớm, Nhật Kim Anh cùng con gái Julia diện áo yếm kết hợp chân váy dài.
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ khoe nhan sắc mặn mà bên ái nữ.
Con gái 9 tháng tuổi của Nhật Kim Anh đáng yêu, đón Trung thu sớm. "Trung thu này, con gái là "món quà" ngọt đậm vị nhất!", Nhật Kim Anh viết trên trang cá nhân.
Nhật Kim Anh và con gái đang sống trong biệt thự. Vào cuối tuần, cô thường đón quý tử đầu lòng Bửu Long về ở cùng.
Nhật Kim Anh đón sinh nhật bên hai con tại nhà riêng.
Con trai của nữ diễn viên sống cùng bố và ông bà nội trong những năm qua.
Nhật Kim Anh đóng phim, ca hát, kinh doanh nhiều năm qua. Nhờ sự nghiệp thành công, nữ diễn viên có trong tay khối tài sản "không phải dạng vừa".
Nhật Kim Anh đi xe sang, mặc đồ hiệu trong nhiều sự kiện, chương trình.
Nhiều khán giả cho rằng tuổi 40, Nhật Kim Anh là phú bà đời thực.
Sau sinh nở, nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa chăm chỉ tập luyện, ăn uống khoa học. Nhờ vậy, cô giảm được hơn 20kg.
Nhật Kim Anh khoe vóc dáng nuột nà với váy cắt xẻ tại một sự kiện.
#Nhật Kim Anh #ca sĩ Nhật Kim Anh #diễn viên Nhật Kim Anh #con trai Nhật Kim Anh #con gái Nhật Kim Anh

