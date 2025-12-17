Hà Nội

Hot face sao Việt: Nhật Kim Anh gây sốt khi tung bộ ảnh bán khỏa thân

Giải trí

Hot face sao Việt: Nhật Kim Anh gây sốt khi tung bộ ảnh bán khỏa thân

Nhật Kim Anh gây chú ý khi tung bộ ảnh chụp bán khỏa thân. Thiều Bảo Trang táo bạo trong thiết kế kiệm vải. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Ca sĩ Thiều Bảo Trang táo bạo trong thiết kế kiệm vải. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang
Ca sĩ Thiều Bảo Trang táo bạo trong thiết kế kiệm vải. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang
Ca sĩ Nhật Kim Anh gây chú ý khi tung bộ ảnh chụp bán khỏa thân quyến rũ. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Ca sĩ Nhật Kim Anh gây chú ý khi tung bộ ảnh chụp bán khỏa thân quyến rũ. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Ca sĩ Thanh Thảo cùng mẹ và con gái dự buổi tiệc Giáng sinh sớm tổ chức trên du thuyền ở Mỹ. Ảnh: FB Thanh Thảo
Ca sĩ Thanh Thảo cùng mẹ và con gái dự buổi tiệc Giáng sinh sớm tổ chức trên du thuyền ở Mỹ. Ảnh: FB Thanh Thảo
MC Hoàng Oanh tận hưởng không khí mùa đông trong chuyến du lịch đến Cộng hòa Czech. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
MC Hoàng Oanh tận hưởng không khí mùa đông trong chuyến du lịch đến Cộng hòa Czech. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh
Ca sĩ Hoàng Yến Chibi vui mừng khi được fans tặng quà bất ngờ khi đến Hàn Quốc. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi
Ca sĩ Hoàng Yến Chibi vui mừng khi được fans tặng quà bất ngờ khi đến Hàn Quốc. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi
Diễm Hương cùng đại gia đình dạo phố, đón Giáng sinh sớm ở Canada. Ảnh: FB Maria Diễm Hương
Diễm Hương cùng đại gia đình dạo phố, đón Giáng sinh sớm ở Canada. Ảnh: FB Maria Diễm Hương
Ca sĩ Đạt G bế bổng, hôn bà xã Cindy Lư khi cả hai dự một đám cưới ở Nha Trang. Ảnh: FB Cindy Lư
Ca sĩ Đạt G bế bổng, hôn bà xã Cindy Lư khi cả hai dự một đám cưới ở Nha Trang. Ảnh: FB Cindy Lư
Nghệ sĩ Quang Minh khoe bạn gái 9X cùng con trai ra sân bay đón anh về nước. Ảnh: FB Quang Minh
Nghệ sĩ Quang Minh khoe bạn gái 9X cùng con trai ra sân bay đón anh về nước. Ảnh: FB Quang Minh
Gia đình Kha Ly chụp bộ ảnh đáng yêu trong chuyến picnic. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Gia đình Kha Ly chụp bộ ảnh đáng yêu trong chuyến picnic. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Sam chụp bộ ảnh đáng yêu cùng con gái Ljin. Ảnh: FB Sam
Sam chụp bộ ảnh đáng yêu cùng con gái Ljin. Ảnh: FB Sam
Ngọc Mai (Tổng hợp)
