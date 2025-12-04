Hà Nội

Nhật Kim Anh đa tài, sống bình yên bên hai con

Giải trí

Nhật Kim Anh đa tài, sống bình yên bên hai con

Nhật Kim Anh ca hát, đóng phim, kinh doanh, hiện tại là bà mẹ hai con. Mới đây, người đẹp bác tin ‘bị bắt’.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhật Kim Anh vừa chia sẻ trên Vietnamnet, tin đồn thất thiệt ‘bị bắt’ xuất phát từ các trang web cá độ bịa đặt để câu view. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên lên tiếng để tránh khán giả hiểu lầm. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Theo Tiền Phong, 16 tuổi, Nhật Kim Anh đã hát thường xuyên tại các tụ điểm ca nhạc. Cô thể hiện thành công các ca khúc Mưa đã tạnh, Lâu đài cát, Thà người đừng hứa. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Tháng 10/2025, nữ ca sĩ ra mắt MV Cát bụi dần tan trôi sau 3 năm chuẩn bị. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
“Tôi muốn tạm quên đi hình ảnh quen thuộc của chính mình, để bước vào hành trình mới với nhiều thử thách hơn. Nữ chiến binh trong Cát bụi dần tan trôi chính là bản ngã khác của tôi: dám yêu, dám đau, dám đứng dậy và tỏa sáng”, Thể Thao Văn Hóa dẫn lời Nhật Kim Anh. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nhật Kim Anh còn đóng phim trong nhiều năm qua. Cô góp mặt trong các dự án: Long thành cầm giả ca, Cuộc chiến hoa hồng 2, Tiếng sét trong mưa, Độc thân tuổi 30, Gieo gió, Lưới trời. Ảnh: VOV.
Nhật Kim Anh đoạt không ít giải thưởng diễn xuất: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam 2010, giải Nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2011. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nhật Kim Anh còn lấn sân kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, cafe. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nhật Kim Anh sinh con trai đầu lòng Bửu Long năm 2015 và con gái Julia vào tháng 1/2025. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa thường xuyên thăm nom bé Bửu Long ở nhà nội, đưa đón cậu nhóc đi chơi. Dịp nghỉ hè, Nhật Kim Anh tranh thủ đưa bé Bửu Long lên thành phố sống cùng. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nhật Kim Anh chăm sóc bé Julia từ sáng sớm đến tối muộn. Nữ diễn viên tâm sự rằng điều khiến cô hạnh phúc nhất là chứng kiến giây phút yêu thương, tình cảm của hai con. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Thu Cúc (tổng hợp)
