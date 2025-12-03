Nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh cho biết, tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến bản thân và gia đình cô.

Mới đây, nhiều cư dân mạng lan truyền loạt tin đồn chưa được kiểm chứng về Nhật Kim Anh trên mạng xã hội. Nhanh chóng, nữ diễn viên có động thái trấn an người hâm mộ.

Cụ thể, trên trang cá nhân Tiktok, Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh đi chùa cùng mẹ đồng thời viết: “Cả nhà yêu thương ơi hãy chọn lọc thông tin chính thống coi. Đừng coi những thông tin bịa đặt, câu view nhé”.

Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh bên mẹ giữa tin đồn thất thiệt. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.

Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh còn chia sẻ trên Vietnamnet, qua tìm hiểu, cô được biết thông tin đăng tải xuất phát từ những trang web cá độ cố tình câu view để tăng tương tác.

Nhật Kim Anh nói thêm tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến cô và gia đình. "Tôi chỉ biết trấn an mọi người dù đôi lúc bất lực vì không biết phải ứng phó thế nào", nữ ca sĩ bày tỏ.

Nhật Kim Anh bác tin ‘bị bắt’, trấn an khán giả. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, quản lý Nhật Kim Anh cho biết: "Mong mọi người không lan truyền những thông tin bịa đặt. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả”.

Trước đó, vào năm 2024, Nhật Kim Anh từng gửi đơn tố cáo các TikToker đăng video thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng uy tín, danh dự. Theo Tiền Phong, ngày 24/10/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết đã tiếp nhận đơn từ đại diện của ca sĩ Nhật Kim Anh.

Phía Nhật Kim Anh cũng chia sẻ rằng nữ ca sĩ đã gửi đơn đến Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cùng với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM… tố cáo các TikToker đăng video thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng tới cô.