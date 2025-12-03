Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Nhật Kim Anh bác tin ‘bị bắt’, trấn an khán giả

Nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh cho biết, tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến bản thân và gia đình cô.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, nhiều cư dân mạng lan truyền loạt tin đồn chưa được kiểm chứng về Nhật Kim Anh trên mạng xã hội. Nhanh chóng, nữ diễn viên có động thái trấn an người hâm mộ.

Cụ thể, trên trang cá nhân Tiktok, Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh đi chùa cùng mẹ đồng thời viết: “Cả nhà yêu thương ơi hãy chọn lọc thông tin chính thống coi. Đừng coi những thông tin bịa đặt, câu view nhé”.

anh1.jpg
Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh bên mẹ giữa tin đồn thất thiệt. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.

Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh còn chia sẻ trên Vietnamnet, qua tìm hiểu, cô được biết thông tin đăng tải xuất phát từ những trang web cá độ cố tình câu view để tăng tương tác.

Nhật Kim Anh nói thêm tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến cô và gia đình. "Tôi chỉ biết trấn an mọi người dù đôi lúc bất lực vì không biết phải ứng phó thế nào", nữ ca sĩ bày tỏ.

anh3.jpg
Nhật Kim Anh bác tin ‘bị bắt’, trấn an khán giả. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, quản lý Nhật Kim Anh cho biết: "Mong mọi người không lan truyền những thông tin bịa đặt. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả”.

Trước đó, vào năm 2024, Nhật Kim Anh từng gửi đơn tố cáo các TikToker đăng video thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng uy tín, danh dự. Theo Tiền Phong, ngày 24/10/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết đã tiếp nhận đơn từ đại diện của ca sĩ Nhật Kim Anh.

Phía Nhật Kim Anh cũng chia sẻ rằng nữ ca sĩ đã gửi đơn đến Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cùng với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM… tố cáo các TikToker đăng video thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng tới cô.

#Nhật Kim Anh #tin đồn sai sự thật #bác tin bị bắt #ca sĩ Nhật Kim Anh #diễn viên Nhật Kim Anh

Bài liên quan

Giải trí

Mẹ chồng cũ gửi quà cho Nhật Kim Anh và con gái

Nhật Kim Anh khoe quà của mẹ chồng cũ. Trước đó, nữ diễn viên cho biết, mẹ chồng cũ khóc khi biết cô mang thai lần 2.

anh1.jpg
Sắp đến Trung thu, mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gửi quà quê cho nữ diễn viên và con gái của cô - bé Julia.
anh2.jpg
"Con cảm ơn bà nội đã gửi trái cây và khô lên Sài Gòn cho con và Julia", Nhật Kim Anh viết.
Xem chi tiết

Giải trí

Nhật Kim Anh khoe ảnh cùng con gái đón Trung thu sớm

Trong bộ ảnh Trung thu, Nhật Kim Anh khoe nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút bên cô con gái đáng yêu.

nhatkimanh1.jpg
Trong bộ ảnh đón Trung thu sớm, Nhật Kim Anh cùng con gái Julia diện áo yếm kết hợp chân váy dài.
nhatkimanh2.jpg
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ khoe nhan sắc mặn mà bên ái nữ.
Xem chi tiết

Giải trí

Hot face sao Việt: Nhật Kim Anh hoá chị Hằng chụp cùng con gái dịp Trung Thu

Nhật Kim Anh hoá chị Hằng xinh đẹp, chụp ảnh cùng con gái dịp Trung Thu. Midu được khen trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 36 khi cắt tóc mới.

4.jpg
Tin tức sao Việt 12/9: Midu được khen trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 36 khi cắt tóc mới. Ảnh: FB Midu
1.jpg
Nhật Kim Anh hoá chị Hằng xinh đẹp, chụp ảnh cùng con gái dịp Trung Thu. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới