"Phú bà" Minh Hằng cùng chồng đại gia và con trai nghỉ dưỡng sang chảnh

Giải trí

"Phú bà" Minh Hằng cùng chồng đại gia và con trai nghỉ dưỡng sang chảnh

Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo mừng sinh nhật con trai trong một chuyến du lịch biển. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Hằng cho biết, năm nay, cô cùng doanh nhân Quốc Bảo du lịch để mừng sinh nhật con trai - bé Mỡ thay vì tổ chức tiệc tùng. Ảnh: FB Minh Hằng.
"Mẹ chỉ muốn dành hết sự tập trung cho con, vì thế, gia đình mình quyết định tổ chức một chuyến đi sinh nhật theo phong cách “chữa lành” đặc biệt", nữ ca sĩ viết. Ảnh: FB Minh Hằng.
Minh Hằng nhắn nhủ chồng con: "Mẹ chúc con trai của mẹ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và rạng rỡ. Mẹ và ba yêu con rất nhiều". Ảnh: FB Minh Hằng.
Con trai Minh Hằng đón sinh nhật lần thứ 2 bên bố mẹ. Ảnh: FB Minh Hằng.
Khi rảnh rỗi, Minh Hằng thường xuyên đưa quý tử đi nghỉ dưỡng sang chảnh. Ảnh: FB Minh Hằng.
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1987 tận hưởng những phút giây thảnh thơi bên chồng con. Ảnh: FB Minh Hằng.
Minh Hằng đưa bé Mỡ đi du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: FB Minh Hằng.
Vào tháng 6 mỗi năm, nữ ca sĩ thích đi nghỉ dưỡng vì đây là tháng sinh nhật của cô. Ảnh: FB Minh Hằng.
"Tháng 6 của nàng nên chẳng thể ngồi yên. Nàng vẫn luôn là cô gái thích khám phá theo cách của riêng mình", Minh Hằng trải lòng. Ảnh: FB Minh Hằng.
Ở tuổi 38, Minh Hằng có sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: FB Minh Hằng.
Hình ảnh Minh Hằng đón sinh nhật bên chồng đại gia và con trai kháu khỉnh vào tháng 6/2025. Ảnh: FB Minh Hằng.
